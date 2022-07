Hej, piękni ludzie! Do zobaczenia w Ostródzie!

Już tylko dni pozostały do największego w Polsce i jednego z największych w Europie festiwalu muzyki reggae. Po raz 21. Ostróda pulsować będzie muzyką reggae i z nią powiązaną. Znów wszystko stanie się bardziej kolorowe i rozbujane. Niech punktem na mapie Twoich letnich muzycznych wędrówek będzie największa polska impreza przybliżająca nasz kraj do Jamajki.

W tym roku po raz pierwszy gościmy na nowoczesnym Stadionie Miejskim przy ul. 3 Maja - to nasza czwarta lokalizacja w historii.

Jak co roku na bogaty program festiwalu składają się występy na scenach Red, Green i Yellow oraz Molo. Odbędą się zajęcia towarzyszące na Uniwersytecie Reggae oraz Czwórka Reggae Contest. Festiwal, jak zwykle, rozpocznie się czwartkowym (7 lipca) koncertem w Amfiteatrze. Nikt nie będzie narzekał na nudę, bo nasz program jak zwykle jest barwny, międzynarodowy i pełen wykonawców, którzy wprowadzą Cię w dobry nastrój i zmuszą do dobrej zabawy. Od gwiazd z drugiej strony globu po aspirujących lokalnych artystów, od zespołów live po producentów, DJ’ów i sound systemy. W tym roku międzynarodową publiczność Festiwalu rozgrzewać będą m.in. takie gwiazdy jak: Julian Marley, Max Romeo, Dub FX, Tabu, Vavamuffin, Vito Bambino, Pidżama Porno, Lila Ike, Havana meets Kingston, Jamaram, Jahcoustix i wielu innych.

Swojego entuzjazmu nie kryje Zastępca Burmistrza Ostródy Piotr Kowal: „Od jednego z najpiękniejszych festiwali w kraju Elbląg dzieli nieco ponad pół godziny drogi. Dogodna lokalizacja, świetne skomunikowanie z Ostródą i klimat w Perle Mazur sprawiają, że z takiej okazji trzeba po prostu skorzystać. Serdecznie zapraszam wszystkie elblążanki i elblążan do Ostródy! Gościnność i znana w całym kraju serdeczność ostródzian, którzy każdego roku z wielką sympatią odnoszą się do turystów przyjeżdżających na festiwal ze wszystkich stron świata z pewnością potwierdzą zasadność mojego zaproszenia! Wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali się na udział w Festiwalu gorąco do tego zachęcam. Spotkajmy się w Amfiteatrze oraz kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. 3 Maja 19 w Ostródzie w dniach 7-10 lipca.”

