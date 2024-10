Szyby w Twoim aucie narażone są na wiele zniszczeń. Może uszkodzić je grad czy nawet drobny kamień, który zostanie wprawiony w ruch przez koła, jadącej przed Twoim samochodem ciężarówki. Wymiana takiego elementu pojazdu może wiązać się z dużymi kosztami. Dlatego przyda Ci się ubezpieczenie szyby w aucie. Cena takiej polisy nie jest wygórowana, a może odciążyć Cię finansowo, gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek.

Ubezpieczenie szyby w aucie – cena

To, ile kosztuje ubezpieczenie szyb w samochodzie, zależy od konkretnego przypadku. Takiej polisy nie kupisz nigdzie jako osobny produkt. Jest to dodatek do obowiązkowej polisy OC lub dobrowolnego ubezpieczenia AC. Ogólny koszt polisy, gdy zdecydujesz się na ochronę szyb, wzrośnie tylko o kilkadziesiąt złotych. Dzięki temu nie będziesz musiał obawiać się o swoje finanse, gdy dojdzie do wymiany szyby czy jej naprawy. Otrzymasz odszkodowanie, które pokryje te wydatki. Czy wiesz, że wymiana przedniej szyby może kosztować od 450 do 3 000 zł? W zależności od wysokości sumy ubezpieczenia polisa pokryje naprawę w całości lub częściowo. Warto więc zdecydować się na dodatkowy koszt przy zakupie polisy samochodowej.

Wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych, autocasco, assistance czy NNW, ubezpieczenie szyb w aucie stanowi kompleksową ochronę finansów właściciela pojazdu.

Dowiedz się, ile kosztuje ubezpieczenie szyb w samochodzie w Twoim przypadku, korzystając z kalkulatora OC i AC, który dostępny jest na stronie internetowej CUK.pl. Możesz tu nie tylko porównać aż 40 ofert, ale wybrane ubezpieczenie kupić online.

Czy warto ponosić dodatkowy koszt ubezpieczenia szyb samochodowych?

Uszkodzoną szybę (nawet, jeśli jest to tylko tzw. pajączek czy drobna rysa) trzeba koniecznie naprawić lub wymienić. W innym razie Ty, Twoi pasażerowie czy inni uczestnicy ruchu drogowego jesteście narażeni na niebezpieczeństwo, gdyż np. podczas drobnej stłuczki szyba może rozbić się w drobny mak. Uszkodzenie naraża Cię także na srogie mandaty, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego oraz negatywny wynik badania technicznego. Właśnie dlatego, gdy szyba zostanie, chociaż lekko uszkodzona, podejmij odpowiednie kroki. Mając ubezpieczenie szyby w aucie, cena, jaką będziesz musiał zapłacić za np. nierozsądną jazdę, która będzie skutkować zniszczeniem szyby, będzie mniej dotkliwa.

Warto wspomnieć, że likwidacji szkody w związku z uszkodzeniem szyby w aucie można dokonać również w ramach autocasco. Trzeba jednak zaznaczyć, że ta polisa jest zazwyczaj dość sporym wydatkiem. Każde zgłoszenie szkody do towarzystwa skutkuje utratą wypracowanych zniżek AC, przez co polisa w kolejnym roku będzie droższa. By temu zapobiec, najlepiej więc zdecydować się na dodatkowe ubezpieczenie szyby w aucie. Cena tej polisy w porównaniu z AC jest bardzo niska. Ostatecznie jednak bardziej opłaca się zapłacić więcej za polisę samochodową niż decydować się na naprawę czy wymianę szyby w ramach autocasco i ryzykować utratę zniżek.

Ważne!

Pamiętaj, by przed zawarciem obu polis przeczytać dokument, zawierający ustalenia umowy, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Może się w nim znaleźć bowiem zapis, informujący o tym, że w razie zgłoszenia szkody do UFG, towarzystwo nie zaznacza, z jakiej polisy korzystał właściciel auta (np. ubezpieczenia szyb), co może skutkować odebraniem wszystkich zniżek AC. Najlepsza opcja to taka, gdy towarzystwo nie przypisuje szkody do konta AC.

Ubezpieczenie szyb samochodowych to alternatywa dla autocasco. Można zdecydować się na taki dodatek do OC, jeśli koszt AC jest zbyt duży lub towarzystwo odmówi ubezpieczenia danego auta w ramach takiej polisy.

Jaki jest zakres ubezpieczenia szyb w samochodzie?

