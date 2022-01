 Filmowy maraton w domu – po jakie sagi sięgnąć?

Wieczór wydaje Ci się zbyt długi na jeden film? Dwie godziny minęły jak pstryknięcie palcami? Żaden serial nie spełnia Twoich wymagań? Nic nie szkodzi! Z pomocą przychodzą sagi filmowe, dla których jeden wieczór może być nawet za krótki. Przygotuj ogromną michę popcornu i oddaj się niesamowitym emocjom na wiele godzin. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Pierwsza część? To dopiero rozgrzewka!

Wybraliśmy dla Ciebie kilka filmowych sag, które na pewno skradną Twoje serce i pozwolą zanurzyć się w innej rzeczywistości na długie godziny. Każda z nich składa się z więcej niż jednego filmu, także przygotuj się na porządną dawkę emocji!

Wszystkie nasze propozycje znajdziesz na HBO GO.

„Hobbit: Niezwykła Podróż” (2012), „Hobbit: Pustkowie Smauga” (2013), „Hobbit: Bitwa Pięciu Armii” (2014)

Tej trylogii pewnie nikomu nie trzeba przedstawiać. A jeśli jeszcze nie została przez Ciebie obejrzana, to na pewno przez to, że całość trwa prawie 8 godzin! Czyż to nie fantastyczny materiał na maraton filmowy? Wszystkie części poświęcone są wyprawie Bilba Bagginsa i krasnoludów. Ta niesamowita kompania wyrusza, aby zmierzyć się z siejącym postrach smokiem Smaugiem. Grupie towarzyszy niezastąpiony czarodziej Gandalf. Sprawdź, czy hobbit Bilbo zdoła wrócić do spokojnego Shire.

„Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia” (2001), „Władca Pierścieni: Dwie Wieże” (2002), „Władca Pierścieni: Powrót Króla” (2003)

Kolejna propozycja także związana jest ze światem Hobbitów. Tym razem możesz śledzić losy wnuka Bilba Bagginsa – młodego Froda, który dostaje do wykonania niezwykle trudną misję. Jej celem jest zniszczenie potężnego pierścienia, który podarował mu Bilbo. Hobbit nie wyrusza sam. Towarzyszą mu Merry, Pippin i odważny Sam, do których potem dołączają kolejne, intrygujące postacie. Zobacz, jak wiele może wydarzyć się w czasie jednej podróży i wyrusz w nią razem z Frodem i jego wesołą kompanią!

„Kac Vegas” (2009), „Kac Vegas w Bangkoku” (2011), „Kac Vegas III” (2013)

Czasem najlepsza impreza może wymknąć się spod kontroli. Doskonale o tym wiedzą Phil, Stu, Alan i Doug, którzy wyruszają do Las Vegas, aby świętować wieczór kawalerski jednego z nich. Jeden drink za dużo i panowie nie wiedzą, co się stało! W każdej części kac rzuca ich w zupełnie nowe miejsce, w którym czeka na nich pełna absurdalnych sytuacji przygoda. Czy kumplom uda się w końcu dotrzeć do domu?

„Ojciec chrzestny” (1972), „Ojciec chrzestny 2” (1974), „Ojciec chrzestny 3” (1990)

Trylogia o najsłynniejszej włoskiej rodzinie, której głową jest Vito Corleone. Szemrane interesy, źli ludzie i bezwzględne posłuszeństwo to elementy układanki, przed którymi chce uciec najmłodszy syn Vita – Michael. Jednak splot przypadków sprawia, że to właśnie on staje się najistotniejszym punktem w całej niebezpiecznej grze. Czy uda mu się zyskać taki szacunek, jakim darzony jest don Corleone? Dowiedz się już dziś!

„Harry Potter i Kamień Filozoficzny” (2001), „Harry Potter i Komnata Tajemnic” (2002), „Harry Potter i Więzień Azkabanu” (2004), „Harry Potter i Czara Ognia” (2005), „Harry Potter i Zakon Feniksa” (2007), „Harry Potter i Książę Półkrwi” (2009), „Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I” (2010), „Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II” (2011)

Harry Potter to czarodziej, którego pewnie nikomu nie trzeba przedstawiać. Większość ma za sobą oglądanie chociaż jednego z filmów o magicznym świecie. Maraton filmowy to doskonała okazja, aby nadrobić nieobejrzane części. Zaproś do wspólnego spędzenia wieczoru dzieci i razem wkroczcie w świat goblinów, czarodziejów i skaczących żab!

„Mission: Impossible” (1996), „Mission: Impossible 2” (2000), „Mission: Impossible 3” (2006), „Mission: Impossible – Ghost Protocol” (2011), „Mission: Impossible – Rogue Nation” (2015)

Czy może być coś przyjemniejszego niż przystojny Tom Cruise? Może! Przystojny Tom Cruise w kilku filmach pod rząd! Ethan Hunt, grany przez Cruise’a, to członek Impossible Mission Force, który w każdym z filmów musi zmierzyć się z niezwykle niebezpiecznymi zadaniami. Na jego drodze stają coraz bardziej tajemnicze postacie, które nie zawsze mają dobre zamiary… Już podczas oglądania pierwszego filmu sprawdź, czy Huntowi uda się wybronić z niesłusznych oskarżeń.

„Ocean’s Eleven” (2001), „Ocean’s Twelve” (2004), „Ocean’s Thirteen” (2007)

Filmy poświęcone napadom zajmują szczególne miejsce w kinematografii. W tym przypadku wszystko zaczyna się od Danny’ego Oceana, który pewnego dnia wychodzi z więzienia na przepustkę i postanawia trochę zarobić. Brzmi znajomo? Jednak w tej produkcji to nie wartościowy obraz będzie celem grupy złodziei. Plan jest znacznie większy. Danny Ocean (w tej roli George Clooney) chce napaść na trzy kasyna w Las Vegas! Koniecznie sprawdź, czy plan się powiedzie!

Filmowy maraton? Poproszę!

Wyrusz z hobbitem w niezwykłą podróż, a następnie sprawdź, jak paczka kumpli znalazła się w Bangkoku. Jeśli po tej wyprawie także będziesz czuć niedosyt emocji, wejdź do świata włoskiej mafii.