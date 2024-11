  Elbląg w modzie. Nowy salon Moodo zaprasza

– Czas jest bezcenny, a wchodząc na zakupy do galerii, bardzo dużo go tracimy. Biegając od sklepu do sklepu w poszukiwaniu lepszej oferty, czy zatrzymując się na jedzenie, nie zauważamy jego upływu. Wiemy, że kobiety często są tym zmęczone, dlatego chciałem, by nasze klientki czuły się podczas zakupów zrelaksowane, by odwiedzanie sklepu było dla nich przyjemnością – mówił Tadeusz Sasin, przedstawiciel sieci sklepów Moodo na wczorajszym (27 listopada) otwarciu salonu przy ulicy Hetmańskiej w Elblągu. Moodo oferuje stylową i komfortową odzież damską, w swojej ofercie firma posiada ubrania stworzone z myślą o kobietach, które szukają oryginalnych stylizacji oraz wygody. Zobacz zdjęcia.

Sklepy odzieżowe Moodo to polska sieciówka działająca na rynku od 20 lat i jak zdradza Magdalena Pisarek-Nojszewska, regionalny kierownik sprzedaży, liczy blisko 180 sklepów w całym kraju.

W Elblągu właśnie otworzył się pierwszy. Gdzie? W pasażu handlowym przy ulicy Hetmańskiej 5/13.

– Specjalnie wybrałem i zaproponowałem tę lokalizację, ponieważ zależało mi na ożywieniu pasażu – mówi Tadeusz Sasin, reprezentant firmy Moodo. – Chciałem też odejść od tłocznych i głośnych galerii na rzecz towarzystwa komfortowych oraz kameralnych butików polskich przedsiębiorców, w których często tworzą się więzi między sprzedawcami a klientami.

Kameralnie na Hetmańskiej

To właśnie lokalizacja jest jednym z argumentów, które mogą zachęcić klientki do odwiedzenia salonu.

– Czas jest bezcenny, a wchodząc na zakupy do galerii, bardzo dużo go tracimy. Biegając od sklepu do sklepu w poszukiwaniu lepszej oferty, czy zatrzymując się na jedzenie, nie zauważamy jego upływu. Wiemy, że kobiety często są tym zmęczone, dlatego chciałem, by nasze klientki czuły się podczas zakupów zrelaksowane, by odwiedzanie sklepu było dla nich przyjemnością – mówi Tadeusz Sasin. – Dużym plusem jest też obecność innych lokali usługowych przy pasażu. Sąsiedztwo zakładów fryzjerskich czy kosmetycznych daje kobietom możliwość skorzystania z ich ofert, ale bez pośpiechu, hałasu i tłumów towarzyszących zakupom w galerii. Wierzę, że pomoże to naszym klientkom znaleźć ten ważny w życiu czas dla siebie.

Co jeszcze może zachęcić elblążanki do odwiedzenia nowo otwartego sklepu? Tadeusz Sasin wskazuje tu na indywidualne podejście do klienta oraz wyjątkowe szkolenie personelu, będące filozofią marki.

Z empatią do klienta

– Nasi pracownicy nie tylko uczą się sztuki doradzania, ale przede wszystkim odradzania. Nie chodzi o to, by coś sprzedali, tylko by potrafili oni pomóc klientce w wyborze tak, by ze sklepu wyszła zadowolona. Czasem naprawdę lepiej jest, by nie kupiła nic niż by po wyjściu żałowała zakupu. Empatyczne i serdeczne podejście do klienta jest dla nas najważniejsze, bo wiemy, że jeśli będzie on nam ufał i czuł, że traktujemy go z szacunkiem, to do nas wróci. Myślę, że to sekret sukcesu marki, która tyle lat z powodzeniem utrzymuje się na rynku – opowiada Tadeusz Sasin. – Znalezienie pracownika, który spełniałby nasze oczekiwania też nie było proste. Dostaliśmy prawie 400 zgłoszeń, a mogliśmy wybrać tylko jedną osobę, dlatego chciałbym podziękować wszystkim kandydatkom, które wzięły udział w naszym procesie rekrutacyjnym za to, że poświęciły swój czas.

