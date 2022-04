Home staging, czyli nieruchomości kupujemy oczami

Dlaczego tak ważny przy sprzedaży nieruchomości jest home staging? Czym jest i jak się do niego przygotować? Jakie efekty można dzięki niemu uzyskać? O tym opowiadają specjaliści z Freedom Nieruchomości Agnieszka Kraińska i Katarzyna Szar. Zobacz przykłady udanego home stagingu.

- Jak przygotować nieruchomość do sprzedaży, by osiągnąć sukces? Tym bardziej teraz, gdy coraz częściej mówi się o kryzysie na rynku nieruchomości?

Agnieszka Kraińska, Freedom Nieruchomości: - Sytuacja na rynku nieruchomości zmienia się z tygodnia na tydzień, jest bardzo dynamiczna. Ostatnie lata to czas, gdy nie trzeba było negocjować warunków sprzedaży nieruchomości, sprzedawało się praktycznie wszystko i to bardzo szybko. Jednak ostatnie tygodnie oraz sytuacja geopolityczna na wschodzie Europy spowodowały, że na rynku nieruchomości zachodzą bardzo duże zmiany. Jeszcze w marcu 2022 roku odnotowaliśmy ogromne zainteresowanie zakupem nieruchomości, osiągnęliśmy najlepsze efekty sprzedażowe od początku roku, ponieważ wiele osób chciało zdążyć z zakupem przed planowanymi zmianami w zakresie badania zdolności kredytowej przez banki. Niestety, wysoka, dwucyfrowa inflacja, ostatnie decyzje Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej spowodowały, że zmiany będą jeszcze bardziej odczuwalne, szczególnie dla osób korzystających lub chcących skorzystać z kredytu bankowego. To również gorszy okres dla osób chcących sprzedać nieruchomość, ofert sprzedaży będzie więcej a kupujących znacznie mniej. Zła wiadomość – nie wiemy jak długo ten stan rzeczy potrwa.

To spowoduje, że nadchodzi czas ponownej profesjonalizacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Znowu będzie potrzebny pośrednik, który dysponuje wieloma narzędziami, niezbędnymi do efektywnej sprzedaży nieruchomości: zasięg ogólnopolski, wykształceni doradcy czy dobre narzędzia marketingowe w tym home staging, który od zawsze jest naturalną częścią oferty Freedom Nieruchomości.

Katarzyna Szar, Freedom Nieruchomości: - Bardzo ważny stanie się sposób przygotowania oferty, musi być spójny i zachowywać standardy sieci Freedom Nieruchomości. Nad przygotowaniem oferty pracuje zespół osób. To nie tyko handlowcy, specjaliści marketingu, ale też zespół HS, który składa się z home stagera, fotografów czy osób przygotowujących rzuty nieruchomości. Zakres HS jest bardzo różny. Czasami wystarczy dokonać drobnych zmian w nieruchomości, czasami są one bardzo duże, łącznie ze sprzątaniem, malowaniem, przemeblowaniem, po którym dane mieszkanie zyskuje inny wyraz. Pamiętajmy o tym, że kupujemy oczami, to dotyczy także nieruchomości. Kilka pierwszych sekund może zdecydować, czy klient się zainteresuje daną ofertą.

I zdjęcie tego samego miejsca przed home stagingiem....

Cały czas w home stagingu coś się zmienia, pojawiają się nowe trendy. Uczestniczymy na bieżąco w kursach i szkoleniach, by wiedzieć, co rynek przyjmuje, na co zwraca się uwagę i wybrać elementy i rzeczy, które są najbardziej potrzebne.

- A jakie obecnie są trendy w home stagingu? Czy wykonanie remontu mieszkania przed jego sprzedażą ma sens? Czy jednak nie?

KS - Wszystko zależy od mieszkania, możliwości finansowych oraz nastawienia sprzedającego, a także czasu jaki jest przeznaczony na sprzedaż nieruchomości. Mnóstwo czynników na to wpływa. Staramy się podpowiedzieć właścicielowi nieruchomości, przeanalizować czy warto wydać dodatkowe środki, by zyskać znacznie lepszą ofertę. Staramy się zawsze pokazywać mieszkania z jak najlepszej strony.

