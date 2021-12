Tanie przesyłki kurierskie stają się coraz popularniejsze - profesjonalne usługi kurierskie wcale nie są dużo droższe niż tradycyjne usługi pocztowe (z wyjątkiem może lekkich przesyłek listowych), a czas doręczenia przesyłki kurierskie mają wyraźnie krótszy. Dzięki usłudze InPost Szybkie Nadania, wysyłanie przesyłek kurierskich stało się też niezwykle proste. Jest to serwis skierowany do klientów indywidualnych, którzy chcą nadać paczkę raz na jakiś czas, bez zbędnych formalności i zakładania konta w systemie operatora. Po prostu wejdź na stronę, wypełnij formularz, zapłać online i wydrukuj etykietę.

Najtańsze przesyłki kurierskie - pierwsze kroki

Ale może po kolei - interesują nas nie tylko tanie przesyłki kurierskie i szybka dostawa, ale też łatwa wysyłka. Dlatego w serwisie Szybkie Nadania dołożono wszelkich starań żeby uprościć całą procedurę. Zacznijmy od tego, że cały serwis to w zasadzie jedna strona internetowa. Na tej naszej stronie na samej górze jest skrót procedury nadania, a poniżej formularz do wypełnienia. Najpierw wybieramy rodzaj przesyłki: do wyboru jest dostawa do Paczkomatu (w bardziej korzystnej cenie) i (nie aż tak tani) kurier, który dowiezie paczkę pod wskazany adres. Następnie wybieramy gabaryt przesyłki: dostępne są trzy rozmiary, odpowiadające trzem rodzajom skrytek w Paczkomacie. Przy czym różnią się one od siebie tylko wysokością (do wyboru 8 cm, 19 cm, 41 cm), a poza tym mogą wszystkie mieć podstawę o maksymalnych wymiarach 64 cm nad 38 cm. Maksymalną wagę paczki dla wszystkich gabarytów ustalono na 25 kg. Ułatwia to życie nadawcy, ale czyni też przesyłki kurierskie nadawane z Paczkomatu konkurencyjnymi w porównaniu do innych podobnych usług, szczególnie przy wysyłaniu ciężkich rzeczy, takich jak książki czy inne papiery. Obok znajduje się też link do poradnika pakowania paczek (co dobrze jest zrobić przed ich zmierzeniem i wybraniem gabarytu). Od gabarytu i rodzaju paczki zależy czy będzie to tani kurier czy może jednak nieco droższy. Podsumowanie tych wyborów i wynikająca z nich cena są widoczne w takim szarym okienku po prawej stronie ekranu i w miarę jak przewijamy ekran z formularzem okienko pozostaje cały czas widoczne. W tym okienku wpisujemy też ewentualnie kod rabatowy.

Tani kurier - dane paczki

Poniżej podstawowych wyborów wpisujemy dane odbiorcy, przede wszystkim nazwę albo imię i nazwisko, email i telefon, po którym system zidentyfikuje klienta. Jeżeli przesyłka ma iść do Paczkomatu, to w tym miejscu wybieramy Paczkomat docelowy, a w przypadku przesyłki kurierskiej, podajemy tu dokładny adres, pod który ma być dostarczona. Drobnym usprawnieniem jest, że po wpisaniu kodu pocztowego system podpowiada nazwę miejscowości i nazwy ulic do wyboru. Pod danymi odbiorcy podajemy dane nadawcy. Tu wystarczy nazwa, email i numer telefonu, chyba że chcemy otrzymać fakturę. Po wpisaniu numeru NIP system wczyta część danych z oficjalnej bazy przedsiębiorców, resztę trzeba uzupełnić samemu. Na końcu jest zgoda na zaakceptowanie regulaminu (którą trzeba zaznaczyć) i zgoda marketingowa (której nie trzeba) i wielki żółty przycisk z napisem "Wysyłam", w który klikamy żeby przejść do płatności.

Tanie przesyłki kurierskie - płatność i wysyłka

Przechodzimy teraz do ekranu podsumowania, gdzie możemy sprawdzić czy wszystko się zgadza i kliknąć przycisk "Zapłać", co przeniesie nas do strony e-płatności, gdzie możemy opłacić przesyłkę BLIKiem, kartą, lub szybkim przelewem on-line. Po uiszczeniu opłaty przechodzimy do strony, na której możemy pobrać lub wydrukować etykietę nadawczą, znaleźć Paczkomat, z którego nadamy paczkę, i upewnić się raz jeszcze czy parametry przesyłki się zgadzają. Etykietę dostaniemy też mailem. Po jej wydrukowaniu naklejamy ją na paczkę i zabieramy do dowolnego Paczkomatu. Tam wybieramy odpowiednią opcję ("Mam przesyłkę ze specjalną etykietą") na ekranie terminala, skanujemy kod kreskowy z etykiety i wkładamy paczkę do skrytki, która się otworzyła. Przesyłki są zwykle doręczane już nazajutrz. Wszystko to bez zakładania konta i logowania się w systemie operatora. To się nazywa profesjonalne podejście od przyjaznego designu.