Fot. Mikołaj Sobczak

Na miejscu i pod ręką

Dobrze przeszkolona obsługa ma być też argumentem za tym, by zamiast na stronie internetowej, zakupy zrobić stacjonarnie na miejscu.

– Zamawianie produktów online jest bardzo popularne i wygodne, jednak przyjście do sklepu daje możliwość nie tylko zmierzenia i dotknięcia materiału, ale przede wszystkim tej konsultacji oraz otrzymania porady. Nasi pracownicy są przeszkoleni, mają wiedzę na temat asortymentu i każdemu klientowi poświęcają czas. Będąc w sklepie, łatwiej też coś dobrać do nowej stylizacji, ponieważ wszystkie części garderoby i dodatki są pod ręką – mówi reprezentant firmy.

Co firma Moodo ma do zaoferowania klientom?

– Stylową i komfortową odzież damską. W swojej ofercie firma posiada ubrania stworzone z myślą o kobietach, które szukają oryginalnych stylizacji oraz wygody. W ofercie można znaleźć kolekcje, które sprawdzą się w casualowym looku, jak i bardziej eleganckim – zdradza Tadeusz Sasin.

Moodo dla kobiet

Więcej o obecnej kolekcji oraz panujących trendach porozmawialiśmy z Magdaleną Pisarek-Nojszewską, regionalnym kierownikiem sprzedaży.

– Kolekcje zmieniamy dwa razy w roku, zawsze towarzyszą temu wyprzedaże nawet do 75 proc, a poza tym często mamy też różne promocje. Obecnie posiadamy kolekcję jesień/zima 2024. Tej wiosennej możemy tak naprawdę spodziewać się nawet w styczniu – mówi Magdalena Pisarek-Nojszewska.

Jakie w tym sezonie panują trendy?

– Wciąż królują butelkowe zielenie, ale też bordo wymieszane z fioletem, które można okrzyknąć kolorem tej jesieni. Poza tym oczywiście wszelkie beże, brązy, czerń czy inne odcienie zieleni. Obecna jest już również kolekcja świąteczna, czyli czerwienie i złote akcenty – mówi kierowniczka sprzedaży.

Magdalena Pisarek-Nojszewska zaznacza też, że wszelkie mieniące się i świecące materiały oraz dodatki nie są już zarezerwowane tylko na zbliżające się Andrzejki czy Sylwester, ale na dobre weszły już do codzienności.

Co do krojów, kierowniczka sprzedaży wymienia płaszcze dwurzędowe jako te, cieszące się obecnie największą popularnością.

– Wciąż chętnie kupowane są też wszelkiego rodzaju kurtki, zarówno krótkie, jak i długie, taliowane i w rozmiarze oversize – zdradza Magdalena Pisarek-Nojszewska.

Materiały, które najczęściej wykorzystuje marka Moodo, to w przypadku koszul wiskoza, również w kolekcji jesiennej.

– To materiał opływowy, śliski i połyskliwy, ładnie leżący, który nasze klientki bardzo lubią. Wykorzystujemy go również na sukienki czy dodajemy do swetrów, które wykonujemy z bawełny lub wełny. Takie bawełniane bluzeczki produkowane są w większości w Polsce. Latem natomiast uwielbiamy lny – wymienia Magdalena Pisarek-Nojszewska.

Poza tym, w sklepie można też dostać jeansy czy skompletować trzyczęściowe garnitury.

– Naszym targetem są panie 35+ i nie kończymy na żadnym wieku, przychodzą do nas klientki, które po prostu chcą się ubrać ładnie, wygodnie, ale też elegancko – mówi kierowniczka sprzedaży.

Od dnia otwarcia aż do soboty 30 listopada obowiązuje promocja -30 proc. przy zakupie dwóch rzeczy.

Sklep otwarty będzie w tygodniu od godz. 10 do 18, a w soboty od godz. 10 do 14.

Moodo

ul. Hetmańska 5/13

82-300 Elbląg