Jak wspomniałam, zakresy home stagingu są różne. Czasami niezbędna jest tylko odpersonalizowanie, minimalizacja w urządzaniu wnętrz, a czasami trzeba do niego wprowadzić życie i pokazać jego funkcję. To jak z modą odzieżową, czasem należy zmienić jedynie kolor marynarki, a czasem ją zdjąć.

AK: - Niezmienne, na co zawsze zwracamy uwagę, ważnym elementem przy home stagingu jest stworzenie jak największej przestrzeni w mieszkaniu. Dlatego współpracujemy z doświadczonymi fotografami, którzy potrafią wydobyć z mieszkania to co najlepsze, stworzą poczucie przestrzeni, potrafią znaleźć najlepsze ujęcia, aby pokazać jego jak najlepsze strony

- Czy ciężko przekonać klientów do tego, że sami też muszą włożyć trochę pracy w uporządkowanie mieszkania? By Wam zaufali, że home staging mocno poprawi atrakcyjność ich oferty?

AK: - Ciężko do home stagingu przekonać osoby, które sprzedają nieruchomość po raz pierwszy. Zawsze wtedy podpieramy się statystykami z ponad 60 oddziałów Freedom Nieruchomości, które funkcjonują w Polsce. Wynika z nich, że po liftingu nieruchomości jej odbiór wśród kupujących jest o wiele lepszy, co przekłada się również na uzyskaną cenę. Oczywiście najważniejszą rolę odgrywa metraż, piętro, wystawa okien, ale istotne jest również to, jak klient to mieszkanie ocenia wizualnie, że jest to nieruchomość, która spełni jego oczekiwania, to będzie jego wymarzone mieszkanie.

KS: Do home stagingu staramy się wykorzystywać rzeczy, które są w danym mieszkaniu. Dopasowujemy styl do danego wnętrza, by zdjęcia były spójne z tym, co na co dzień w danym mieszkaniu się znajduje. Często sprzedajemy mieszkania, które nadal są zamieszkane, odpersonalizowanie lokalu w takim przypadku będzie bardzo trudne, jednak nie niemożliwe. Po wykonaniu sesji na pewno będzie znacznie różniło się od pierwowzoru. Właśnie dlatego robimy dzień pokazowy – jeden w tygodniu - by tego jednego dnia mogli mieszkanie zobaczyć poszczególni kupujący, a sprzedający na ten dzień przygotować mieszkanie w podobny sposób jak widać je na zdjęciach.

- Jak to wygląda wszystko w praktyce? Najpierw robicie zdjęcia, potem umawiacie się ze sprzedającym i kupującymi na dzień pokazowy. Właściciel jest wówczas w mieszkaniu? Czy tylko Wy w nim jesteście jako specjaliści i oprowadzacie po mieszkaniu?

KS: Kupujący swobodniej się czują, gdy właścicieli nie ma podczas prezentacji nieruchomości. Podczas dnia pokazowego mogą dokładnie obejrzeć nieruchomość, szczerze wyrazić swoją opinię, pokazać emocje. Przy właścicielu te reakcje byłyby inne. Jako pośrednik jestem osobą bezstronną, mogę też swobodnie rozmawiać z kupującymi, jakie są ich odczucia albo o tym, jak zamierzają sfinansować jego zakup. Mogę od razu się dowiedzieć jak mocno klienci chcą negocjować cenę ofertową. Naszą rolą jest także to, by uzyskać od kupującego informację, czego on oczekuje i wskazać, co w tym mieszkaniu jest takiego, czego on potrzebuje.

AK: - Mało osób kupuje mieszkanie i wprowadza się do niego od razu. W większości przypadków mieszkanie wymaga małego remontu, zmiany mebli, czy po prostu zmiany koloru ścian. Dlatego prezentacja i home staging może być też rodzajem wizualizacji przestrzeni, w której po zakupie nieruchomości chcieliby mieszkać.

- A ile taki home staging kosztuje?

AK: - Home staging jest w standardzie naszej usługi pośrednictwa, więc nie trzeba za niego dodatkowo płacić. Klient otrzymuje go w pakiecie, bo wiemy, że bez tego nie będzie efektu i nie wykorzystamy w pełni potencjału danej nieruchomości. Większe prace zależą od zakresu prac oraz możliwości finansowych właściciela np. czy niezbędna jest naprawa uszkodzonych elementów, malowania czy po prostu uporządkowania i odpersonalizowania. Część rzeczy właściciel może wykonać sam, w każdym przypadku te ustalenia są indywidulane.

