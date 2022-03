 Freeedom Nieruchomości. Skorzystaj z pomocy zawodowców

- Korzystając z pomocy doświadczonego i profesjonalnego pośrednika nieruchomości mamy gwarancję bezpieczeństwa procesu sprzedażowego, weryfikacji poszczególnych dokumentów i odpowiednich działań. Ważne, aby te czynności wykonywał doświadczony pośrednik i tylko na podstawie pisemnej umowy pośrednictwa – z tego nie wszyscy klienci zdają sobie sprawę – mówią specjaliści z Freedom Nieruchomości. Co jest jeszcze ważne?

- Dlaczego warto w obecnych czasach korzystać z usług pośrednika na rynku nieruchomości? Mieszkania i domy sprzedają się jak przysłowiowe ciepłe bułki...

Jarosław Kraiński: - Zacznę przewrotnie: gdy mamy samochód, możemy wiele rzeczy zrobić przy nim sami: wymienić koło, akumulator, wymienić jakąś drobną część, ale gdy musimy naprawić auto w autoryzowanym salonie, korzystając z ze specjalistycznych narzędzi i specjalistycznej wiedzy, otrzymując gwarancję na wykonaną usługę, to potrzebujemy do tego zawodowca. Tak samo jest w nieruchomościach. Sami możemy rozpocząć proces sprzedażowy: zrobić zdjęcia, wystawić w serwisie czy portalu, ale potem okazuje się często, że zbyt długo oczekujemy na potencjalnego klienta, ponieważ albo jednak źle przygotowaliśmy ofertę albo nie jesteśmy w stanie dobrze wyważyć ceny nieruchomości, co wiąże się z naszą stratą finansową. To ważne szczególnie w przypadku nadchodzących zmian na rynku. Korzystając z pomocy doświadczonego i profesjonalnego pośrednika mamy gwarancję bezpieczeństwa procesu sprzedażowego, weryfikacji poszczególnych dokumentów i odpowiednich działań. Ważne jednak, aby te czynności wykonywał doświadczony pośrednik i tylko na podstawie pisemnej umowy pośrednictwa – z tego nie wszyscy klienci zdają sobie sprawę. Pośrednik w obrocie nieruchomościami może działać jedynie na podstawie pisemnej umowy pośrednictwa. To wymóg Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które musi okazać z chwilą zawierania takiej umowy – to warunek bezwzględny dla klienta aby mógł skorzystać z ochrony.

Sławomir Grochecki: - Pośrednik i pisemna umowa to bezpieczeństwo transakcji. Cały proces jest tak złożony, że osobie, która się tym na co dzień nie zajmuje, bardzo łatwo popełnić błędy, np. przy wycenie czy procesie sprzedaży. Ich konsekwencje finansowe mogą być bardzo duże, niewspółmierne do tego, ile to trzeba temu pośrednikowi zapłacić. Zawsze podkreślam w rozmowach z klientami, że ten czynnik bezpieczeństwa obsługi transakcji jest najistotniejszy. Nasze doświadczenie zdobywaliśmy latami i mamy gotowe rozwiązania na różne sytuacje.

JK: - Niektórzy podkreślają, że przecież o stan prawny nieruchomości dba notariusz. Oczywiście bez notariusza żadna transakcja nie może się odbyć, ale proszę pamiętać o tym, że notariusz przygotowuje transakcję na podstawie końcowych ustaleń stron i przedłożonych mu dokumentów, notariusz nie angażuje się ani w cenę, ani w warunki transakcji. Jednak prawidłowy obieg i weryfikacja dokumentów to jest tylko jeden z czynników obrotu nieruchomościami. Liczy się odpowiednia wycena, czas sprzedaży, to jak rynek wchłonie tę nieruchomość po jej wystawieniu na sprzedaż, a także długość procesu negocjacyjnego, współpraca z instytucjami finansowymi czy odpowiednie przygotowanie nieruchomości do całego procesu bankowego. Słyszymy też o przypadkach oszust w sytuacjach, w których nie było pośrednika. Oszust nie przyjdzie do profesjonalnego pośrednika, bo wie, że osobę nieuczciwą bardzo łatwo może on zweryfikować.

- A co byście powiedzieli osobie, która mówi „mam nieruchomość do sprzedania, ceny rosną jak szalone, każdy mi ją kupi, nie potrzebuję pomocy profesjonalisty”.

