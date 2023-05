EPWiK modernizuje gospodarkę ściekową

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Zdjęcia.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł. W ramach projektu realizowana jest obecnie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 198 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów. Na oczyszczalni ścieków w Elblągu pracują dwa zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego. W zagęszczaczach, dzięki odpowiedniemu czasowi zatrzymania oraz pracy mieszadła prętowego wolnoobrotowego, dochodzi do zagęszczania się osadów odprowadzanych z osadników wstępnych. Zgromadzony osad przepompowywany jest do zbiornika osadu zagęszczonego, w którym gromadzony jest również zagęszczony osad nadmierny, natomiast odseparowana ciecz nadosadowa odprowadzana jest przez przelew teleskopowy i przepompowywana do ciągu biologicznego oczyszczalni. Dzięki pracy zagęszczacza ciecz nadosadowa pozbawiona jest zawiesiny, a ponadto, dzięki rozpoczęciu się fermentacji kwaśnej, wzbogacona jest w lotne kwasy tłuszczowe (LKT), które stanowią pożywkę dla bakterii w bioreaktorze oczyszczających ścieki.

Pojemność czynna każdego zagęszczacza grawitacyjnego o średnicy wewnętrznej 10 m i lejowym dnie wynosi 200 m3. W związku z trwającą modernizacją w kwietniu 2023 r. zostały oddane do użytku zagęszczacze wraz z przepompownią osadu. W przepompowni zamontowane zostały nowe zestawy pompowe z rozdrabniaczami frezowymi. Dzięki modernizacji zagęszczaczy możliwa będzie rezygnacja ze stosowanych dotychczas chemicznych środków zagęszczających, co obniży koszty działalności zakładu. Oba zbiorniki będą obiektami zhermetyzowanymi, dzięki czemu uciążliwe związki zapachowe nie przedostaną się do środowiska tylko będą kierowane do biofiltra, gdzie ulegną utylizacji.

Zmodernizowane zagęszczacze wraz z budynkiem przepompowni (w środku).

Nowe zestawy pompowe z maceratorami oraz szafa sterownicza

Wnętrze zagęszczacza grawitacyjnego przykrytego zadaszeniem kompozytowym umożliwiającym hermetyzację obiektów

Zamontowane centralnie mieszadło prętowe wolnoobrotowe. Na spodzie zamocowane zgarniacze denne, które kierują zagęszczony osad do części centralnej, skąd jest odprowadzany

Jednocześnie z pracami modernizacyjnymi poszczególnych obiektów technologicznych na oczyszczalni powstaje nowoczesny system sterowania procesami i urządzeniami SCADA wraz z monitoringiem parametrów pracy urządzeń.

Widok zagęszczaczy grawitacyjnych i przepompowni osadu wstępnego w programie SCADA

Wszystkie prace modernizacyjne wykonywane są na czynnym obiekcie, w związku z powyższym muszą być prowadzone w sposób, który nie zakłóca pracy oczyszczalni ścieków i nie pogarsza parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.

