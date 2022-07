 Ile kosztuje pogrzeb? Zasiłek ZUS może nie wystarczyć

Pogrzeb to dzisiaj bardzo duży wydatek, a zasiłek z ZUS pozwala pokryć tylko część kosztów.

Organizacja pogrzebu jest nieprzyjemnym i kosztownym przedsięwzięciem. Zanim ceremonia dojdzie do skutku, trzeba przebrnąć przez szereg zakupów i opłat.

Zanim dojdzie do pochowania zmarłego, jego ciało przechowywane jest w chłodni, co już wiąże się z kosztami. Za każdy dzień takiej usługi zapłacimy ok. 50 zł. Zazwyczaj ten okres trwa 3 – 4 dni. Trzeba mieć jednak na uwadze, że czasami ten proces może się z różnych powodów przedłużyć Z jakich? Chociażby ze względu na badania prowadzone przez patomorfologa. Na tym etapie jednak nie zapłacimy tylko za przechowywanie ciała ale również i za transport. Zanim ciało trafi do kostnicy, zakład pogrzebowy musi je przetransportować, za co wystawi rachunek na kwotę ok. 2 zł za każdy pokonany kilometr oraz ok. 100 zł za pracę kierowcy.

Następnie następuje etap przygotowania ciała zmarłych do pochówku. Tanatokosmetolog wykona usługę mycia, czesania, malowania oraz ubierania nieboszczyka, za co do faktury doliczona zostanie kwota 300 – 400 zł. Do tego trzeba doliczyć ubiór. Wybór odzieży jest oczywiście kwestią bardzo indywidualną, bo można użyć tej, którą zmarły nosił za życia, jednak Polacy najczęściej decydują się na zakup nowego, uroczystego ubrania. Koszt pełnego stroju w domach pogrzebowych to ok. 500 zł.

W następnej kolejności następuje wybór trumny. Tu mamy dwie opcję tańszą i droższą. Jeśli chcemy zaoszczędzić, to powinniśmy zdecydować się na trumnę sosnową wówczas nasz wydatek zmieści się w 1000 złotych, ale najprostsze trumny sosnowe można kupić już od 350 zł. Jeśli jednak zależy nam na jakości i zdobieniach, dębowy sarkofag pociągnie za sobą kolejne tysiące do zapłaty.

Zdecydowanie taniej wychodzi urna. Współcześnie tradycyjny pogrzeb zastępuje się kremacją, czyli spopieleniem zwłok i złożeniem prochów w ozdobnej urnie (najtańszą można kupić już za 150 zł). Sama usługa w większości miast powinna kosztować nie więcej niż 600 zł.

Kolejny koszty to obsługa pogrzeb, na którą składa się wykopanie grobu, niesienie trumny z ciałem zmarłego, umieszczenie jej w mogile, zasypaniem i na koniec przyjmowaniem od uczestników kwiatów i złożeniem ich na usypie. Koszt tej usługi powinien wynieść około 1000 – 1200 zł.

Do kosztów należy również doliczyć opłatę za kwaterę cmentarną. Jest to wydatek, który rodzina zmarłego musi uregulować raz na 20 lat. Niektórzy opłacają kwaterę jeszcze za życia, aby mieć pewność, że będą pochowani tuż obok swoich bliskich. Najczęściej jednak trzeba spodziewać się, że administracja będzie wymagać uregulowania należności pierwszy raz przed pogrzebem. W mniejszych gminach i wsiach wyniesie ok. 300, natomiast w większych miastach ok. 500 zł.

Kolejny wydatek związany jest z kościołem, w tym przypadku jednak nie ma cennika, jest to indywidualna kwestia każdej parafii. Najwięcej pieniędzy, bo kilka tysięcy pochłonie nagrobek.

Oczywiście zakłady pogrzebowe przyjmują zlecenia na kompleksową organizację pogrzebów. Warto zaznaczyć, że powyższe ceny, które przedstawiliśmy będą tym wyższe, im większe jest miasto, w którym odbędzie się ostatnie pożegnanie.

Część z tych kosztów możemy pokryć z zasiłku pogrzebowego, który od lat wynosi ok. 4000 zł. To jednak nie jedyna opcja, bo istnieje jeszcze odszkodowanie za śmierć.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby należy się członkom rodziny zmarłego oraz innym najbliższym osobom, jeśli zgon został spowodowany wypadkiem komunikacyjnym, za który osoba zmarła nie ponosi odpowiedzialności lub jeśli nastąpił w wyniku innego zdarzenia, za które winę ponosi osoba trzecia np. na skutek w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy.

Z ekspertem z firmy helper rozważyliśmy trzy odszkodowania za śmierć ojca, matki oraz dziecka.

„Dla rodzin najbardziej problematyczne wydaje się przysługujące odszkodowanie za śmierć ojca. Ojciec to w końcu głowa rodziny oraz osoba, która często zajmuje się w rodzinie formalnościami i stanowi dla rodziny podporę psychiczną i oparcie materialne. Jego zgon skutkuje więc destabilizacją rodziny i objawia się głęboką żałobą” – tłumaczy ekspert.

Co w przypadku śmierci matki? „Jeśli nastąpiła śmierć matki, która nie pracowała, lecz zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Odszkodowanie należeć się będzie dzieciom. Tym bardziej sytuacja życiowa dzieci ulegnie pogorszeniu, jeżeli nastąpiła śmierć matki, która pracowała zarobkowo, przyczyniając się do zaspokajania potrzeb rodziny. Odszkodowanie należy się także mężowi, jeżeli spadł na niego ciężar związany ze sprawowaniem opieki i zaspokajaniem potrzeb rodziny” – wyjaśnia ekspert.

Z kolei w przypadku śmierci dorastającego dziecka odszkodowanie należy się rodzicom. Tak wynika z Orzeczenia SN z maja 1969 roku.

„Wniosek o znacznym pogorszeniu sytuacji życiowej rodziców uzasadniają zwłaszcza takie okoliczności, jak ich skromne warunki materialne, podeszły wiek, możliwość rychłego podjęcia pracy zarobkowej przez syna . Podobnie wypadnie rozstrzygnięcie, jeżeli nastąpiła śmierć córki, zwłaszcza, gdy już pracowała i oddawała rodzicom część swych zarobków” – dodaje ekspert.