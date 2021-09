Eleganckie spodnie męskie do stylizacji formalnych i casualowych - jaki krój i kolor?

Do stylizacji formalnych i półformalnych najlepiej pasują eleganckie spodnie z materiału. Wybór jest ogromny, dlatego niektórzy panowie mogą mieć problem z doborem odpowiedniego modelu. Na co w takim razie powinieneś zwrócić uwagę: jakie materiały i jaki krój wybrać oraz jak dobierać pozostałe elementy garderoby? przeczytaj poniższy artykuł i zainspiruj się!

Spodnie z materiału do stylizacji casualowych - niezawodne chinosy!

Chinosy wyróżniają się specyficznym krojem. Góra spodni jest nieco szersza, ale raczej dopasowana, zaś nogawka lekko zwężana. Takie eleganckie spodnie męskie mogą być uszyte z bawełny lub z bawełny z domieszką tkanin syntetycznych, np. wiskozy. Jeśli chodzi o kolor, uniwersalne odcienie to:

-granatowy

-czarny

-beżowy

-brązowy

Do spodni tego typu pasują zarówno koszulki polo, jak i koszule w stylu casualowym. Chinosy z materiału mają ukośne kieszenie i przeważnie też kieszenie zapinane z tyłu na guziki. Można do nich nosić koszulkę wpuszczoną w spodnie, wówczas warto podkreślić outfit kontrastowym paskiem (paska nie dobieramy do butów, to przestarzała metoda!). Hitem ostatnich sezonów są czarne lub granatowe spodnie męskie z materiału, do których nosimy kraciastą koszulę w kolorze przygaszonej czerwieni, granatu i bieli. Nie zapomnij też o pasującym obuwiu. Załóż zamszowe mokasyny, ale wiedz, że nieśmiertelne, białe trampki prezentują się równie stylowo!

Eleganckie spodnie męskie do marynarki na większe wyjścia

Chinosy są świetne do stylizacji półformalnych, ale na większe wyjście zdecyduj się na klasyczne spodnie, które pasują do eleganckiej koszuli i marynarki. Pamiętaj, że obecnie najpopularniejszym krojem jest regular fit lub slim fit. Spodnie z materiału nie mogą być zbyt luźne. Slim fit to krój przeznaczony dla bardzo szczupłych mężczyzn, natomiast regular fit sprawdzi się przy niemal każdej sylwetce. Do wyboru masz modele uszyte z bawełny lub w bardziej luksusowym wydaniu z wełny. Spodnie na wielkie wyjście mogą być o ton jaśniejsze niż marynarka, ale na wesele lub inną uroczystość lepiej jest założyć garnitur niż spodnie i marynarkę z oddzielnych kompletów.



Do stylizacji półformalnych wybierz chinosy, kraciastą koszulę i miękkie mokasyny. Na większe wyjście załóż garnitur lub spodnie z materiału w klasycznym stylu i elegancką koszulę. Znajdź model dla siebie w ofercie Diverse System. Wybieraj raczej dopasowane kroje do sylwetki, które prezentują się znacznie lepiej!