Polisa zapewnia odszkodowanie w razie zniszczenia lub uszkodzenia wszystkich szyb w samochodzie. W zależności od ubezpieczyciela zakres ubezpieczenia szyb w aucie może być inny. Jednak zazwyczaj polisa ta chroni w takich sytuacjach, jak zdarzenia:

losowe np. uszkodzenie szyby w samochodzie przez kamień, zderzenie ze zwierzętami, uderzenia gałęzi,

np. uszkodzenie szyby w samochodzie przez kamień, zderzenie ze zwierzętami, uderzenia gałęzi, czynniki atmosferyczne np. grad,

np. grad, związane ze szkodami własnymi np. kolizjami, stłuczkami czy wypadkami drogowymi,

np. kolizjami, stłuczkami czy wypadkami drogowymi, spowodowane przez osoby trzecie np. akty wandalizmu, włamania, uszkodzenia przez dzieci.

Pamiętaj, że zakres ubezpieczenia może być różny w zależności od oferty. Dlatego, jeśli zależy Ci na szczególnej ochronie, np. przed szkodami wyrządzonymi przez gałęzie drzew, ze względu na obecność wielu drzew na Twoim parkingu, przeczytaj dokładnie OWU.

Na co zwrócić uwagę, decydując się na ubezpieczenie szyb w aucie?

Kupując polisę, zwróć uwagę na kilka kwestii. Dowiedz się, kiedy będzie działać polisa, jaka jest wysokość sumy ubezpieczenia, jak przebiega proces likwidacji szkód i czy ubezpieczyciel oferuje jakieś dodatki.

Suma ubezpieczenia

Przede wszystkim dowiedz się, jaka jest wysokość sumy ubezpieczenia. To ona przesądzi o wysokości odszkodowania i o tym, czy będziesz musiał dopłacać z własnej kieszeni za wymianę lub naprawę szyby. Suma ubezpieczenia waha się zazwyczaj od 2 tys. do 6 tys. zł. Z reguły towarzystwa przewidują ograniczenia w wypłacaniu odszkodowań tylko, jeśli chodzi o całkowity koszt likwidacji szkody w skali roku. Nie jest ważna liczba zdarzeń w ciągu trwania umowy.

Udział własny

Dowiedz się, czy polisa przewiduje udział własny. Wtedy ubezpieczony musi pokryć pewną ustaloną część kosztów likwidacji szkody. Może to być 10%, ale i nawet 40%. Taki udział własny może obowiązywać już przy pierwszej likwidacji szkody, ale są też takie oferty, które przewidują partycypację w kosztach dopiero przy drugiej czy kolejnej naprawie szyby. Niektóre polisy przewidują udział własny tylko w przypadku wymiany lub naprawy szyby przedniej.

Limit wiekowy auta

Dowiedz się, czy w Twoim przypadku możliwe jest wykupienie ubezpieczenia szyb. Czasem towarzystwa stosują limit wiekowy auta, co oznacza, że starsze, kilkunastoletnie samochody (np. starsze niż 20 lat) nie mogą zostać objęte ubezpieczeniem szyb.

Zakres terytorialny

Jeśli wyjeżdżasz często na zagraniczne wycieczki swoim autem i chcesz, by ubezpieczenie szyb obowiązywało także poza granicami naszego kraju, musisz poszukać oferty Ci to zapewniającej. Nie każde ubezpieczenie szyb będzie działać, gdy do szkody dojdzie w krajach europejskich.

Sposób likwidacji szkody

Kupując polisę, zorientuj się także, jak przebiega likwidacja szkody. Czasem ubezpieczony może wybrać mechanika, a w niektórych przypadkach jest to niemożliwe i musi odstawić auto do wybranego przez towarzystwo warsztatu.

Forma ubezpieczenia, która cieszy się największym powodzeniem, to ta, która uwzględnia bezgotówkową likwidację szkody. Dzięki temu ubezpieczony nie musi wykładać pieniędzy z własnej kieszeni, a towarzystwo rozlicza się z nim od razu.

Usługi dodatkowe

Sprawdź w OWU, czy ubezpieczenie szyb obejmuje również holowanie pojazdu do warsztatu samochodowego w sytuacji, gdy dalsza jazda jest niemożliwa w związku z rozmiarem szkód.

Ochrona dodatkowa może dotyczyć pokrycia kosztów pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym, gdy warsztat nie może naprawić lub wymienić szyby od ręki, a także samochodu zastępczego.

Kiedy ubezpieczenie szyby nie obowiązuje?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje wyłączenia odpowiedzialności w polisach. Także odszkodowanie w ramach ubezpieczenia szyb może nie być wypłacone w każdej sytuacji. Oto, kiedy polisa nie będzie obowiązywać: