 Jak działa eSIM?

O karcie eSIM mówi się coraz więcej – między innymi ze względu na fakt, że jest to rozwiązanie nie tylko nowoczesne, ale też ekologiczne i pozwalające na większą elastyczność niż zwykła karta SIM. Czym jest eSIM, jak działa i jakie są korzyści z jej stosowania?

Co to jest eSIM i czym różni się od karty SIM?

Karta eSIM to po prostu wirtualna karta SIM, która nie ma swojej fizycznej postaci; jest instalowana bezpośrednio na urządzeniu, a następnie aktywowana przez użytkownika. Tym samym fizyczny nośnik nie jest potrzebny, dzięki czemu jest to rozwiązanie bardziej ekologiczne. Ponadto osoba korzystająca z telefonu czy innego urządzenia nie musi przejmować się np. koniecznością użycia adaptera. Karta eSIM może być też użytkowana nie tylko na smartfonie, ale też na smartwatchu czy tablecie.

Warto jednocześnie mieć świadomość, że nie każde urządzenie będzie umożliwiało korzystanie z karty eSIM – konieczny jest odpowiedni moduł, wbudowany już w sprzęt i obsługujący tę technologię. Aby sprawdzić, czy na danym telefonie można zainstalować kartę eSIM, należy wejść w ustawienia smartfona. Informację o technologii eSIM można też znaleźć najczęściej w instrukcji dołączonej do urządzenia lub na stronie internetowej producenta.

Jak aktywować kartę eSIM? Zazwyczaj użytkownik musi jedynie zeskanować kod QR od operatora (lub wprowadzić kod aktywacyjny ręcznie) i postępować zgodnie z instrukcjami. Proces aktywacji wirtualnej karty trwa najczęściej jedynie kilka minut.

Zalety korzystania z wirtualnej karty SIM

Karta eSIM z pewnością zainteresuje osoby, które są miłośnikami nowych technologii i na co dzień interesują się nowoczesnymi rozwiązaniami – wirtualna karta SIM z pewnością do takich należy. Najważniejszą zaletą wynikającą z korzystania z karty eSIM jest jednak swoboda w kontaktowaniu się z innymi. Wynika to z faktu, że na jednym urządzeniu można korzystać z kilku kart eSIM, a jednocześnie – jedna karta eSIM (jeden numer) może być użytkowana np. na smartfonie i smartwatchu. Oba rozwiązania przynoszą realne korzyści; na przykład kilka kart eSIM na jednym urządzeniu pozwala na doskonałe oddzielenie życia prywatnego od zawodowego. Będzie to opcja przydatna zwłaszcza dla przedsiębiorców, jednak nie tylko – skorzystają z niej wszystkie osoby, które utrzymują liczne kontakty biznesowe, ale jednocześnie nie chcą być zobowiązane do odbierania połączeń poza godzinami pracy. Z kolei jeden numer dla kilku urządzeń pozwala na łatwiejsze pozostanie w kontakcie; doskonale zrozumieją to osoby, którym często zdarza się nie zabrać ze sobą smartfona. Wystarczy, że będą mieć przy sobie smartwatcha (o którym znacznie trudniej zapomnieć, jeśli jest zakładany codziennie rano). Dzięki temu zyskają możliwość kontaktowania się z innymi tak samo, jakby miały przy sobie telefon. Jedna karta eSIM dla kilku urządzeń to tym samym świetne rozwiązanie również dla osób aktywnych fizycznie i często ćwiczących – na siłownię czy długi bieg znacznie łatwiej wziąć ze sobą smartwatcha niż smartfon czy tablet.

Warto też dodać, że karta eSIM zdecydowanie zyskuje na popularności w ostatnim czasie – i ze względu na ekologiczność tego rozwiązania można się spodziewać, że w przyszłości fizyczne karty SIM odejdą w niepamięć.

Więcej na temat karty eSIM przeczytasz tu: Jak działa eSIM? | njumobile.pl

--- artykuł sponsorowany ---