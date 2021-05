HADM Gramatowski i dwa katamarany HADMik i HADMówka w niedzielę na elbląskiej starówce

Słoneczna niedziela, relaks na katamaranie, widok na Elbląg od strony wody czyż nie brzmi jak plan idealny?

Jeśli nie zdążyłeś skorzystać z nowej atrakcji w naszym mieście, już w najbliższą niedzielę czekać będziemy na Was od godziny 11:00 do 17:00 przy deptaku naprzeciw Katedry Elbląskiej. Katamaran HADMik zabierze Was w 30-minutowy rejs ze sternikiem po malowniczej rzece Elbląg, w promocyjnej cenie. Osoba dorosła 30 zł, dzieci do 10 lat, 25 zł.

Spędź weekend aktywnie i zabierz dzieci, rodziców, znajomych na pokład ekskluzywnego HADMika, który z niecierpliwością czeka na rejsy na elbląskich wodach. Na pewno nie będziecie żałowali czasu spędzonego z Nami. Będziemy z Wami również w przyszłym tygodniu.

Jeśli chcesz być na bieżącą z informacjami i terminami rejsów zapraszamy do odwiedzania naszego fanpage na facebooku „Rejsy Elbląg HADM Gramatowski” oraz strony www.rejsyelblag.pl





Więcej informacji o naszych jednostkach znajdziecie na naszej stronie:



www.rejsyelblag.pl

lub pod numerem tel:

730066861

Do zobaczenia na wodzie 😊

HADM Gramatowski

Skoda i Citroen

Elbląg

Skoda i Kia

Rokcin 4G

Starogard Gdański

---artykuł promocyjny---