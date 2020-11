Podjęcie nowej pracy to wyzwanie, które może wiązać się ze stresem. Zanim jednak udasz się na rozmowę kwalifikacyjną, musisz zainteresować swoją kandydaturę potencjalnego pracodawcę. W jaki sposób to zrobić? Służyć może do tego podanie o pracę. Nie jest to życiorys ani list motywacyjny. Jakie więc informacje zawiera? Podpowiadamy, jak napisać wzorcowe podanie o pracę.

Podanie o prace a list motywacyjny

List motywacyjny wymagany jest przez pracodawców coraz rzadziej. Jeszcze kilka lat temu trudno było wyobrazić sobie bez niego proces rekrutacyjny. Obecnie rekruterzy skupiają się głównie na CV, a ewentualne dalsze pytania zadają już na rozmowie. Po części wynika to z faktu, że zwłaszcza większe i nowoczesne firmy prowadzą rekrutację kilkustopniową, co oznacza, że z potencjalnym pracodawcą lub jego reprezentantem (np. specjalistą HR) spotkasz się przynajmniej dwa razy, o ile przejdziesz pierwszy etap. Musisz mieć jednak na względzie, że inaczej przebiega rekrutacja, gdy firma poszukuje pracownika, a nieco inaczej będzie to wyglądać, gdy aktualnie rekrutacja nie jest prowadzona. Jeśli mimo to chcesz złożyć swoje CV, masz do tego prawo. Wiele firm jasno daje do zrozumienia, że są otwarte na nowe kandydatury. Wówczas sam życiorys może nie wystarczyć. Aby przekonać do siebie pracodawcę, warto napisać także podanie o pracę.

Podanie o pracę - kiedy się przyda?

Marzysz o pracy w danej firmie, ale akurat nie prowadzi ona rekrutacji? Nie oznacza to, że nie możesz spróbować. Wiele przedsiębiorstw przechowuje otrzymane kandydatury na czas rekrutacji, dzięki czemu mogą skorzystać już z gotowej bazy bez dodawania ogłoszeń. Co więcej, jeśli okażesz się interesującym kandydatem, masz dużą szansę, że zostaniesz zaproszony na rozmowę. W tym przypadku samo CV nie wystarczy. To tylko krótki dokument, w którym znajdą się skrótowe informacje dotyczące miejsc, w których się uczyłeś lub pracowałeś. W podaniu o pracę możesz napisać nieco więcej. Opisać czym dokładnie się zajmowałeś i co potrafisz. Pamiętaj aby uwypuklić cechy i umiejętności, które sprawiają, że staniesz się pracownikiem wspierającym zespół.

Podanie o prace to jednocześnie sygnał, że Ci zależy. Zaangażowanie to ważna cecha, która jest ceniona na rynku pracy. Ta forma jest także dobrym rozwiązaniem, gdy nie możesz jeszcze pochwalić się rozbudowanym CV.

Jakie informacje zawrzeć w podaniu o pracę?

W związku z tym, że podanie o pracę nie jest odpowiedzią na aktualne ogłoszenie o pracę, kieruje się je ogólnie do prezesa/dyrektora firmy i takiej też formy grzecznościowej należy w nim używać. Podanie powinno być zwięzłe. Zapomnij więc o treści rozpisanej na kilku stronach, prezes to najczęściej osoba zajęta, która nie jest w stanie poświęcić zbyt wiele czasu na przeczytanie Twojego elaboratu. Co dokładnie zawrzeć w podaniu o pracę? Powinny być to:

- Twoje dane osobowe (imię i nazwisko),

- data i miejscowość,

- dane firmy, do której wysyłasz podanie,

- tytuł “Podanie o pracę”,

- podpis.

Kandydaci, którzy nie potrafią określić, na jakim stanowisku chcą pracować, nie są odbierani pozytywnie. Określ więc w podaniu na jaką pozycję aplikujesz. Nie składaj podania na kilka stanowisk - lepiej się określić w specjalizacji niż pokazywać swoją wszechstronność.

Podanie najlepiej rozpocząć od słów: “Zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisku …” a następnie tę prośbę umotywować. Liczą się przede wszystkim konkrety, pokaż zatem w czym się wyróżniasz, jakie szkolenie ukończyłeś, gdzie dotąd pracowałeś, czego się uczysz, itd.

Podanie o pracę wykorzystywane jest coraz częściej. Wynika to z faktu, że wiele firm prowadzi rekrutacje niejawną. Jeśli chcesz więc zatrudnić się w renomowanej firmie, musisz wykazać się inicjatywą.

--- artykuł sponsorowany ---