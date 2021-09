Jak przygotować się do wizyty u adwokata?

Udając się po raz pierwszy do adwokata możemy zastanawiać się, jak przebiegnie spotkanie, czego możemy się spodziewać i jak powinniśmy się przygotować, aby uzyskać satysfakcjonującą i kompleksową pomoc prawną. W momencie, gdy będziemy umawiać się na spotkanie z adwokatem, najprawdopodobniej uzyskamy od niego informację na ten temat. Jednak czasami pomimo tego mogą pojawić się wątpliwości, dlatego niniejszy artykuł ma na celu rozwianie ich i przygotowanie nas na wizytę u adwokata.

Omówienie sprawy

Podstawowym celem spotkania z adwokatem jest przedstawienie mu przez naszej sprawy i uzyskanie w związku z tym kompleksowej porady prawnej. Jeśli zdecydujemy się na to, aby dany adwokat prowadził naszą sprawę, na spotkaniu zostaną również omówione działania jakie zostaną w niej podjęte. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przedstawienie przez nas adwokatowi stanu faktycznego, czyli opowiedzenie o sprawie, z którą przyszliśmy. Powinniśmy poinformować adwokata o wszystkich faktach, które naszym zdaniem mają znaczenie. Oczywiście adwokat najprawdopodobniej również zada nam pytania na temat sprawy, aby ustalić wszystko co jest niezbędne do udzielenia pomocy prawnej. Czasami może okazać się, że szczegół, który może nam się wydać nieistotny, może zaważyć na całej sprawie.

Tajemnica adwokacka

Przedstawienie adwokatowi naszego problemu nie zawsze jest łatwe, ponieważ czasami sprawa, z jaką przychodzimy, dotyczy bardzo osobistych kwestii – tak jest chociażby w przypadku spraw rodzinnych, karnych czy wiążących się z tajemnicą przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że adwokata wiąże tajemnica adwokacka. Oznacza to, że adwokat jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Nie ma możliwości zwolnienia adwokata od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Tajemnica adwokacka obejmuje ponadto wszystkie wiadomości, dokumenty i notatki jakie adwokat uzyskał od klienta. Dodatkowo adwokat zobowiązuje swoich pracowników do zachowania tajemnicy zawodowej, musi też stosować oprogramowanie komputerowe i inne środki zabezpieczające utrwalone elektronicznie dane dotyczące klientów. Wszystkie te zabezpieczenia wynikają z zasad etyki adwokackiej i mają na celu zapewnienie klientom najwyższego poziomu bezpieczeństwa, co jest niezbędne, aby klient mógł zaufać adwokatowi, któremu powierza swoją sprawę.

Warto przy tym podkreślić, że adwokat ma za zadanie pomóc klientowi, a nie oceniać go. Dlatego nawet jeśli nasza sprawa wiąże się z koniecznością podzielenia się z pełnomocnikiem trudnymi czy nawet wstydliwymi informacjami, to nie powinniśmy mieć obaw. Pamiętajmy, że adwokaci mają za sobą zwykle wiele spotkań z ludźmi, którzy mają za sobą bardzo różne doświadczenia życiowe. Zatajenie przez nas jakichś informacji może zaskutkować tym, że zmniejszymy szanse na powodzenie naszej sprawy, na przykład w sytuacji gdy taka informacja zostanie wykorzystana przez naszego przeciwnika procesowego, a nasz adwokat, nie mając wiedzy na ten temat, nie będzie w stanie się do tego ustosunkować.

Przygotowanie do wizyty u adwokata – dokumenty

Udając się do adwokata warto jest wziąć ze sobą wszystkie dokumenty, jakie mogą się przydać w związku z naszą sprawą. Jeśli mamy wątpliwość co do tego, czy jakiś dokument ma znaczenie, to lepiej jest go wziąć i okazać adwokatowi, który dokona oceny dokumentu pod kątem sprawy. To, jakie dokumenty należy wziąć na spotkanie, zależy od charakteru sprawy. Możemy również przygotować notatki z informacjami o sprawie, jeśli to pomoże nam precyzyjnie przedstawić adwokatowi cały stan faktyczny. Jeśli sprawa jest już na etapie sądowym, to oczywiście powinniśmy wziąć ze sobą wszystkie pisma, jakie otrzymaliśmy z sądu i od innych osób uczestniczących w postępowaniu.

Różnego rodzaju sprawy wymagają zapoznania się przez pełnomocnika z różnymi dokumentami. Przykładowo jeśli chcemy złożyć pozew o alimenty, to powinniśmy wziąć ze sobą dokumenty obrazujące wysokość wydatków na osobę uprawnioną (najczęściej dziecko) – faktury, potwierdzenia przelewu, paragony. Z kolei jeśli nasza sprawa jest związana z nieruchomością (na przykład chodzi o zniesienie współwłasności albo rozliczenie nakładów) to warto wziąć ze sobą akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości oraz informację na temat numeru księgi wieczystej. Jeśli mamy wątpliwość, jakie dokumenty ze sobą zabrać, warto zapytać o to adwokata przed spotkaniem.

Co chcemy osiągnąć w sprawie?

Do adwokata udajemy się po to, aby uzyskać jak najbardziej korzystne dla nas rozwiązanie sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Dlatego przed wizytą w kancelarii adwokackiej warto zastanowić się, co chcemy osiągnąć w naszej sprawie. Oczywiście jeśli nie mamy pomysłu na rozwiązanie sprawy, to właśnie od tego jest adwokat, aby pomóc nam ustalić, co możemy osiągnąć i jakie rozwiązanie będzie dla nas najkorzystniejsze. Warto jednak już wcześniej samodzielnie zastanowić się nad sprawą, również po to, aby wiedzieć, jakie pytania zadać pełnomocnikowi. Adwokat stara się kompleksowo omówić naszą sprawę i możliwe rozwiązania, ale gdyby coś pozostawało dla nas niejasne, to oczywiście możemy i powinniśmy o to zapytać.

„Zadaniem adwokata jest pomaganie osobom, które przychodzą do niego po poradę prawną. Dlatego nie bójmy się zadawać adwokatowi pytań i przedstawiać wszystkich naszych wątpliwości, tak aby mógł je rozwiać” – wskazuje adwokat Agata Koschel-Sturzbecher z Kancelarii adwokaci-ks.pl.

Czy mogę udać się do adwokata, jeśli korzystam już z usług innego pełnomocnika?

Czasami gdy nasza sprawa jest prowadzona przez profesjonalnego pełnomocnika, z różnych względów może zechcieć zasięgnąć porady również innego specjalisty. Jednak w takim przypadku koniecznie powinniśmy poinformować adwokata, z którego usług chcemy skorzystać, że korzystamy już z usług innego adwokata. Zgodnie bowiem z zasadami etyki adwokackiej adwokat nie może udzielić pomocy prawnej ani brać udziału w sprawie razem z innym adwokatem, jeśli ten nie wyrazi na to zgody.