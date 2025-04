Elektryczna Alfa Romeo Junior już od 299 zł netto/mies?* Tak - w Elblągu w HADM Gramatowski

Brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdziwe? A jednak to się dzieje. W Hadm Gramatowski w Elblągu mamy dla Was coś absolutnie wyjątkowego – Alfa Romeo Junior w wersji elektrycznej już od 299 zł netto miesięcznie.* A do tego – wallbox do ładowania w domu GRATIS.