Jak nie tracić na wymianie waluty? 

Wahania kursów walut w ostatnich miesiącach to istny rollercoaster. Śledzenie ich na bieżąco może przyprawić o ból głowy, a na dodatek poszukiwanie najbardziej atrakcyjnych kursów może być czasochłonne. Jakie możliwości mamy do wyboru, gdy chcemy wymienić walutę na najkorzystniejszych warunkach?

Szalejące kursy walut

Pandemia koronawirusa spowodowała niestabilną sytuację na rynku walutowym. W połowie marca słupki najważniejszych walut, jak euro czy frank szwajcarski poszybowały gwałtownie w górę, a dopiero pod koniec maja sytuacja zaczęła się powoli stabilizować. Jednak nadal cena, jaką musimy zapłacić np. za euro nie wróciła do poziomów jakie widzieliśmy przed koronakryzysem. W najbardziej krytycznym momencie 1 euro kosztowało 4,60 zł - takie poziomy nie były widziane od blisko 10 lat.

Czy można jeszcze korzystnie kupić walutę?

Być może pierwszym sposobem na zakup waluty, który przychodzi na myśl, jest kantor stacjonarny. Oczywiście wiele osób korzysta z takiego rozwiązania jednak pod względem wysokości kursów jest on wyjątkowo mało atrakcyjny. Dodatkowo poświęcamy czas i pieniądze na dojazd do punktu stacjonarnego. Gdy już dokonamy wymiany, to powrót z dużą ilością gotówki może wiązać się z pewnym ryzykiem, którego lepiej unikać. Walutę również możemy wymienić w banku, jednak w tym przypadku trzeba zachować czujność i zwracać uwagę na wszelkie opłaty dodatkowe, które może doliczać bank. Na pierwszy rzut oka kurs może nam się wydawać całkiem atrakcyjny, jednak w ostatecznym rozrachunku całość transakcji może okazać się mniej opłacalna niż byśmy na to liczyli.

Wymieniaj po kursie, jakim chcesz

Dobrą opinią cieszą się kantory internetowe, które zyskują na popularności dzięki atrakcyjnym kursom oraz transparentnym warunkom wymiany. Zaletą kantorów online jest również szeroki wybór walut oraz możliwość zlecenia transakcji o dowolnej porze bez względu na dzień tygodnia. To wygodnie rozwiązanie pozwala wymieniać środki, wtedy gdy są Ci aktualnie potrzebne. Chcąc wymienić walutę po najkorzystniejszym kursie możemy skorzystać np. z alertów walutowych, które oferuje serwis Walutomat.pl. Wystarczy podać preferowany przez nas kurs danej waluty, a gdy osiągnie on interesujący nas poziom otrzymamy bezpłatne powiadomienie na adres e-mail i dzięki temu będziemy mogli dokonać transakcję po kursie, jakim chcemy. Pozwoli to na sporą oszczędność czasu i pieniędzy.

