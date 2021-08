Home office, a motywacja do pracy. Poznaj fakty i mity na temat pracy w domu

Rosnące przez lata zainteresowanie modelem pracy zdalnej osiągnęło szczyt w 2020 roku. To właśnie wtedy z powodu zagrożenia pandemią wielu pracodawców podjęło decyzję o umożliwieniu pracownikom wykonywania obowiązków spoza docelowego miejsca pracy. Jak przez ten czas zmieniła się świadomość w kwestii pracy zdalnej? Jaki ma to wpływ na metody motywowania zatrudnionych?

Praca zdalna w praktyce

Sytuacja pandemiczna niejako wymusiła na pracodawcach podjęcie decyzji o umożliwieniu pracownikom wykonywania obowiązków z domów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2020 roku 10,8% wszystkich zatrudnionych wykonywało swoją pracę z miejsca zamieszkania.

Podstawą prawną do świadczenia pracy z domu jest tzw. ustawa covidowa z marca 2020 r. Według jej zapisów pracodawcy mogą skierować pracowników do pracy zdalnej w okresie obowiązywania stany epidemicznego do trzech miesięcy po jego odwołaniu. Obecnie trwają też pracę nad zmianami, które mają przewidywać zwrot kosztów za energię i dostęp do sieci w czasie wykonywania obowiązków zawodowych z miejsca zamieszkania.

Zdalna motywacja – co warto o niej wiedzieć?

Jedną z głównych obaw, jaką przez lata żywili pracodawcy wobec pracy zdalnej była kwestia motywacji pracowników (zerknij na bloga Sodexo). Czy praca bez bezpośredniej kontroli przełożonych może być tak efektywna, jak praca w biurze? Jak zmieniło się motywowanie pracowników?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie – przede wszystkim dlatego, że odpowiedź zależy od charakteru wykonywanych zadań. Przeświadczenie o wyższości home office’u nad pracą stacjonarną jest mitem. Bardzo wiele zależy od dodatkowych rozwiązań i metod działania wypracowanych indywidualnie przez każde przedsiębiorstwo. Dotyczy to nie tylko kwestii monitorowania pracowników, ale także usprawnień umożliwiających wykonywanie codziennych obowiązków.

Faktem jest natomiast, że efektem pracy zdalnej jest zmiana podejścia pracodawców do kwestii motywacji. Wiele rozwiązań, jak np. karnety lub bilety do kina, w czasie pandemii straciło zastosowanie. Skuteczny benefit musi już nie tylko wpasowywać się w potrzeby pracowników, ale dopasować się do panującej sytuacji.

Nowoczesnym sposobem na motywowanie są np. wirtualne karty podarunkowe. Umożliwiają realizację w wielu dowolnych punktach sprzedaży, dzięki temu stanowią wsparcie dla budżetu domowego. Jednocześnie dzięki wirtualnej formie mogą być bezpiecznie przekazywane na odległość, bez potrzeby fizycznego kontaktu z kurierem.

Podsumowując, panująca sytuacja wymaga zmian. Stosowane do tej pory benefity należy odświeżyć – dostosować pod nowoczesne metody motywowania. Jednocześnie warto brać pod uwagę potrzeby zatrudnionych. Porozumienie na tym polu będzie oznaczać korzyści dla każdej ze stron.