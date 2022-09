Galeria Starocie. Tu kupisz wyjątkowe przedmioty z duszą

To unikatowe miejsce na mapie Elbląga - magiczny świat, w którym znajdziecie starocie, porcelanę, mosiądz, artykuły dekoracyjne, meble i setki innych przedmiotów. A każdy z nich ma swoją historię i duszę. Galeria Starocie to wyjątkowy sklep, z którego każdy wychodzi z „czymś”, a rzeczy rozpoczynają drugie życie. Zobacz zdjęcia.

Tradycja tego miejsca ma już niemal osiemnaście lat. Jest ono wyjątkowe, ponieważ stworzyła je wyjątkowa osoba - Renata Wierzbowska. - Galeria Starocie narodziła się z mojej miłości do nietuzinkowych i oryginalnych przedmiotów. Pomysł stworzenia i prowadzenia sklepu w stylu, nazwijmy go retro, miałam odkąd pamiętam. Stare przedmioty fascynują mnie od zawsze, skradły mi duszę. Zaczynałam niemal 18 lat temu od prowadzenia w Elblągu sklepu z używaną odzieżą i kiedyś przyniosłam do niego z domu parę takich staroci. Zaskoczyło mnie wielkie zainteresowanie nimi wśród moich klientów. Tak to się wszystko zaczęło i trwa do dzisiaj - wspomina pani Renata.

Co możemy kupić w Galerii Starocie? - Wszystko - mówi z uśmiechem pani Renata. - To raj dla miłośników przedmiotów nietuzinkowych, niepowtarzalnych, przy jednocześnie wysokiej jakości wykonania, czasami są to tylko pojedyncze egzemplarze. To oferta dla tych osób, które cenią sobie oryginalność. Asortyment jest niezwykle szeroki: porcelana, mosiądz, obrazy, lampki, ławy, stoliki, komódki, biżuteria, dekoracje. Od nas każdy wychodzi z „czymś”. Można tu kupić oryginalny przedmiot nawet za złotówkę, czy dwie, ale mamy też oczywiście wiele cenniejszych rzeczy - dodaje pani Renata.

Galeria Starocie rozpoczęła już nowy etap w swojej historii. - To mama stworzyła ten sklep, jest jego duszą, Chciałabym rozwijać tę rodzinną tradycję, ale dodaję także nowe elementy i rozwiązania. Sklep stacjonarny jest naszą bazą, jednak od roku działa już nasz sklep internetowy, rozwijam również Galerię Starocie w mediach społecznościowych. Można nas znaleźć na Facebooku - mówi Marta Sepetowska.

To sklep, który warto odwiedzać codziennie. - Każdego dnia mamy coś nowego w asortymencie. Warto zaglądać do nas częściej, ponieważ za każdą taką wizytą można dostrzec coś nowego, coś, czego nie udało się wyłowić wzrokiem podczas poprzedniej wizyty. Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego oraz internetowego - mówią panie Renata i Marta.

Galeria Starocie

Aleja Tysiąclecia 1

82-300 Elbląg

https://www.galeriastarocie.pl



Sklep stacjonarny otwarty:

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00, sobota 10.00-14.00

tel.: Marta 504 127 171, Renata 502 702 776

marta.wierzbowska2@wp.pl

