 Elitarny, anglojęzyczny program Uniwersytetu Cambridge dla elbląskich licealistów

Jeśli jesteś uczniem szkoły średniej i chciałbyś zgłębiać swój ulubiony przedmiot po angielsku; chciałbyś przekonać się, na czym polega nauka w programie międzynarodowym i/lub interesuje Cię, co trzeba zrobić, żeby zdać maturę międzynarodową, otwierającą drzwi do najlepszych uczelni w Polsce i za granicą, skorzystaj ze specjalnej oferty miesiąca próbnego w Regent College International Schools!

Od 12 września Regent College w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych licealistów z Elbląga i okolic na popołudniowe zajęcia programu Cambridge International Education akredytowanego przez Uniwersytet Cambridge.

Program międzynarodowy to najlepszy sposób na opanowanie specjalistycznego języka angielskiego, przygotowanie do studiowania w języku angielskim, a nawet do zdawania matury międzynarodowej!

"Przypadek Regent College International Schools w Elblągu jest szczególnie interesujący. Szkoły realizujące program Cambridge na poziomie szkoły średniej w Polsce można policzyć na palcach jednej ręki. Znajdują się one niemalże wyłącznie w Warszawie, do tego szkoły te są ogromnymi szkołami. Regent College w Elblągu jest jedyną w Polsce szkołą poza dużym ośrodkiem miejskim realizująca program Cambridge, bardziej kameralną." Dr Joanna Leek, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk o Wychowaniu

Oprócz akademickiego języka angielskiego oferujemy 5 przedmiotów do wyboru: History, Biology, Chemistry, Geography, Mathematics. Wszystkie przedmioty nauczane są całkowicie w języku angielskim przez wykwalifikowaną kadrę (w tym osoby z tytułami doktorskimi) i z wykorzystaniem anglojęzycznych podręczników.

Oferta obejmuje możliwość udziału do końca września w wybranych przez Ciebie cotygodniowych zajęciach oraz dostęp do wszystkich materiałów kursowych w tym czasie. Osoby, które zdecydują się wycofać do końca września, nie ponoszą żadnych kosztów. Te, które zdecydują się na kontynuowanie przygody z programem Cambridge, zostaną zaproszone do podpisania umowy na kurs obejmujący naukę od września do czerwca (w sumie 45 godzin zajęć z każdego przedmiotu) według cennika dostępnego na stronie Regent College.

Zainteresowanych ofertą zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Dokładne informacje o planie zajęć zostaną wysłane po otrzymaniu zgłoszenia. Więcej informacji o programie.

To Ty kreujesz swoją przyszłość. Kreuj ją z nami!

---artykuł promocyjny---