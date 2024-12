 Ferie ze Szkołą Tańca Broadway

Zapraszamy dzieci w wieku 5-11 lat na Świetlicę Zimową w pierwszym tygodniu ferii! Czekamy na Was 27-31 stycznia 2025.

Codziennie czeka na Was wiele atrakcji:

- rozrywka w Activity Park

- wyjazd do MAJALAND w Gdańsku

- wyjazd pociągiem do Malborka - zwiedzanie zamku i obiad w McDonald's

- wyjście do kina i na pizzę

- Bajlandia

- Mam Talent i inne konkursy z nagrodami

- warsztaty plastyczne

- zajęcia integracyjne i taneczne, do dyspozycji airtrack oraz dwie sale taneczne

- na zakończenie Pidżama Party i Noc Bajek (nocka na sali tanecznej)

Zapewniamy: opiekę codziennie od 7 do 16, dodatkowe ubezpieczenie, obiady, przejazdy i udział w atrakcjach, świetną zabawę. U nas nie ma nudy! Koszt ferii to 690 zł Zapisy oraz wpłata zaliczki do 12 stycznia, kontakt pod nr telefonu: 606 716 626.