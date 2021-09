EPEC rusza z programem stażowym dla studentów. Do otrzymania 1000 zł miesięcznie

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uruchamia program stażowy skierowany do studentów studiów inżynierskich zamieszkałych lub zameldowanych na terenie Elbląga i okolic. W ramach tegorocznej edycji dostępne będą dwa miejsca. Kwota jaką otrzyma uczestnik to 1000 zł netto miesięcznie.

Adresatami programu są studenci trzeciego roku studiów inżynierskich lub piątego roku studiów magisterskich o kierunku energetyka, technika cieplna lub inżynieria środowiska. Oprócz stypendium finansowego w wysokości 1000 zł netto miesięcznie spółka oferuje miesięczne praktyki w siedzibie EPEC, cykliczne spotkania, możliwość realizacji projektów z zakresu ciepłownictwa. Studenci otrzymają wsparcie w zakresie nabywania uprawnień do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. Co ważne, w projekcie mogą wziąć udział osoby mieszkające lub pochodzące z Elbląga i okolic.

- Jest to pilotażowy program w naszej spółce- komentuje Łukasz Makuch, Kierownik Biura Organizacji Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. - Dzięki niemu chcemy zbudować nową kadrę pracowniczą z wykształceniem wyższym w specjalności przydatnej w branży ciepłowniczej. Stażyści będą mogli liczyć na wiedzę i wsparcie naszych specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w ciepłownictwie. Mam nadzieję, że nasza inicjatywa zostanie dobrze przyjęta i będziemy ją kontynuować w kolejnych latach.

Nabór do programu ruszył 15 września 2021 r. i przeprowadzony zostanie w formie konkursu. Zainteresowane osoby muszą w formie pisemnej odpowiedzieć na pytanie “W jaki sposób podjęcie pracy w EPEC Sp. z o.o. będzie miało wpływ na rozwój mojej kariery oraz EPEC Sp. z o.o.?”. Prace należy wysłać do 30 września 2021 r. na adres staz@epec.elblag.pl.

Studenci, oprócz wsparcia finansowego, mogą liczyć pracę w EPECu. Decyzja o dalszej współpracy będzie podejmowana na koniec okresu stażowego.

O EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła.

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną. Przedsiębiorstwo zatrudnia 162 pracowników.

---- artykuł promocyjny ---