 iPhone 14, czyli smartfon kompletny

iPhone 14 to najnowsza wersja uwielbianego przez wielu smartfona marki Apple. Warto przyjrzeć się propozycji firmy nieco lepiej, szczególnie w kwestii zmian. Tych względem serii 13 nie jest aż tak dużo, ale jednak są istotne.

iPhone 14 – co go wyróżnia?

Telefony od Apple to w Stanach Zjednoczonych po prostu niedościgniona seria, która również w Polsce ma wierną rzeszę fanów. Smartfony Apple to przede wszystkim urządzenia kompletne. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze kolejna generacja iPhone jest szczególnie wyjątkowa od poprzednika. Wystarczy spojrzeć na modele 13 pro oraz 14 max – różnice są tu kosmetyczne. Jednak przesiadka z 12 lub starszego modelu ma sens. Najnowszy iPhone 14 zamówisz pod adresem: https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe,seria!iphone-14.bhtml.

Każdy nowy model Apple sprawia, że ustawia się po niego w kolejce wielu fanów marki. Nic dziwnego, ponieważ ma wiele zalet, od aparatu, przez wyświetlacz, ładowanie oraz odpowiednio zoptymalizowany system iOS, który nierzadko wypada lepiej od Androida. Telefony Apple są zazwyczaj sprzedawane w małych seriach, producent nie oferuje budżetowców, nie idzie na kompromisy. Jeśli dany iPhone jest dla ciebie za drogi możesz wybrać starszą wersję, ale wciąż będzie to udany model z danego roku.

W sieci pojawiły się trafione przecieki

W sieci pojawiło się na długo przed premierą wiele szczątkowych informacji. Ilość przecieków na kilka miesięcy przed premierą ze względu na popularność serii była całkiem spora. Przecieki iPhone potwierdziły doniesienia, które nakręciły sprzedaż. Wielka Czwórka z tego roku to modele wielkości 6,1” oraz 6,7”, po dwa każdym rozmiarze. Do wyboru są kolejno iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus oraz iPhone 14 MAX.

Podobno urządzenia Apple są odporne na wszystko, a firma wyznacza standardy. Jednak i wielki gigant z Cupertino ostatecznie dostosowuje swoje portfolio oraz użytkowników do zmian dyktowanych przez Unię Europejską. W ten sposób już iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max mają port USB C, który zastąpił złącze lightning.

Magiczna seria 14 bez modelu mini

Firma wraz z serią 14 wprowadziła kilka kosmetycznych, ale wyczekiwanych zmian. Apple w linii iPhone wyprodukowało w sumie cztery warianty w dwóch rozmiarach. Zabrakło modelu mini, który delikatnie mówiąc nie należał do zbyt udanych. Nie cieszył się popularnością, ponieważ nie był tym na co można było czekać. Tym razem premiera Apple z lipca 2022 przyniosła spodziewany kierunek.

Wyróżnikiem w stosunku do poprzedniej generacji jest upragniona i długo wyczekiwana przez wielu AoD, czyli funkcja Always on Display. Pozwala ona wyświetlać część powiadomień na ekranie smartfona bez konieczności jego wybudzania. Apple zadbało oczywiście o bezpieczeństwo swoich użytkowników i część z danych można ukryć. Ważną zmianą, na razie dotyczącą USA, jest usunięcie slotu na kartę sim i przejście w całości na e-sim. W ten sposób Apple uda się w całości zamknąć bryłę, ponieważ użytkownik nie będzie miał potrzeby otwierania urządzenia. Tym, co szczególnie wyróżnia się w kwestii i tak świetnego, dobrze zoptymalizowanego oprogramowania o wysokim stopniu bezpieczeństwa jest technologia wykrywania wypadków. W przypadku zderzenia iPhone 14 sam wezwie pomoc, gdy my nie będziemy w stanie tego zrobić.

Tylko w iPhone Pro MAX

Z całej czwórki najwięcej można powiedzieć o wersji Pro MAX, ten najnowszy iPhone jest najciekawszym z całej tegorocznej serii, a jednocześnie tak niesamowicie nudny. To, co niewiele się zmieniło to design. Każdy wie, jak wygląda iPhone – charakterystyczna bryła i notch oraz znajoma wyspa z aparatami, to od modelu X trzy wyróżniki, które sprawiają, że patrzymy i wiemy, że na półce są właśnie telefony Apple, a nie innego producenta.

iPhone 14 Pro MAX wygląda znakomicie, ale jeszcze lepiej leży w dłoni. Jest kilka nowości, które sprawiają, że jest to absolutny must have. Apple A16 Bionic, czyli piekielnie szybki procesor, dzięki któremu urządzenie działa nieprzerwanie płynnie i nigdy nie zawodzi. Modem Snapdragon X65 pozwalający na łączność satelitarną. W momencie, gdy urządzenie jest poza zasięgiem sieci GSM oraz Wi-Fi, wciąż pozwala użytkownikowi na wezwanie pomocy, z każdego miejsca na Ziemi! Apple nie chce zrezygnować z notcha, więc go inaczej zagospodarowała. Firma wprowadziła nowatorskie rozwiązanie o nazwie Dynamic Island. To animowana wyspa, na której pojawiają się powiadomienia, które użytkownik otrzyma. Dostępna jest tylko w odsłonie Pro MAX i z pewnością stanowi urozmaicenie.

Najistotniejsza zmiana zaszła w aparatach. Choć iPhone to od lat absolutna fotograficzna czołówka, to jednak zaszły zmiany, które sprawiły, że sprzęty są jeszcze lepsze. Pro MAX to urządzenie dla streamerów, youtuberów i influenserów. Główny sensor o rozdzielczości 48 Mpix oraz frontowy sensor 12 Mpix ze światłem f/1.9, a do tego zoom optyczny, to wszystko sprawia, że zdjęcia będą jeszcze lepsze, szczególnie te w otoczeniu o mniejszej ilości światła.

W przypadku iPhone jedno jest zawsze pewne – sprzęt nas nie zawiedzie przez długie lata. Wybierz model dla siebie!

