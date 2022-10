 Jak na pyszne jedzonko, to do Sowy

Sowy najlepiej oglądać wczesną wiosną lub jesienią w nocy. A kiedy już wyśpimy się po nocnych wycieczkach, warto wstąpić na obiad do restauracji Sowa. Placek po cygańsku, pierogi i schab z kością czekają. Zobacz zdjęcia.

Prawie nieomylny łowca - tak w skrócie można opisać sowę. Ptak czatuje na swoją ofiarę wysoko, czujnie obserwując okolicę. I kiedy ma już pewność sukcesu atakuje ofiarę. Mniej więcej pół metra przed nią wyciąga nogi, aby zaatakować. W sowim menu mogą znaleźć się ryby, gady, płazy, małe ptaki i niewielkie ssaki. Gdzie spotkać sowę? Najlepiej wybrać się do lasu wczesną wiosną lub jesienią. Nocą - sowy mają donośny głos, a w nocy mało jest dźwięków, które je zagłuszają.

Albo... przy al. Grunwaldzkiej, niedaleko dworca kolejowego swoje gniazda założyły dwie Sowy: hotel i restauracja. Nas szczególnie interesuje ta druga: trzy sale, które idealnie nadają się, aby bawić się w nich na weselach, przyjęciach z okazji chrzcin lub pierwszej komunii. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zorganizować tam urodziny, jubileusze, albo innego rodzaju przyjęcia okolicznościowe.

A co na co dzień? Sowa (ptak) poluje w nocy. Sowa (restauracja) serdecznie zaprasza wszystkich zgłodniałych na pyszne obiady wydawane od godziny 12 do 18. Kucharz codziennie przygotowuje dwa różne zestawy obiadowe. To, na które zdecyduje się gość restauracji, zależy już tylko od niego.

My polecamy wybrać się na pyszny placek po cygańsku, albo pierogi. Sowia kuchnia specjalizuje się w daniach kuch ni polskiej. A jeżeli kuchnia polska, to nie może zabraknąć klasycznego schabowego. Warto przyjść do Sowy i przekonać się „na własnych kubkach smakowych“ co oferuje sympatyczny nocny ptak.

A jeżeli nie możemy wyrwać się z domu lub pracy? A mamy ochotę na coś dobrego. Też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zadzwonić pod numer 516 466 276 i co by dobrego się zjadło. Przygotują i przywiozą. Jest też prostszy sposób - wystarczy zamówić przez aplikację „NaWynos“. Życzymy smacznego.

Restauracja Sowa

al. Grunwaldzka 49

82 - 300 Elbląg

tel.: 516-466-276

