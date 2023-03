 Jak dopasować sprzęt gastronomiczny?

Najlepsze wyposażenie gastronomiczne wpłynie na smak oferowanych dań, system pracy oraz oczywiście zadowolenie gości. Z drugiej strony wybór konkretnego sprzętu zawsze zależy od specyfiki kuchni i rodzaju oferowanych potraw. Dlatego właśnie w sklepach znaleźć można rozmaite propozycje spełniające bardzo surowe normy, a firmy świadczące usługi gastronomiczne bez problemu dopasują do siebie solidny i niezawodny sprzęt, który przyczynia się do efektywności pracy i jakości gotowanych potraw.

Co w ofercie ma sklep gastronomiczny?

Sklep gastronomiczny https://hendi.com/pl/ oferuje szereg różnego rodzaju sprzętów, które sprawdzają się w profesjonalnej kuchni. To też urządzenia i wyposażenie sklepów spożywczych. Wybór konkretnych rozwiązań jest zawsze uzależniony od rodzaju restauracji i oferowanych potraw, ale wymagania dotyczące higieny oraz bezpieczeństwa pozostają zawsze na najwyższym poziomie. Tym samym wyposażenie gastronomii można podzielić na to obowiązkowe i obligatoryjne. W tej pierwszej kategorii znajdzie się kuchenka gazowa lub elektryczna, która pozwala na gotowanie, smażenie i pieczenie potraw. Niezbędne do przygotowania frytek, ryb, mięsa i innych produktów, które wymagają głębokiego smażenia, są frytkownice. A w wielu miejscach profesjonalne urządzenia gastronomiczne to także grille. Pozwalają na smażenie mięsa, ryb i warzyw na suchej lub mokrej powierzchni oraz dają opcję, by rozszerzyć ofertę lokalu o dania, których klienci obecnie szukają. Warto też wyposażyć kuchnię w piec konwekcyjny, stoły chłodnicze, roboty kuchenne, blendery, maszyny do lodów i kuchenki mikrofalowe. Niezbędne w gastronomi są też urządzenia chłodnicze. To przede wszystkim lodówki, zamrażarki, szafy chłodnicze i witryny chłodnicze, które są niezbędne do przechowywania składników i potraw w odpowiednich warunkach.

Jak dobrać wyposażenie gastronomii do profesjonalnej kuchni?

Wybór odpowiednich urządzeń gastronomicznych nie jest prostym zadanie, ale warto do niego podejść z należytą starannością. Tu liczą się potrzeby kuchni – pracowników, rodzaj podawanych dań czy ilość miejsca, jaką się dysponuje. Nie wszędzie potrzebne będą piece konwekcyjne i nie wszystkie artykuły gastronomiczne będą wykorzystywanie w mniejszych lokalach. Na stracie należy więc określić rodzaj kuchni. Restauracja włoska, azjatycka czy fast food będzie potrzebować zupełnie innych narzędzi kuchennych. W wielu z tych miejsc niezastąpione będą piece do pizzy, woki, wyciskarki do soków czy blendery do smoothie. Poza tym opłaca się oszacować ilość gości, bo to wpływa nie tylko na ilość sprzętu, ale również jego wydajność. Niezmiennie jednak opłaca się zainwestować w solidne i niezawodne urządzenia gastronomiczne, ponieważ przyczyniają się one do zwiększenia efektywności pracy oraz wpływają na gotowane potrawy. Niskiej jakości wyposażenie restauracji może prowadzić do częstych awarii, co wpłynie na wydajność kuchni. Wsparciem przy wyborze jest fachowe doradztwo, które oferuje hurtownia gastronomiczna.

