 Gdzie warto mieszkać na Śląsku?

Myślisz o tym, aby przeprowadzić się do województwa śląskiego? A może już mieszkasz w tym regionie, ale chcesz się przenieść do innego miasta? Sprawdź nasz ranking. Podpowiadamy w nim, które miejsca są warte uwagi.

Katowice

Na liście nie mogło zabraknąć tego miasta. Katowice są nie tylko stolicą województwa, ale również miastem, które coraz częściej wymieniane jest w rankingach najlepszych polskich miast do życia. Co jest wyjątkowego w tym miejscu?

Największym atutem Katowic jest sposób, w jaki rozwija się miasto. Dzięki dobrej strategii rozwój jest zrównoważony oraz harmonijny, dzięki czemu stolica Śląska staje się doskonałym miejscem do życia i to na kilku płaszczyznach. Katowice mogą pochwalić się świetnie odnowionym centrum, sporą ilością zielonych terenów, rozbudowaną bazą kulturalno-rekreacyjną, czy wieloma inwestycjami infrastrukturalnymi. Warto też wspomnieć o dynamicznym rozwoju różnych biznesów - dawniej miasto słynęło z przemysłu, obecnie coraz więcej międzynarodowych firm zakłada tam biura, co napędza gospodarkę lokalną.

Czy miasto ma jakieś wady? Dla niektórych sporym utrudnieniem mogą być ceny mieszkań. Są one wyższe niż w innych śląskich miastach, ale należy tutaj pamiętać, że życie w stolicy województwa zawsze więcej kosztuje.

Gliwice

Kolejnym miastem, które przez mieszkańców jest oceniane bardzo wysoko to Gliwice. Oficjalne motto miasta brzmi „Przyszłość jest TU” i biorąc pod uwagę to, w jaki sposób rozwija się to miejsce, trudno się z tym nie zgodzić. Gliwice chwalone są za dobrą komunikację, dużo zielonych terenów oraz atrakcyjny rynek pracy. W mieście nie brakuje również bazy rekreacyjno-sportowej oraz kulturalnej. Osoby szukające wypoczynku mogą podejść do Parku Chopina czy w okolice Radiostacji gliwickiej. Fani sportu mogą wybierać spośród różnych miejscówek - pływalni, boisk, czy hal sportowych. Nie można też zapomnieć o stadionie. Z kolei miłośnicy obiektów kulturalnych mogą odwiedzić kina, Teatr Miejski lub muzea.

Knurów

Mniejszym, ale za to spokojniejszym miastem niż poprzednie dwa jest Knurów. To dobry wybór, jeśli szukasz miejsca, w którym możesz odpocząć od zgiełku miasta, a jednocześnie nie chcesz, aby było za bardzo oddalone od Gliwic czy Katowic. Zresztą nie tylko do tych dwóch miast bez problemu dojedziesz. W sąsiedztwie znajduje się Rybnik, który również ma swój urok oraz wiele ciekawych ofert na rynku pracy.

Co jeszcze sprawia, że coraz więcej osób przegląda oferty z tytułem mieszkania na sprzedaż w Knurowie https://www.dombud.pl/oferta/mieszkanie/knurow? Niewątpliwym atutem miasta, oprócz tego, że jest spokojne i bezpieczne, jest jego rozbudowana infrastruktura edukacyjna oraz sportowa z Młodzieżowym Klubem Sportowym Concordia Knurów na czele.

Tychy

To stosunkowo młode miasto - bo prawa uzyskało w 1951 roku - ale o wielkim potencjale. Kojarzone jest głównie z Browarem Książęcym oraz fabryką Fiata, ale ma mieszkańcom do zaoferowania o wiele więcej. Przede wszystkim Tychy mogą pochwalić się niskim stopniem bezrobocia, dzięki czemu ich lokalna gospodarka się rozwija. To z kolei przekłada się na nowe inwestycje, które czynią to miasto atrakcyjniejszym. Tyszanie w szczególności lubią przebywać w okolicach Jeziora Paprocańskiego oraz na rynku.