Agnieszka Kraińska: - Tak faktycznie było jeszcze kilka miesięcy temu. W poprzednim wywiadzie poruszaliśmy czynniki, które w ostatnim czasie bardzo zmieniły nasz rynek. Bez względu jednak na wszystko, taka osoba musi sobie zadać pytanie, czy chce po prostu sprzedać swoją nieruchomość, czy chce to zrobić za jak najlepszą cenę z wykorzystaniem potencjału, który oferuje nam rynek. Do tego potrzebny jest odpowiedni know-how, wiedza o cenach transakcyjnych, wiedza prawna, wiedza podatkowa jak również marketing – gdzie i jak zaprezentować tę nieruchomość i jakich technik użyć, aby uzyskać najlepszą ofertę lub w ogóle sprzedać nieruchomość. W dużej ilości przypadków koszt pośrednika gra o wiele mniejszą rolę niż korzyści, które możemy zyskać z takiej współpracy. Klientom jest potrzebny nie tylko pośrednik, ale dobry pośrednik. A taką pewność daje umowa na wyłączność. Mamy wówczas gwarancję, że osoba świadczącą usługę pośrednictwa będzie w stu procentach zaangażowana i zrobi to porządnie. Każdy chciałby, żeby osoba, która pomaga nam sprzedać dom czy mieszkanie, wiedziała na temat danej nieruchomości wszystko, odbierała telefon o każdej porze dnia i nocy. Umowa na wyłączność to nie tylko oszczędność czasu, ale także pewność, że doświadczenie pośrednika i profesjonalne narzędzia, którym dysponuje, zapewnią odpowiedni efekt. Umowa na wyłączność otwiera również agencji możliwość współpracy z innymi pośrednikami. To model wypracowany latami na rozwiniętych rynkach.

- Poproszę jakiś przykład takiego efektu z ostatniego czasu...

AK: - Realizowaliśmy sprzedaż mieszkania, które było wycenione według cen rynkowych, obowiązujących w danym okresie. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu nieruchomości, odpowiedniej ekspozycji ma rynku właściciel otrzymał o 50 tysięcy złotych więcej za jego sprzedaż niż początkowo oczekiwał. W pełni więc zasłużyliśmy na nasze wynagrodzenie, a i właścicielowi mieszkania więcej wpłynęło na konto. Tym bardziej że sprzedawał mieszkanie i kupował dom, więc w tym drugim przypadku pomogliśmy mu też negocjować cenę zakupu. Warto się więc zastanowić, czy nie lepiej związać się z pośrednikiem proponującym umowę na wyłączność, czy zdać się na umowę otwartą lub szukać klientów na własną rękę. Jeśli chce się osiągnąć najlepsze warunki, najkorzystniejszą cenę na rynku i faktycznie mieć świadomość, że pośrednik zrobił wszystko, by daną nieruchomość sprzedać za najwyższą możliwą cenę, to należy się z nami skontaktować i porozmawiać z doradcą. Wcześniej tego pośrednika należy zweryfikować, jakie ma doświadczenie, jak długo działa na rynku, ile transakcji wcześniej zrealizował i oczywiście czy ma wymagane ubezpieczenie i do jakiej kwoty.

- A kupujący? Dlaczego warto, by skorzystał z pośrednika?

SG:: - Najpierw należy dokładnie zweryfikować pośrednika, dzisiaj nazwa naszego zawodu jest zależna jedynie od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Kupujący, podpisując umowę z renomowaną firmą, podpisując umowę jest przede wszystkim objęty polisą ubezpieczeniową, czyli ma gwarancję, że transakcja odbędzie się zgodnie z literą prawa. Ma pewność, że oferta dostępna u pośrednika jest w odpowiedni sposób zweryfikowana, ma poczucie bezpieczeństwa transakcji. Ma pewność, że płaci za jakość.

JK:- Kupujący ma gwarancję, że cały proces transakcyjny przebiegnie skutecznie aż do momentu wydania kluczy. A nawet później, jeśli pojawią się pytania czy wątpliwości zawsze jesteśmy w stanie wspomóc naszego klienta, również doradzić przy realizacji innych transakcji.

AK: - Współpracujemy również bezpośrednio z Domem Kredytowym Notus, nasi doradcy urzędują codziennie w biurze, więc jeśli klient chce skredytować zakup nieruchomości, ma tu pełne wsparcie naszych doradczyń a ten proces w całości jest koordynowany przez nas i klient sprzedający ma pełną wiedzę na temat przybliżonego czasu wydania decyzji banku i ostatecznie terminu zawarcia umowy.

- Co w sytuacji, jeśli zarówno kupujący jak i sprzedający tę samą nieruchomość są Waszymi klientami? Kupujący chce kupić jak najtaniej, a sprzedający sprzedać jak najdrożej...

