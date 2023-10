W Elblągu właśnie otwarto nowy sklep, który stanowi prawdziwe eldorado dla rodziców poszukujących modnych i funkcjonalnych ubrań dla swoich pociech. W ofercie nie brakuje akcesoriów i zabawek, które sprawią, że dzieci będą zachwycone kreatywnością dostępną na wyciągnięcie ręki. Mowa tu o pierwszym w Polsce stacjonarnym sklepie MOKIDA w parku handlowym przy ulicy Królewieckiej 215. Na start przygotowano świetną promocję -20% na wszystko! Więcej szczegółów w artykule!

Odzież i nie tylko

Asortyment nowego sklepu świetnie wpisuje się w potrzeby rodziców, niezależnie od tego, w jakim wieku są ich dzieci. Znajdziemy tu ubranka dla niemowlaków, które dopełnią wyprawkę noworodka, odzież dla przedszkolaka i stroje do szkoły. Ubrania i obuwie marki MOKIDA, które charakteryzują się funkcjonalnością, modnym designem oraz przystępną ceną, z pewnością pomogą w uzupełnieniu dziecięcej szafy. W ofercie sklepu znajdziemy również modele znanej polskiej marki Coccodrillo, jak również sportowe i stylowe propozycje od marki Lemon.

Zabawki i akcesoria, które rozweselą dzieci

Poza ubraniami w sklepie MOKIDA na Królewieckiej w Elblągu znajdziemy popularne zabawki oraz oryginalne zestawy kreatywne i akcesoria edukacyjne. Dużą popularnością z pewnością cieszyć się będzie seria Mapology, czyli mapy wykonane z pianki, które pozwolą dzieciom na poznanie mapy Świata i Europy. Nauka przez zabawę, to najlepsze połączenie!

Wygoda zakupów

Projektując pierwszy sklep stacjonarny MOKIDA, najważniejszą kwestią była wygoda klienta. I to już od momentu przekroczenia progu sklepu czuć! Szerokie alejki, w przemyślany sposób ułożone produkty, subtelna nawigacja graficzna, pozwalają na intuicyjne zakupy. Czymże byłby sklep z artykułami dla dzieci bez kącika dla nich! W sklepie na Królewieckiej najmłodsi klienci znajdą specjalnie przygotowany kącik zabaw, w którym nie będą się nudzili!

Na każdą okazję – na co dzień i od święta

Z łatwością znajdziecie ubranie na każdą okazję. Codzienne stylizacje zapewnią ubrania MOKIDA, a w chłodne dni świetnie spiszą się dostępne w sklepie kurtki od marki Coccodrillo.

Jeśli chodzi o zabawki i akcesoria, to ta sekcja z pewnością pomoże każdemu zrozpaczonemu rodzicowi poszukującemu prezentu dla malucha. Popularne zabawki lub zestawy artystyczne staną się świetnym pomysłem na podarunek i wywołają uśmiech na twarzy dziecka. Wszystko w jednym miejscu to wielka wygoda, którą docenią zabiegani rodzice.

Dla maluszka i nastolatka

W MOKIDA na Królewieckiej znajdziecie coś dla dzieci w każdym wieku, od niemowlaków po tych, którzy szykują się, by za chwilę przerosnąć rodziców. Szeroki asortyment sięga aż do rozmiaru 164, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

W sekcji dla niemowlaka znajdziemy urocze ubranka, które zapewnią komfort maluszkowi. Przedszkolaki również znajdą coś dla siebie. Specjalnie dla nich przygotowana jest duża gama koszulek, spodni, swetrów i kurtek, w sam raz do przedszkola. Uczniowie szkół podstawowych zapewne sami znajdą coś dla siebie, a jest z czego wybierać!

Wielka promocja na otwarcie –20% na wszystko

Otwarcie MOKIDA to okazja do świętowania! Skorzystaj z promocji -20% na wszystkie produkty w sklepie. To doskonała szansa, by wprowadzić trochę świeżości do garderoby swoich dzieci. Szczegóły promocji dostępne w sklepie.

Pierwszy sklep w Polsce

Sklep multibrandowy mokida.com już od ponad roku działa w Internecie. Na stronie można znaleźć produkty polskich topowych marek, a także akcesoria potrzebne do pielęgnacji, a także zabawki, które urozmaicają wspólny czas z dzieckiem. Głównym celem MOKIDA jest pomoc rodzicom w codziennym życiu poprzez oferowanie przystępnych cenowo i funkcjonalnych produktów.

Kolejnym krokiem w rozwoju marki było otwarcie sklepu stacjonarnego. Elbląg, jako miasto dynamicznie rozwijające się, został wybrany jako pierwsza lokalizacja. Sklep w parku handlowym przy Królewieckiej 215 czeka na wszystkich od poniedziałku do soboty od godziny 10-20, a w niedziele handlowe od 10-18. Zapraszamy do odwiedzenia i na zakupy!

---materiał promocyjny---