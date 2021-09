Hipoteka - zabezpieczenie przed niesolidnym kredytobiorcą

Ceny mieszkań wciąż rosną i najczęściej jedyną szansą na to, by stać się posiadaczem własnego lokum jest kredyt hipoteczny. Ma on bardzo korzystne z punktu widzenia klienta oprocentowanie, jednak przyszły właściciel nieruchomości musi zgodzić się na ustanowienie hipoteki. Jest ono sporządzane w formie aktu notarialnego i ma za zadanie zabezpieczyć bank na wypadek problemów ze spłatą kolejnych rat przez kredytobiorcę. Wówczas zaspokojenie wierzyciela hipotecznego następuje na skutek interwencji komornika i i sprzedaży nieruchomości. Czy warto brać kredyt z hipoteką?

Hipoteka umowna czy przymusowa?

Mieszkanie z hipoteką to sposób na banku na zabezpieczenie się przed niesolidnymi kredytobiorcami. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym, co oznacza, iż szanse na zaprzestanie jego spłacania z powodu wystąpienia różnych problemów są dość istotne. W tym celu bank zabezpiecza się, wykorzystując możliwość, jaką jest hipoteka umowna lub przymusowa. W tym pierwszym przypadku podpisuje się akt notarialny za zgodą osoby biorącej kredyt i wpisuje do księgi wieczystej nieruchomości. Z kolei hipoteka przymusowa powstaje w momencie, gdy przyszły właściciel nieruchomości nie wyraża na nią zgody i konieczna jest wówczas decyzja organu uprawnionego, na przykład prokuratora lub sądu. W niektórych przypadkach zastosowanie znajdzie hipoteka łączna, jednak jej ustanowienie jest możliwe tylko w przypadku, gdy kredytobiorca posiada już inne nieruchomości na własność.

Kiedy właściciel nieruchomości powinien wykreślić hipotekę?

Ponieważ hipoteka wpisana jest do księgi wieczystej, o ustanowieniu hipoteki może dowiedzieć się każdy zainteresowany. Informacje zawarte w księdze wieczyste są ogólnodostępne dla zainteresowanych osób dlatego też w naszym interesie jest jak najszybsze wykreślenie hipoteki. Dostęp do ksiąg wieczystych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami – kupujący ma prawo wiedzieć, czy nieruchomość, którą nabywa, jest wolna od obciążeń. Wykreślenie hipoteki odbywa się na wniosek kredytobiorcy po spłaceniu wszystkich zobowiązań wobec banku. Wniosek taki składa się na specjalnym formularzu KW-WPIS, dołączając do niego dowód na spłatę zobowiązania oraz specjalną opłatę za wpis.

Kim jest wierzyciel hipoteczny?

Hipoteka jest ograniczonym uprawnieniem do zabezpieczenia wierzytelności przez właściciela mieszkania, jakie ma wierzyciel hipoteczny. W przypadku powstania długu to właśnie wierzyciel hipoteczny jako pierwszy otrzyma zwrot poniesionych kosztów przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Ponieważ hipoteka ustanawiana jest na konkretnej nieruchomości, hipoteczny wierzyciel ma prawo domagać się uiszczenia długu nawet od nowego jej właściciela, który nabywając ją stał się, świadomie lub nie, dłużnikiem hipotecznym. Wierzyciel ma prawo nawet do sprzedaży nieruchomości, by z uzyskanej kwoty odzyskać cały dług. Często jednak korzystnym dla dłużnika rozwiązaniem będzie sytuacja, gdy to on wcześniej sprzeda nieruchomość, zachowując dla siebie fundusze pozostałe po uiszczeniu zobowiązań.

Czy właściciel nieruchomości może ją sprzedać przed spłatą kredytu?

Do sprzedaży nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym może dojść w każdej chwili, nowy właściciel musi jednak mieć świadomość, iż zobowiązany jest do uregulowania wszelkich zaległości w banku. Nie można także zaniedbać zasięgnięcia informacji o ewentualnej hipotece, ustanowionej na nieruchomości – informacje takie można znaleźć w księdze wieczystej. Brak wiedzy o hipotece nie jest usprawiedliwienie i nie zapobiegnie ewentualnej sprzedaży lokalu w celu zaspokojenia interesów wierzycieli.

