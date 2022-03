 Jak przygotować zaskakujący posiłek na dobry początek dnia

Niespodzianki z zasady pobudzają nasz mózg do bardziej efektywnej pracy. Potrzebujesz zastrzyku pozytywnej, twórczej energii o poranku? Zaserwuj sobie zaskakujące, nieoczywiste, kreatywne śniadanie, które dostarczy Twojemu organizmowi niezbędnego paliwa na cały dzień i sprawi, że będziesz w naprawdę dobrej umysłowej formie. Sprawdź nasze pomysły na śniadaniowy efekt wow i przygotuj niebanalne poranne menu na cały tydzień!

Fantazyjne kompozycje z amerykańskich pankejków z kremem Nutella®



Dlaczego w artykule o oryginalnych śniadaniach pojawia się wątek pankejków? Wydawać by się mogło, że te puszyste amerykańskie naleśniki to dziś już jedna z najbardziej banalnych śniadaniowych propozycji - ale nic bardziej mylnego. Wszystko zależy bowiem od sposobu ich podania.



Kreatywne śniadanie powinno przede wszystkim wyróżniać się ciekawą formą, tak, by zaintrygować jedzącego już samym wyglądem. Pankejki pozostawiają tu ogromne pole do popisu. Można je bowiem niemal dowolnie przycinać, nadając im zupełnie niezwykle kształty i układając z nich prawdziwe małe dzieła sztuki. Ozdobione świeżymi owocami i porcją kremu Nutella®, amerykańskie naleśniki mogą udawać co tylko zechcesz: od kolorowych motyli z bajkowymi ornamentami na skrzydełkach przez galerię dinozaurów rodem z parku jurajskiego po przepiękne miejskie krajobrazy z kolorowymi kamieniczkami na pierwszym planie. Popuść wodze fantazji i daj się ponieść nawet najbardziej zwariowanym wizjom!

Gofry z kremem Nutella i sałatką owocową

Jeśli gofry kojarzą Ci się wyłącznie z niezbyt słonecznymi wakacjami w Juracie – czas to zmienić! Te chrupiące przekąski z odpowiednio dobranymi dodatkami – np. z warstwą kremu Nutella® oraz pełną witamin i minerałów soczystą sałatką z sezonowych owoców – okazują się naprawdę pożywne. Jak przygotować takie kreatywne śniadanie?

Do przyrządzenia domowych śniadaniowych gofrów potrzebujesz oczywiście odpowiedniego sprzętu. Niezbędna okazuje się dobra gofrownica: im wyższą będzie miała moc, tym szybciej uda Ci się usmażyć całą partię. W temacie ciasta masz natomiast dużą dowolność. Największą popularnością cieszą się rzecz jasna tradycyjne gofry przygotowane na bazie jasnej mąki pszennej, ale bez obaw można też nieco poeksperymentować. Ciekawym urozmaiceniem mogą być na przykład gofry gryczane: nieco mniej puszyste i chrupiące niż klasyczne, ale za to o wyższej zawartości błonnika.

Gotowe ciepłe gofry wystarczy lekko posmarować cienką warstwą kremu Nutella® i przystroić hojną porcją szybkiej sałatki owocowej. Najlepiej przygotować ją ze świeżych owoców sezonowych, ale możesz też sięgnąć po mrożone truskawki, wiśnie czy maliny. Do takiej mieszanki nie trzeba już dodawać cukru – wystarczy ten naturalnie zawarty w owocach. Warto natomiast oprószyć owoce odrobiną cynamonu, imbiru czy kardamonu, które nie tylko dodadzą im przyjemnego, korzennego wyrazu, ale też skutecznie pobudzą metabolizm do pracy.



Śniadaniowe tosty w artystycznej odsłonie

Jeśli natomiast należysz do – dosyć licznej – grupy ludzi, którzy nie wyobrażają sobie poranka bez pieczywa, postaw na chrupiące tosty. Podobnie jak w przypadku pankejków, możesz podejść do nich w nieszablonowy, nieco artystyczny sposób i potraktować podpieczony chleb czy bułeczkę jak czyste malarskie płótno. Sięgając po smaczne dodatki, możesz stworzyć na nich małe jadalne obrazy, które nastroją Cię pozytywnie na cały dzień.

Lubisz tosty na słodko? Sprawdź, co uda Ci się namalować przy użyciu kremu Nutella®, kolorowych dżemów, pokrojonych w plasterki lub słupki owoców czy chrupiącego muesli. Wolisz wytrawne śniadania? Przetestuj możliwości warzywnych smarowideł do chleba, barwnych świeżych warzyw i kiszonek, prażonych pestek słonecznika albo dyni… Ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia i… przypieczona skórka chleba wyznaczająca granicę Twojego kulinarnego arcydzieła!

Który z naszych pomysłów na kreatywne śniadanie przetestujesz jako pierwszy?