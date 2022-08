 Jak szybko znaleźć tanie ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC, choć nie należy do obowiązkowych – jest często kupowane w pakiecie z obligatoryjnym OC. Znacznie rozszerza ochronę, chociażby o takie sytuacje, jak uszkodzenie samochodu z własnej winy czy niefortunne wydarzenia spowodowane czynnikami naturalnymi. Nie należy do tanich, dlatego zanim zdecydujesz się na konkretną firmę, porównaj oferty. Podpowiadamy, gdzie ich szukać!Polisa AC – czym charakteryzuje się ten rodzaj ubezpieczenia?

Ubezpieczenie AC (autocasco) jest, w przeciwieństwie do OC, całkowicie dobrowolne. Z tego względu zakres ochrony może różnić się pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi (OC zawsze obejmuje ten sam zakres). Polisa ac gwarantuje zwykle wypłatę odszkodowania, gdy uszkodzisz samochód z własnej winy oraz gdy auto zostanie skradzione, zniszczone na skutek działania sił natury albo w akcie wandalizmu przez tzw. nieznanych sprawców. AC bardzo często kupuje się w pakiecie z OC, by rozszerzyć zakres ochrony. Choć ten rodzaj ubezpieczenia nie jest obligatoryjny, warto go rozważyć, ponieważ w wielu nagłych sytuacjach może przyspieszyć naprawę auta.

Co obejmuje polisa AC?

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco to nieobowiązkowe ubezpieczenie, które znacznie rozszerza podstawową ochronę, gwarantowaną przez OC. Konkretny zakres ustala ubezpieczyciel, a najczęściej obejmuje on:

- wypadek lub kolizję z innymi pojazdami i osobami,

- uszkodzenie auta przez osoby trzecie lub zwierzęta,

- kradzież lub usiłowanie kradzieży pojazdu,

- pożar lub wybuch,

- działanie zjawisk atmosferycznych, takich jak burze, grad, powódź, zatopienie, uderzenie pioruna.

Aby uzupełnić ochronę AC można dokupić pakiet Assistance, który gwarantuje szybką pomoc w przypadku kolizji, wypadku lub awarii na drodze.

Od czego zależy cena ubezpieczenia AC?

Ubezpieczenie AC jest często o wiele droższe niż OC. To naturalne, gdyż ochrona, którą otrzymujesz ma znacznie szerszy zakres. To, ile zapłacisz za ubezpieczenie swojego samochodu zależy od kilku czynników:

- od zakresu ochrony (im szerszy, tym droższa polisa),

- od typu AC (ubezpieczenie Mini AC jest tańsze, a polisa, która gwarantuje wyższą kwotę odszkodowania droższa),

- od marki, modelu, rocznika i przebiegu samochodu,

- od systemów antykradzieżowych zamontowanych w aucie,

- od wieku i doświadczenia za kierownicą osoby ubezpieczającej auto,

- od historii kierowcy, czyli tego w ilu zdarzeniach drogowych brał udział.

Cenę każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala według własnych standardów, dlatego mogą się one różnić.

Tanie ubezpieczenie AC – gdzie szukać?

Ubezpieczyciele ustalają indywidualny cennik swoich polis, dlatego AC może kosztować zupełnie inaczej w każdym z towarzystw, do których się wybierzesz. Z tego względu, przed zakupem polisy, warto zrobić research i sprawdzić kilka, a nawet kilkanaście ofert. Na szczęście nie trzeba robić tego osobiście i umawiać się na spotkania z doradcami bądź rozmowy telefoniczne. Najłatwiej i najwygodniej jest zrobić to przez internet, korzystając z porównywarek. To narzędzia, które gromadzą informacje o tym, jakie są ceny i zakresy ubezpieczeń w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.