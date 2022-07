 Idealna deska sup do pływania – czym się kierować przy wyborze?

Chcesz zacząć przygodę na desce SUP, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Odpowiednia deska jest kluczem do doskonałej zabawy, dlatego przygotowaliśmy specjalny poradnik – dowiesz się, jak dobrać deskę SUP, by cieszyć się w pełni z wiosłowania na stojąco!

Deski SUP – co to jest?

SUP to skrót z angielskiego i oznacza „stand up paddle”, czyli wiosłowanie na stojąco. Dedykowane są do tego specjalne deski – chociaż wyglądem przypominają inne deski do sportów wodnych, wyróżniają się specyficznym kształtem oraz właściwościami. Co ciekawe, SUP jest jedną z twardszych i stabilniejszych desek, więc co poniektórzy ćwiczą na niej nawet jogę!

Do deski należy mieć jeszcze wiosło pagaj (jest jednopiórowe, a nie dwu, jak w kajaku), leash (specjalna smycz przypinana do kostki, by deska nie odpłynęła) oraz statecznik.

Deska SUP sztywna czy pompowana? Rodzaje desek

W sklepie z deskami SUP wyróżnia się dwie ich kategorie: sztywną oraz pompowaną (pneumatyczną). Te pierwsze nie zmieniają swojego kształtu, nie da się ich złożyć, więc w efekcie są trudniejsze w transporcie. Natomiast ich zaletą jest to, że są wygodniejsze w użytkowaniu – wystarczy je wyciągnąć i wyruszyć w wodę! Uznawane są również za stabilniejsze na falującej wodzie, mniej podatne na znoszenie oraz szybsze niż model pompowany.

Z kolei deski pompowane składają się z kilku warstw laminatu PCV, dzięki czemu są odporne na uszkodzenia mechanicznie. I chociaż mogą się one kojarzyć z materacami i innymi zabawkami dmuchanymi, to nic bardziej mylnego! W rzeczywistości to twarda deska i nie przypomina miękkiego materaca. Po skończonym wiosłowaniu wystarczy spuścić powietrze, złożyć i spakować przedmiot, który na dodatek spokojnie zmieści się do plecaka. Zarówno deskę SUP sztywną, jak i pompowaną można znaleźć w sklepie deskidoplywania.pl.

Jak dobrać deskę SUP?

Deska SUP powinna być dobrana nie tylko do poziomu umiejętności, ale również do wzrostu i masy ciała. Przed zakupem SUP warto odpowiedzieć sobie na pytania:

kto będzie używał deski?

czy planujemy pływać z drugą osobą?

czy będziemy używać deski do pływania na siedząco?

jak często będziemy pływać?

jakie jest nasze doświadczenie?

Przeglądając różne modele desek, zainteresuj się takimi parametrami jak szerokość i długość. Istotną rolę odgrywa również wiosło, które wpływa na cenę oraz wygodę korzystania. Szerokość deski dobieramy do wagi:

waga do 75 kg: szerokość 76 cm;

waga od 75 do 85 kg: szerokość 78 cm;

waga od 85 do 95 kg: szerokość od 80 do 84 cm;

waga powyżej 95 kg: szerokość 84 cm i więcej.

Długość deski uzależniona jest od naszych potrzeb. Im dłuższa deska, tym szybciej i stabilniej będzie płynąć. Z kolei krótsze deski umożliwiają wykonanie większej ilości manewrów.

Nie mniej ważny jest odpowiedni dobór wiosła. Optymalną jego długość można łatwo ustalić: wystarczy dodać 20-25 cm do swojego wzrostu. Osobom początkującym zalecamy wybór wiosła z regulacją.

Jak pływać z deską SUP?

Wiele osób zastanawia się, czy pływanie na desce SUP jest trudne. Odpowiedź brzmi: nie, chociaż trzeba się przyzwyczaić. Praktyka czyni mistrza i z każdym kolejnym wejściem do wody zauważysz progres. Na początku można pływać na kolanach i stopniowo wstawać. Oczywiście należy pamiętać o kamizelce do pływania!

SUP jest o tyle wygodna, że można pływać wszędzie tam, gdzie nie ma zakazu. Na dobry start zaleca się jeziora, gdzie można z powodzeniem opanować pływanie na desce. Później można śmiało wypłynąć na szerokie wody! Deska SUP to świetny sposób na aktywne spędzenie czasu zarówno dla dorosłych, jak i młodszych użytkowników.

---materiał partnera---