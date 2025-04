 Jak Niepewność Związana z Nowymi Cłami Wywołuje Zmienność Rynku 

Inwestycje wiążą się z ryzykiem. Wartość inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony

Administracja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych nie traci czasu, prowadząc wymierzoną w inne kraje politykę nakładania taryf celnych. Jej głównym celem jest zrównoważenie bilansu w handlu międzynarodowym, niekorzystnego dla gospodarki USA. Ale ma także cele polityczne – Donald Trump chce pokazać się jako twardy i nieustępliwy negocjator, który dla kraju potrafi wywalczyć więcej niż jego poprzednicy. Trump zapowiedział już cła między innymi dla wybranych produktów importowanych z Chin, Kanady, krajów Unii Europejskiej czy Meksyku. Ale planowane nowe taryfy nie pozostają bez wpływu na rynki finansowe. Zastanowimy się tutaj, czy cła mogą wstrząsnąć giełdą, a także przedstawimy opinie eksperta z firmy Freedom24 na temat planowanych taryf. Ten makler giełdowy online oferuje liczny wybór instrumentów z giełd w Stanach Zjednoczonych oraz państw europejskich i inwestując na tych rynkach, warto mieć świadomość wpływu ceł na ceny akcji.

Saldo handlowe Stanów Zjednoczonych w obrocie międzynarodowym. Jak można wywnioskować z wykresu, USA sprowadza więcej produktów z innych krajów niż eksportuje, co jest oficjalnym powodem podwyższenia taryf celnych. Źródło: Trading Economics

Konsekwencje wprowadzenia taryf celnych dla gospodarki i rynków finansowych

Efekt wpływu taryf celnych na rynki jest dobrze zbadany w ekonomii i przewidywalny. Cła podnoszą ceny importowanych towarów. To z kolei może prowadzić do wyższej inflacji dla konsumentów i zwiększyć koszty dla producentów, którzy polegają na importowanych komponentach lub surowcach. Wyższe ceny mogą również zmniejszyć popyt konsumencki i inwestycyjny, co osłabia wzrost gospodarczy, a więc także ceny spółek na giełdzie, produkujących dobra dla konsumentów. Cła mogą zmuszać firmy do zmiany łańcuchów dostaw, szukania alternatywnych dostawców lub przenoszenia produkcji do innych krajów. Ten proces jest kosztowny i czasochłonny, co może negatywnie wpłynąć na efektywność biznesową i rentowność firm, a to wszystko będzie widoczne w kwartalnych raportach spółek giełdowych.

Kwestię tę wyjaśnia Maxim Manturov, Dyrektor ds. Analiz Inwestycyjnych we Freedom24. Według niego: „Proponowane środki, takie jak rozszerzenie taryf celnych na import z Chin, renegocjacja umów handlowych lub wycofanie się z istniejących, prawdopodobnie spowodują krótkoterminową zmienność na rynkach akcji, walut i towarów.

Branże takie jak produkcja, technologia i rolnictwo zostaną bezpośrednio dotknięte. Na przykład taryfy na półprzewodniki lub elektronikę mogą zaszkodzić firmom technologicznym zależnym od globalnych łańcuchów dostaw, podczas gdy krajowi producenci skorzystaliby na zmniejszonej konkurencji. Rolnictwo może natomiast stanąć w obliczu taryf odwetowych, zakłócając eksport soi i kukurydzy zależny od popytu w Chinach”.

Taryfy mogą więc wywołać zmienność w praktycznie każdym sektorze, nawet tych które nie są bezpośrednio zależne od eksportu produktów, albo importu komponentów. Gwałtowne zmiany w nastrojach inwestorów, w oparciu o wiadomości dotyczące ceł i negocjacji handlowych, mogą powodować duże spadki cen akcji, ale również potencjalne wzrosty tych spółek, które mogłyby zarobić na cłach. No i wreszcie inwestorzy, nie lubiąc niepewności, mogą unikać ryzykownych aktywów, takich jak akcje, na rzecz bezpieczniejszych instrumentów, które są uważane za bezpieczne. Zyskać mogą więc na wartości obligacje rządowe, złoto lub waluty, a być może nawet kryptowaluty.

Nowe cła Trumpa - czy na pewno zostaną wprowadzone?

Co ciekawe, sytuacja może wcale nie zmienić się aż tak bardzo drastycznie. Administracja Trumpa bowiem, zaczyna już dostrzegać potencjalnie negatywne skutki wojny handlowej i być może nie będzie wprowadzać ceł na tak szeroką skalę. Cła mogą być bowiem niekorzystne przede wszystkim dla konsumentów w Stanach Zjednoczonych, zatrzymując istotny z politycznego punktu widzenia spadek inflacji. Jednym z punktów programu Trumpa, który pozwolił mu wygrać był bowiem nacisk na obniżkę cen w sklepach. Podniesienie taryf celnych na produkty z Kanady, Meksyku czy Unii Europejskiej wiązałoby się z nieuchronnym wzrostem cen. Donald Trump w poprzedniej kadencji prowadził już podobną wojnę handlową z Chinami, ale ostatecznie prezydent USA nie zdecydował się na wprowadzenie ceł na szeroką skalę, ponieważ byłoby to zbyt niekorzystne dla gospodarki.

Stopa inflacji w Stanach Zjednoczonych. Źródło: Trading Economics

Inflacja w Stanach Zjednoczonych nieznacznie rośnie już teraz, co może być reakcją na już wprowadzone i oczekiwane cła, nakładane przez Trumpa. Ewentualna eskalacja wojny celnej mogłaby oznaczać powrót do sytuacji z minionych lat, gdy inflacja w USA przekroczyła 5%, szczególnie że zarówno Kanadyjczycy, jak i Komisja Europejska zapowiada równoważne cła odwetowe. Również Fed mógłby być zmuszony do reakcji na wojnę celną poprzez obniżanie stóp procentowych lub wprowadzanie innych metod stymulacji gospodarki, aby podtrzymać wzrost. Wytrąciłoby to z równowagi generalnie słabnącą inflację i to na dłuższy czas.

Do tego negatywny wpływ na gospodarkę USA i na rynki może mieć ewentualny bojkot towarów ze Stanów Zjednoczonych, czego przykładem może być spadek sprzedaży samochodów Tesla, której CEO Elon Musk stoi na czele DOGE, urzędu powołanego do odchudzenia administracji publicznej w USA. Wojny handlowe rzadko przynoszą korzyści nawet jednej ze stron, a szczególnie tak dużej gospodarce jak Stany Zjednoczone

Mimo hucznych zapowiedzi, jak na razie Trump nie wprowadził znaczących nowych taryf dla krajów Unii Europejskiej oraz Chin, a cła dla Meksyku są na razie wstrzymane. Administracja amerykańska z pewnością nie chciałaby wytrącić rynków finansowych z dobrej passy i znakomitych wyników indeksów Nasdaq oraz Dow Jones. Inwestorzy powinni jednak dokładnie śledzić wiadomości dotyczące nowych sporów, aby odpowiednio szybko zareagować na doniesienia o cłach i dokładnie monitorować rozwój sytuacji.