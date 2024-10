 Gratka dla modelarzy. Nowy sklep w Elblągu!

Zapraszamy wszystkich fanów kolei małej i dużej do nowo otwartego sklepu modelarskiego w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 12 D. Specjalizujemy się w modelarstwie kolejowym, jesteśmy autoryzowanym sklepem marki Piko. W naszym sklepie znajdą państwo szeroki asortyment akcesoriów i dodatków do budowy makiet i dioram. Dodatkowo staramy się rozwijać kolejne gałęzi modelarstwa, aby sprostać wymaganiom lokalnego rynku. Zobacz zdjęcia.

Zostań maszynistą PKP Intercity!

W naszym sklepie rozłożyliśmy zestaw startowy Piko z lokomotywą Husarz w malowaniu PKP Intercity wraz z wagonami osobowymi. Wzbogaciliśmy go w dodatkowe elementy jak mijanka czy małą bocznice. Kolejką można sterować, dzięki temu możemy sprawdzić jak działa i jakie możliwości daje nam modelarstwo kolejowe.W ofercie posiadamy wagony oraz lokomotywy firmy Piko, głównie w malowaniach polskich przewoźników.

Zbuduj własny świat

Największa frajda jaka płynie z modelarstwa, to tworzenie własnego świata jakim jest makieta. Oferujemy szeroki wybór dodatków i materiałów do budowy makiety kolejowej i nie tylko. Służymy też pomocą i radami w doborze najlepszych produktów. Dodatkowo w ofercie posiadamy szeroki wybór modeli wycinanych laserowo produkowanych przez naszą firmę, a od niedawna także modeli z druku 3D, które bez wątpienia uatrakcyjnią państwa makietę.

Modele redukcyjne i diecast

Bardzo popularny rodzaj modelarstwa w naszym regionie, już teraz mamy w ofercie ponad 120 pozycji modeli plastikowych do sklejania i co tydzień systematycznie poszerzamy tą kolekcje. Oferujemy też niezbędną do nich chemię jak kleje, farby i produkty do patynowania. Wkrótce poszerzymy tą ofertę o modele z kartonu. Posiadamy również w ofercie modele diecast, czyli już gotowe i pomalowane modele m.in. samochodów i motocykli, idealne na prezent bo nie wymagają dużego nakładu pracy czy dodatkowych narzędzi..

Sklep modelarski inny niż wszystkie

“Najfajniejszy sklep modelarski w jakim byłem” - takie motto nam przyświeca, dążymy do tego, aby po wyjściu ze sklepu, stwierdzili państwo, że to być może nie największy sklep, być może nie z najszerszym asortymentem, ale zdecydowanie najfajniejszy sklep w jakim państwo byli. To co odróżnia nas na tle konkurencji to szeroki wybór akcesoriów do budowy makiety niedostępnych w dużych sklepach - drzewa, trawy, latarnie i oświetlenie oraz wiele innych. Wszystko w atrakcyjnych cenach.

Sklep modelarski Railscale

ul. Związku Jaszczurczego 12 D

Elbląg

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: w godz. 10-18

sobota: 10-14

tel. 500 713 727