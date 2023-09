 Jak pozbyć się przebarwień ze skóry twarzy?

Nie tylko zmarszczki dodają nam lat. Podobnie rzecz ma się w przypadku przebarwień. Trzeba przyznać, że rzeczywiście sprawiają, że wyglądamy na przynajmniej kilka lat więcej. Dodatkowo cera wydaje się bardziej zmęczona. Na szczęście są sposoby na pozbycie się przebarwień. Podpowiemy Wam, jak to zrobić.

Domowe sposoby na przebarwienia na twarzy

Zacznijmy od domowych sposobów na przebarwienia na twarzy. Są one w pełni bezpieczne. Jednocześnie nie musicie obawiać się, że naruszą warstwę hydrolipidową skóry. Przede wszystkim warto sięgnąć po sok z cytryny, który rzeczywiście rozjaśnia przebarwienia i efekty można zauważyć już po kilku tygodniach. Wystarczy tylko wycisnąć świeży sok z miseczki, następnie zamoczyć w nim wacik i przemywać skórę. Możecie także przygotować maseczkę opartą na soku z cytryny. Wystarczy tylko łyżkę jogurtu wymieszać z łyżką soku z cytryny, a potem nałożyć na skórę. Po 20 minutach maseczkę zmywamy i nakładamy krem z kwasem hialuronowym. Oczywiście w walce z przebarwieniami niezastąpiony jest rumianek. Trzeba tylko przygotować napar. Na łyżkę suszu powinno przypadać 100 ml wrzątku. Czekamy aż napar się zaparzy i wystygnie, a następnie przemywamy nim skórę. Również w tym przypadku efekty będą widoczne po kilku tygodniach.

Właściwa pielęgnacja skóry z przebarwieniami

Zbyt długie przebywanie na słońcu często kończy się nie tylko szybszym procesem starzenia się skóry, ale też pojawieniem się plam pigmentacyjnych. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć należy ograniczyć przebywanie na słońcu. Ponadto trzeba sięgnąć po filtry ochronne SPF, które należy uzupełniać co kilka godzin. Skoro to już jasne, to możemy przejść do zasad, jak pielęgnować skórę z przebarwieniami. Oczywiście na początek należy wykonać oczyszczanie. Możecie do tego celu zastosować płyn micelarny, który usuwa zanieczyszczenia, ale też makijaż czy nadmiar sebum. Następnie należy przemyć skórę zimną wodą. W ten sposób pobudzimy krążenie, co z kolei przełoży się na to, że skóra będzie lepiej wchłaniać substancje odżywcze. Po przemyciu twarzy zimną wodą aplikujemy żel bądź piankę myjącą z aloesem. Teraz możemy już przejść do dwóch kosmetyków, które są niezbędne, gdy zmagacie się z przebarwieniami. Absolutnym must have jest serum z witaminą C na przebarwienia. Dzięki wysokiemu skoncentrowaniu składników odżywczych szybko działa i efekty są naprawdę widoczne. Kolejnym ważnym składnikiem jest niacynamid. Można np. zdecydować się na krem z niacynamidem. Otóż nie tylko oczyszcza on skórę czy reguluje pracę gruczołów łojowych, ale też zapobiega powstawaniu przebarwień i rozjaśnia te widoczne. Trzeba wiedzieć, że hamuje syntezę melaniny, do tego jeszcze zapobiega osiadaniu się tego pigmentu w wysokich warstwach skóry.

Peeling na przebarwienia

Raz w tygodniu należy wykonać peeling. Dzięki temu, że złuszcza on martwy naskórek można szybciej pozbyć się przebarwień. Jednak zamiast peelingu mechanicznego, zdecydowanie lepiej użyć peelingu enzymatycznego. Jest on bardzo delikatny, ale nadal skuteczny. Polecamy Wam kosmetyk z ekstraktem z papai. Peeling nakładamy zawsze na skórę oczyszczoną. Po kilku minutach zmywamy go ciepłą wodą, a na koniec aplikujemy krem z dodatkiem kwasu hialuronowego. Możecie jeszcze włączyć retinole. Wieczorem warto sięgnąć właśnie po serum z retinolem, który złuszcza naskórek.

