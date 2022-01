  Jak dbać o skórzaną torbę, by służyła przez lata?

Trudno wyobrazić sobie pełną, damską stylizację bez torebki. Ten drobny element garderoby pełni bowiem dwie funkcje: można w nim umieścić wszelkie niezbędne rzeczy oraz jest atrakcyjnym dodatkiem. Torebka może też całkowicie odmienić wygląd kobiety, sprawiając że jest bardziej efektowny. Najbardziej cenione torebki są zaś wykonane ze skóry, która kojarzy się z klasą i szykiem. Co można zrobić, żeby zachowały swoje piękno jak najdłużej?

Skóra naturalna - czyszczenie i pielęgnacja

Torebki ze skóry naturalnej są ponadczasowe i eleganckie. Nie dziwi więc, że od zawsze cieszą się popularnością. Skóra jest jednocześnie szlachetnym materiałem, który wymaga odpowiedniego traktowania - stosowanie zbyt silnych środków chemicznych może spowodować jej zniszczenie. I dlatego, do codziennego oczyszczania skóry najlepiej używać dedykowanych temu materiałowi środków lub... chusteczek nawilżanych dla dzieci. Nie zawierają one w swoim składzie żadnych chemikaliów, a posiadają za to emolienty, które znakomicie czyszczą i nawilżają skórzaną powierzchnię. Poza tym, niezbędne jest regularne natłuszczanie skóry - tutaj najlepiej używać specjalnych preparatów, które można kupić w sklepie obuwniczym. W żadnym wypadku nie należy skórzanej torebki moczyć w wodzie ani prać w pralce.

Zamsz, nubuk, skóra licowa - o czym należy pamiętać?

Trudno byłoby znaleźć kobietę, która zadowoli się jedną torebką. W końcu, każda stylizacja wymaga innych dodatków. Poza klasycznymi torebkami ze skóry naturalnej, panie często uwielbiają również torebki z zamszu, nubuku i skóry licowej. Takie torebki skórzane są również bardzo atrakcyjne, a co ważne - wszystkie najmodniejsze fasony można znaleźć w sklepach CCC. Różnorodny asortyment i atrakcyjne ceny sprawiają, że każda kobieta znajdzie tam coś dla siebie. Zakupy w CCC to prawdziwa gratka dla każdej kobiety, tym bardziej że można je zrobić nie tylko stacjonarnie, ale też bez wychodzenia z domu - w sklepie internetowym. Przy okazji warto zaopatrzyć się w preparaty do pielęgnacji torebek, która również są tam dostępne. Jak przy ich pomocy zadbać o torebki z zamszu, nubuku lub skóry licowej? Przede wszystkim, do ich czyszczenia najlepiej używać wilgotnej ściereczki, którą należy usuwać delikatne zabrudzenia. Następnie, na materiał należy nałożyć odpowiedni preparat, który zwiększy odporność torebki na wilgoć (to ważne szczególnie w przypadku zamszu i nubuku) oraz zabezpieczy przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.

Przechowywanie torebek - jak dbać o nie na co dzień?

Poza czyszczeniem i pielęgnacją skórzanych toreb, warto pamiętać również o ich odpowiedniej eksploatacji, dzięki której zachowają swój piękny wygląd na wiele lat. Co będzie tu najważniejsze?

- przechowywanie w przewiewnych przestrzeniach, zapewniając torebkom odpowiednią ilość miejsca, co zapobiegnie ich odkształceniu

- unikanie kontaktu z tkaninami silnie barwiącymi (jak np. jeans) - skóra naturalna łatwo chłonie kolory, a przebarwienia mogą być niemożliwe do usunięcia

- naturalna skóra nie lubi wilgoci i wysokich temperatur - lepiej chronić torebki przed intensywnymi opadami oraz pod żadnym pozorem nie wolno suszyć ich suszarką do włosów lub umieszczać na gorącym grzejniku.

Dbanie o galanterię jest proste i nie wymaga dużo czasu, a jednocześnie sprawi, że torebki wytrzymają znacznie dłużej niż jeden sezon. I dlatego warto stosować się do powyższych porad oraz wyposażyć się w odpowiednie preparaty do czyszczenia i pielęgnacji skóry.