Warto dodać, że nad home stagingiem mogą pracować nawet trzy, cztery osoby. Każda sprawa jest indywidualnie przez nas traktowana.

- Jak sprzedający musi się przygotować do home stagingu i prezentacji. Podpisałem umowę pośrednictwa i co dalej?

AK: - W momencie podpisania umowy staramy się maksymalnie odciążyć właściciela i koordynować działania związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Wykonujemy zdjęcia poglądowe i nasz home stager po zapoznaniu się nieruchomością omawia i przygotowuje aranżację przestrzeni mieszkania. Razem ze sprzedającym omawiają, jakie kroki trzeba podjąć, by przygotować nieruchomość do standardów Freedom Nieruchomości.

KS: - Niektórzy klienci wolą całość zlecić nam, ale są też tacy, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w całym procesie. Chcą być pomocni, by wspólnie przygotować nieruchomość i jak najlepiej ją sprzedać. Chcą, by ich mieszkanie czy dom były postrzegane jak najlepiej.

- Jeśli jest potrzebny drobny remont, odświeżenie, to kto za to płaci? Rozumiem, że sprzedający?

KS: - Tak. Oczywiście musi się na to zgodzić. Wszystko zależy od tego, jak podchodzi do tematu sprzedaży. Jeśli nie chce odświeżyć mieszkania, to oczywiście to rozumiemy i staramy się wyciągnąć jak najwięcej walorów z tej nieruchomości, minimalizując koszty. Jeśli jednak może przeznaczyć na ten cel środki, nie inwestując wcale dużo, by podnieść wartość nieruchomości, to zawsze może skorzystać z naszych podpowiedzi, by uzyskać efekt „wow”

AK: Czasami nawet mała zmiana, np. koloru ścian, może znacznie podwyższyć cenę nieruchomości. To tak jak przy poznawaniu nowych osób – najważniejsze jest pierwsze wrażenie.

- Poproszę jakiś konkretny przykład z ostatniego czasu, gdy home staging wyraźnie pomógł w uzyskaniu lepszej ceny sprzedaży nieruchomości.

KS: - Robiliśmy ostatnio zdjęcia do mieszkania, które wyglądało jak opuszczone, ogólnie niesamowity bałagan. Okazało się, że mieszkała tam czteroosobowa rodzina, której w takich warunkach żyło się po prostu dobrze. Zrobiliśmy wiele zmian. Przemalowaliśmy, posprzątaliśmy i wizualnie mieszkanie natychmiast „zyskało” przestrzennie. Pierwsze wrażenie było bardzo negatywne - małe zagracone mieszkanie. Po naszej zmianie mieszkanie odzyskało swój pierwotny wygląd, mieliśmy bardzo duży odzew klientów i sprzedało się ono kilkanaście tysięcy drożej powyżej ceny ofertowej, przy niewielkim nakładzie pracy i finansów.

Kolejny przykład dotyczy trzypokojowego mieszkania – właściciele, gdy zobaczyli efekt po naszym home stagingu – nie mogli wyjść ze zdumienia, że mają tak przestronne i ładne mieszkanie. Żartowali nawet, czy aby na pewno chcą je sprzedać, Takie mieszkania po sesji home stagingu sprzedają się w dużo lepszej cenie i szybciej znajdują nabywców.

To bardzo fajne narzędzie. Widzimy bardzo dobre efekty jego stosowania. Mamy informacje zwrotne zarówno od zadowolonych kupujących jak i sprzedających. Bez home stagingu dużo trudniej sprzedawałoby się mieszkania. Pokazywanie i oglądanie takiego mieszkania jest dużą przyjemnością.

AK: Wiemy, że to robimy, ma sens. Każdy z nas – jak już mówiliśmy – kupuje oczami. Dzięki home stagingowi jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało nasze życie w tej nieruchomości. Najlepiej pokazują to zdjęcia przed i po home stagingu. Zachęcamy do obejrzenia niektórych z takich aranżacji przy artykule. Sami możecie Państwo zobaczyć, jaki osiągnęliśmy efekt.