JK: - Jeśli kupujących jest chętnych więcej niż jeden, to z transakcji będzie zadowolony tylko jeden – który ją ostatecznie kupi, takie są prawa rynku. Oczywiście rolą pośrednika jest to, by przedstawić wszystkie propozycje zakupu, to klient sprzedający wybiera oferenta. Naszym zadaniem w tym przypadku jest zweryfikowanie i potwierdzenie, że to właśnie ta oferta kupna jest najlepsza dla sprzedającego. Z naszego doświadczenia wynika, że nie zawsze najwyższa cenowo oferta jest najkorzystniejsza dla sprzedającego. Czasami ważniejszy jest sposób rozliczenia, okres oczekiwania, czasu na przeprowadzkę. Tych czynników i uwarunkowań wyboru oferenta jest bardzo dużo i w wielu przypadkach jedynym warunkiem wyboru nie jest najwyższa cena.

SG: - W takich sytuacjach nie ma żadnego konfliktu. Wykonujemy nasze czynności wobec kupującego i sprzedającego w taki sposób, by zabezpieczyć jedną i drugą stronę transakcji. Oczywiście pobieramy za naszą pracę wynagrodzenie, oferując usługę na najwyższym poziomie. Klienci kupujący są nam często wdzięczni za przeprowadzenie całego procesu. Dla sprzedającego często nie jest najważniejsze, kto kupi, liczy się by zamknąć się w pewnym przedziale cenowym lub czasowym. Umowa z klientem kupującym może się okazać również dla niego argumentem na plus.

JK: - Te wszystkie nasze działania sprawiają, że 2021 rok zamknęliśmy kwotą transakcji na prawie 91 mln złotych. Zrealizowaliśmy 221 transakcji sprzedaży mieszkań, 32 domów, 35 działek, 11 lokali użytkowych, zrealizowaliśmy wiele umów związanych z wynajmem nieruchomości. Przez 28 lat naszej działalności nasza firma bardzo się rozwinęła. Jesteśmy częścią ogólnopolskiej sieci Freedom Nieruchomości, która gdy do niej przystępowaliśmy w 2015 roku, liczyła ok. 30 oddziałów, teraz jest ich ponad 65 i firma staje się jedną z największych organizacji na rynku nieruchomości w Polsce. Swoim zasięgiem obejmujemy więc całą Polskę, a w dobie cyfryzacji właściwie cały świat. Dzięki temu my też mogliśmy się rozwinąć, poszerzyć działalność o inne dziedziny rynku nieruchomości. Mamy również dział zajmujący się obsługą rynku deweloperskiego, ale również sami realizujemy inwestycje deweloperskie. Obsłużyliśmy skutecznie już kilkanaście inwestycji deweloperskich a taka obsługa jest kompleksowa od know-how, prospektów informacyjnych, rachunków powierniczych, spraw bankowych, umów rezerwacyjnych czy umów deweloperskich. Po prostu kompleksowa obsługa. Do tej pory nie realizowaliśmy chyba tylko zarządzania nieruchomościami i obsługą wspólnot mieszkaniowych, pewnie rynek wymusi na nas w niedługim czasie rozszerzenie działalności również o tę dziedzinę.

Dzięki temu, że jesteśmy częścią tak dużej organizacji, jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami przepisów prawnych dotyczącym rynku nieruchomości, cyklicznie się szkolimy, a wymiana doświadczeń z różnych regionów w Polsce przynosi obopólne korzyści – dla nas i naszych klientów. Nasze komórki w firmie na bieżąco dbają o to, by na etapie przygotowania nieruchomości do sprzedaży a potem zamykania transakcji nie doszło do błędów, które mogą nieść za sobą konsekwencje finansowe czy podatkowe dla naszych klientów.

Nasi doradcy często podkreślają, że wszystkie nowości, jakie wprowadzamy jako oddział w obsłudze klientów, bardzo szybko są powielane przez naszych młodszych konkurentów.

AK: - Odbieramy to jako komplement. Cieszymy się, że możemy być wzorem do naśladowania dla innych.

JK: - Na rynku nieruchomości nadchodzą bardzo duże zmiany, nie tylko ze względu na konflikt na Ukrainie, ale także ze względu na rosnącą inflację, rosnące ceny materiałów budowlanych, rosnące oprocentowanie kredytów. Te wszystkie czynniki wymuszą znacznie większą aktywność pośredników w obrocie nieruchomościami, kończy się czas jednego ogłoszenia na popularnym serwisie internetowym. Do sprzedaży nieruchomości będzie znowu potrzebne wsparcie specjalistów rynku nieruchomości. Pierwsze sygnały tych zmian już odczuwamy. Czas hossy odchodzi w niepamięć. Jednak przez 28 lat pracy przeżyliśmy już dwa razy bardzo poważne kryzysy na rynku nieruchomości, liczymy na to, że również z tego wyjdziemy obronną ręką.

Biuro nieruchomości

Freedom Elbląg



Aleja Grunwaldzka 31, 82-300 Elbląg

tel. 55 246 11 22.



elblag@freedom-nieruchomosci.pl

---- artykuł promocyjny ----