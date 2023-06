 Jak rozpoznać, czy używany samochód był uszkodzony przez powódź?

29 sierpnia 2005 nad Nowym Orleanem przetoczył się huragan Katrina, zatapiając ponad 80% powierzchni miasta. Fakt ten, poza tragicznymi następstwami dla mieszkańców, spowodował też napływ samochodów używanych oferowanych po bardzo atrakcyjnych cenach. Trzeba dodać, iż były to marki powszechnie uznawane za luksusowe. Podobna aktywność handlowa ma miejsce w dalszym ciągu, przy czym zauważalna jest korelacja pomiędzy atakiem żywiołów i podażą samochodów używanych. Jak sprawdzić, czy używany samochód był uszkodzony przez powódź?

SPIS TREŚCI

- Czy pełny raport historii pojazdu wykaże uszkodzenia auta spowodowane powodzią?

- Jak pełny raport historii pojazdu pomaga wykryć auto uszkodzone przez powódź?

- Co zawiera pełny raport historii pojazdu?

Czy pełny raport historii pojazdu wykaże uszkodzenia auta spowodowane powodzią?

Samochody zalane na skutek powodzi są niestety nie lada gratką dla nieuczciwych sprzedawców, wietrzących w tym dobry interes. Są to pojazdy, które nigdy nie uczestniczyły w kolizjach, a jednocześnie po spłukaniu wierzchniej warstwy osadów prezentują się niezwykle okazałe. Ich „zaletą” jest także fakt, że są złomowane przez właścicieli, jako nienadające się do dalszej eksploatacji, co czyni je tanimi i łatwo dostępnymi.

Pełny raport historii pojazdu, uzyskany za pośrednictwem strony internetowej https://www.carvertical.com/pl/sprawdzenie-vin jest w stanie wskazać na rodzaj napraw, jakim poddane zostało auto. Znając wpływ powodzi na układy mechaniczne i elektryczne samochodu, z dużym prawdopodobieństwem da się określić, czy auto było wcześniej zalane przez powódź.

Jak pełny raport historii pojazdu pomaga wykryć auto uszkodzone przez powódź?

Samochód, który był zanurzony w wodzie podczas powodzi, jest poważnie uszkodzony, a co za tym idzie, niebezpieczny dla użytkowników i innych uczestników ruchu drogowego.

Woda wnika do wszystkich podzespołów, niszcząc:

- silnik;

- układ elektryczny;

- hamulce;

- skrzynię biegów.

I wiele innych.

W efekcie układy tracą swoje właściwości mechaniczne, wykluczając pojazd z dalszej eksploatacji.

Zniszczenie układu elektrycznego powoduje awarie elektroniki samochodu, a nawet wywołuje samozapłon. Zalanie wodą auta przyspieszy procesy korozji, co oznacza, że samochód przestaje być odporny na uszkodzenia mechaniczne, co ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo podróżnych w trakcie kolizji bądź wypadku drogowego.

Doprowadzenie samochodu uszkodzonego przez powódź do stanu umożliwiającego dalszą jazdę wymaga pewnego wysiłku, jednak trzeba pamiętać, iż działania takie mają charakter tymczasowy, a ich opłacalność dla sprzedawcy wynika z faktu, że auto takie trafia do warsztatu jako złom.

Co zawiera pełny raport historii pojazdu?

Pełny raport historii pojazdu zawiera wszystkie informacje na temat dotychczasowej obsługi technicznej.

Znając skutki spowodowane przez powódź oraz rodzaje napraw niezbędnych w takim przypadku, łatwo jest określić, jakie uszkodzenia zostały usunięte na tyle, by do czasu sprzedaży samochodu, sprawiał on wrażenie nowego lub przynajmniej zadbanego.

Zaleca się przeprowadzenie dokładnej inspekcji i diagnostyki przez wykwalifikowany warsztat samochodowy przed zakupem samochodu używanego. Dodatkowo wspierając się pełnym raportem historii pojazdu, mechanik będzie w stanie ocenić stopień uszkodzeń, ocenić koszty naprawy i określić, czy samochód jest nadal bezpieczny, a jego naprawa możliwa i w ogóle opłacalna.

Warto pamiętać, że naprawa auta po zalaniu wodą i przywrócenie go do pełnej sprawności jest niezwykle kosztowna, a niektóre problemy będą pojawiać się dopiero po pewnym czasie. Dlatego ważne jest, aby dysponując raportem historii pojazdu, zrozumieć ryzyko, rozważając wszystkie czynniki przed podjęciem decyzji o zakupie zalanego przez powódź samochodu.

