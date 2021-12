Jak powinna wyglądać skuteczna pielęgnacja włosów?

Odżywione i zadbane włosy to jeden z najważniejszych elementów każdej stylizacji. Może się wydawać, że odpowiednia pielęgnacja jest skomplikowana i wymaga dużo czasu. W rzeczywistości, jeśli codziennie poświęcisz kilkanaście minut, to z pewnością zauważysz znaczącą poprawę. W naszym artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Czy można codziennie myć włosy? Wiele osób uważa, że codzienne mycie głowy jest szkodliwe i niszczy kosmyki oraz delikatniejszą skórę. Jest to mit, o ile używasz odpowiednich kosmetyków. Niektóre szampony mają w składzie obciążające produkty i rzeczywiście nie powinny być stosowane. W zasadzie można powiedzieć, że nie należy ich kupować w ogóle, gdyż mogą one powodować problemy takie jak łupież. Najlepiej stosować kosmetyki o składzie głównie z bezpiecznymi i naturalnymi produktami. Pielęgnują one znacznie lepiej niż sztuczne odpowiedniki, a ponadto nie obciążają nadmiernie skóry i włosów. Regularne stosowanie peelingu do skóry głowy Czy wiesz, że peeling możesz wykonywać nie tylko na twarzy i ciele, lecz także na głowie? Służą do tego oczywiście specjalne kosmetyki, które są odpowiednio dostosowane do specyficznych uwarunkowań na głowie. Nie mogą one być zbyt ostre w działaniu ani podrażniające, ponieważ uszkodzenia przy włosach trudno się regenerują. Peeling potrafi usunąć martwy naskórek oraz różnego rodzaju zanieczyszczenia znacznie lepiej niż każdy szampon, dlatego jego stosowanie raz w tygodniu z pewnością poprawi kondycję Twoich włosów. Maski i odżywki dobrane do typu włosów Podczas pielęgnacji cery i ciała większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że samo oczyszczanie to za mało. Trzeba jeszcze zadbać o odżywienie i nawilżenie wszystkich partii skóry, czemu służą zazwyczaj kremy i maseczki. W przypadku włosów ten etap często jest zaniedbywany, czego efektem są przetłuszczające się, elektryzujące się lub oklapnięte włosy. Aby poprawić ich kondycję, warto zastosować odpowiednie kosmetyki. Na rynku znajdziesz bogactwo różnych rodzajów preparatów, od olejków do rozdwajających się końcówek, przez maski nawilżające, aż po odżywki, które wzmacniają włosy od cebulek aż po końce. Jeśli nie wiesz, na co się zdecydować, skonsultuj się z fryzjerem lub udaj się na poradę do trychologa. Praktyki, o których należy pamiętać przy codziennej pielęgnacji Oprócz doboru odpowiednich kosmetyków i ich regularnego stosowania istnieje jeszcze kilka zasad, których należy się trzymać przy codziennej pielęgnacji. Bardzo ważne jest unikanie gorąca – chodzi tutaj zarówno o zbyt ciepłą wodę, jak i częste suszenie i stylizowanie na gorąco. Jeśli już musisz używać specjalnego sprzętu, na przykład prostownicy, nie rezygnuj z kosmetyków z termoochroną. Drugą ważną kwestią jest prawidłowa technika suszenia i czesania fryzury. Nie pocieraj pasm ręcznikiem ani nie szarp kosmyków szczotką, bądź grzebieniem. Osłabia to ich strukturę i przyczynia się do łamliwości i wypadania. Odpowiednia pielęgnacja włosów pozwala cieszyć się piękną fryzurą bez uciążliwych dolegliwości. Warto zatem poświęcić nieco czasu na zabiegi pielęgnacyjne, gdyż wysiłki z pewnością się opłacą! Dowiedz się więcej na https://www.phlov.com/70-wlosy

