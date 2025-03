 Jak pije się kawę we Włoszech? Tradycje i zwyczaje

We Włoszech kawa traktowana jest za świętość. Kultura jej picia znacznie różni się od tego, co znamy np. w Polsce. W Italii w związku z piciem kawy obowiązuje mnóstwo zasad oraz niepisanych reguł. Włosi piją kawę w określony sposób – o konkretnej porze dnia i w konkretnym miejscu. Sprawdź, jakie są tradycje i zwyczaje związane z włoską kawą.

Rodzaje kaw – gdzie i kiedy pije się we Włoszech?

Podstawą kultury kawowej we Włoszech jest espresso. Małą, mocną porcję kawy pije się tam szybko – najczęściej stojąc przy barze w kawiarni. Espresso to nie tylko napój dodający siły, ale też sposób na chwilę przerwy czy okazja do spotkania towarzyskiego.

Włosi nie dodają do espresso żadnego mleka – jest niedopuszczalne. Rzadko też je słodzą, choć cukier można znaleźć w każdej kawiarni.

Turyści na wakacjach we Włoszech popełniają jeden zasadniczy błąd – piją cappuccino po południu. Tymczasem mieszkańcy Italii są zdania, że cappuccino powinno się pić wyłącznie rano – najczęściej do śniadania (do godziny 12:00).

Włosi uważają, że picie cappuccino po południu jest złe, ponieważ ta kawa jest za ciężka. Wierzą, że mleko spożywane po południu może zaburzyć trawienie. Nawet w domach nie przyrządzają cappuccino o tej porze, choć większość Włochów nie rozstaje się ze swoimi kawiarkami.

Nie chcesz łamać tradycji, jednak za bardzo lubisz mleczne kawy? Świetnym rozwiązaniem może być caffè macchiato – espresso z niewielką „plamką” mleka. We Włoszech zamawia się ją niezbyt często. Jednak mieszkańcy Italii chętnie piją macchiato w swoich domach.

Kultura picia kawy – Włosi wiedzą najlepiej!

Po posiłku Włosi często sięgają po espresso, aby wspomóc trawienie i dodać sobie energii. W restauracjach czasami podaje się espresso zamiast deseru, ewentualnie tuż po nim. Do espresso nie dodaje się mleka lub śmietanki – zamiast tego szklankę niegazowanej wody. Espresso nie serwuje się też w dużych kubkach, a w malutkich filiżankach. Kawa powinna być mocna i bardzo esencjonalna.

Dlaczego Włosi piją wodę przed espresso? Ponieważ świetnie oczyszcza kubki smakowe, wypłukując wcześniejsze smaki. Pozwala to cieszyć się kawą w jej najlepszej odsłonie, doceniając każdą nutę. Wodę można wypić również tuż przed spożyciem espresso, aby żołądek nie był pusty. Można też wypić ją po wypiciu kawy, np. w celu odświeżenia ust.

We włoskich kawiarniach espresso podawane jest zwykle przy ladzie. Włosi wypijają espresso na szybko, często na kilka łyków. Picie kawy przy stoliku też jest możliwe. Często jednak wiąże się z… wyższą ceną.

Kawa elementem włoskiej kultury – jak zamówić?

Kawa jest niezwykle popularna we włoskich barach. Prawie każdy Włoch pije ją również w domu, używając tradycyjnej kawiarki. Jest to charakterystyczny metalowy czajniczek, w którym parzy się kawę pod ciśnieniem. To jedno z najważniejszych urządzeń kuchennych w każdym włoskim domu. Dla wielu mieszkańców Italii przygotowywanie kawy w kawiarce jest codziennym rytuałem. Kawa zaparzona w ten sposób jest mocna i aromatyczna.

Mimo że zasady dotyczące picia kawy w całych Włoszech są podobne, istnieją pewne regionalne różnice. Na przykład na południu kraju (głównie w Neapolu) kawa jest mocniejsza i słodsza niż w innych częściach państwa. W niektórych regionach serwuje się również unikalne kompozycje, takie jak caffè corretto – espresso z dodatkiem alkoholu (np. grappy).

Jak dobrze zamówić kawę we Włoszech? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że prosząc o espresso, należy użyć określenia „un caffé”. Jeśli powiesz „espresso”, kelner może cię wcale nie zrozumieć. Espresso dotyczy w Italii nie tyle danego rodzaju kawy, a sposobu jej przygotowania. Również prosząc np. o caffe latte, jeśli powiesz tylko „latte”, możesz otrzymać… samo mleko. W języku włoskim „latte” oznacza bowiem czyste mleko – bez żadnych dodatków.