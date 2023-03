 Gruziński smak na elbląskiej starówce

Zestaw pchalli na przystawkę, a potem już zaczynamy kulinarną ucztę w Gruzji. W naszym mieście pojawiła się nowa restauracja specjalizująca się w daniach z kraju znad Morza Czarnego. Zapraszamy do Killer Grill.

„Batumi, ech Batumi, herbaciane pola Batumi, Cykadami dźwięczący świt, Świadkiem był szczęścia chwil“ - śpiewały przed laty Filipinki o jednym z gruzińskich miast. W klimat państwa nad Morzem Czarnym możemy na chwil parę zanurzyć się na elbląskim Starym Mieście. Schodzimy do klimatycznego pomieszczenia w piwnicy, gdzie mieści się restauracja Killer Grill i...

Naszą gruzińską ucztę zaczynamy od przystawek. Pchali to kolorowa pyszna przystawka z siekanych, mielonych warzyw oraz orzechów włoskich, które są w Gruzji zwane… orzechami greckimi. Gdyby nazwę przystawki tłumaczyć dosłownie, to oznacza po prostu ciasto ziołowe. W Killer Grill podadzą nam cztery różne rodzaje pchali. Która z nich okaże się najbardziej smaczna, to już zależy od gościa.

Pora przejść do zup... Proponujemy charczo - tradycyjną gruzińską gulaszową zupę z wołowiny. Rozgrzewająca, gęsta, treściwa... w sam raz na zimny marzec jaki mamy w tym roku. W Killer Grill dostaniemy ją w tradycyjnej wersji sporządzonej z wołowiny.

Trzeba jeszcze się zdecydować na któreś z dań głównych. Kusi czaszuszuli - pikantny gulasz z wołowiny, ostrzegamy pikantny. A może adjapsandali - doskonała okazja aby odkryć warzywne smaki Kaukazu. Jeżeli mielibyśmy ją do czegoś porównać - to do swojskiego leczo, ale w gruzińskiej wersji w roli głównej występuje bakłażan. A może chinkali... Pierogi w kształcie sakiewki z mięsem mielonym i rosołem w środku.

Do wyboru mamy też ciekawą ofertę dań z grilla. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować np Lula kebaba. Pod tą nazwą kryje się gotowany na węglu, z mielonego mięsa wieprzowego z dodatkiem papryki, kolendry, soli i pieprzu, serwowane z chlebem lawasz, frytkami, sosem sacebela i sałatka gruzińską.

Na uwagę gości zasługują także wyroby mączne. Chyczyny to naleśniki bałkańskie nadziewane serem suluguni, twarogiem i koperkiem Albo Chaczapuri - placek drożdżowy nadziewany serem i szpinakiem. Trudno się zdecydować i najlepiej tę decyzję podjąć siedząc przy stoliku w Killer Grill.

Przedstawiliśmy tylko kilka propozycji, a z bogatej karty dań każdy z pewnością wybierze coś dla siebie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w klimatycznej scenerii Killer Grill świętować chrzciny, urodziny, ważne rocznice i jubileusze. Jednocześnie bawić się może 60 osób.

„Z ciężkim sercem żegnamy Gruzji brzeg, Śpiew twój dźwięczny jak drogi echo biegł, Dziś gdy oczy przymkniemy widzimy znów, Obraz ten to marzenie naszych snów“ - to znów Filipinki.

Restauracja Killer slow Grill

ul. Rybacka 23 (róg ul. Stary Rynek i ul. Rybackiej)

Zamów z 5% rabatem przez NaWynos

lub telefonicznie: 576 210 694

Czynne od wtorku do niedzieli