Gazetki promocyjne i inne sposoby na oszczędzanie

Nie ma co się dziwić, że w dzisiejszych czasach kryzysu ludzie szukają sposobów na oszczędzanie. Jednym z nich jest poszukiwanie bieżących promocji i ofert, co pozwala na znalezienie najlepszych okazji w pobliskich sklepach. Osoby, które chcą kupować taniej, często przeglądają gazetki promocyjne najpopularniejszych sklepów. Czy to jedyny sposób na oszczędzanie?