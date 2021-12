 Jak wakacje, to ubezpieczenie turystyczne!

Wyjazd za granicę to świetna sprawa. Wycieczka pozwoli na poznanie kultury innych narodowości, nie mówiąc już o przygodach i nowych doznaniach. Przygotowując się na wycieczkę należałoby przemyśleć, jakie atrakcję nas czekają i ich potencjalny poziom niebezpieczeństwa. Niezależnie od charakteru naszej podróży warto zainwestować w ubezpieczenie. Istnieje możliwość, że zdarzy się coś niespodziewanego, takie sytuacje zdarzają się każdego dnia, a człowiek nie jest w stanie ich przewidzieć.

Powiedzenie "przezorny zawsze ubezpieczony" idealnie odnosi się do spraw turystycznych. Polisa na wyjazd zagraniczny może różnić się od siebie cenowo, w zależności od kraju, kontynentu, charakteru wyprawy oraz obszaru obejmowanej ochrony. Torby spakowane? To teraz spakuj wiedzę na temat rodzajów ubezpieczenia na wycieczkę!

Co obejmuje polisa na wyjazd zagraniczny?

Istnieje wiele różnych pakietów, które możemy wykupić, przez co wybór może wydawać się problematyczny. By nie narażać się na dodatkowe koszty związane z ochroną, warto przeanalizować dokładnie wszystkie warianty. Podstawowy zestaw ubezpieczeniowy powinien zawierać:

1. Ubezpieczenie kosztów leczenia

-Pokrycie kosztów wizyty lekarskiej

-Zapłata za potrzebne lekarstwa lub opatrunki

-Dofinansowanie ewentualnych operacji

2. Ubezpieczenie Assistance - pomoc w razie nieprzewidzianych zdarzeń

-Pokrycie kosztów leczenia po powrocie do domu

-Zwrócenie kosztów za medyczny transport do kraju

-Transport zwłok

3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków (NNW)

-Pokrycie kosztów operacji, w których ubezpieczony doznał trwałych uszczerbków na zdrowiu.

Dodatkowe polisy, które można wykupić:

-Zabezpieczenie bagażu

-ubezpieczenie w ramach aktów terroru

-polisa dotycząca posiadania chorób przewlekłych

Dlaczego karta EKUZ nie wystarczy?

Planując wyjazd pewnie słyszałeś o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, lecz posiada ona pewne ograniczenia. W razie nieprzewidzianych zdarzeń nie zapewnia transportu do kraju, nie ma możliwości szybkiej reakcji lekarzy prywatnych, gdyż posiadając wyłącznie tę kartę jest możliwość leczenia tylko w szpitalach publicznych. Nie refunduje również zabiegów, które nie potrzebują koniecznej interwencji, czyli np. ukruszenia się zęba. W dodatku, jakby nieszczęśliwie doszło do najgorszego, posiadanie karty EKUZ nie umożliwia pokrycia kosztów transportu zwłok przez NFZ.

Ubezpieczenie turystyczne - koszty rezygnacji

Zmiana planów? Wypadło Ci coś, przez co musisz odwołać wyjazd? A co jeśli dasz radę ubezpieczyć koszty od rezygnacji? "Przezorny zawsze ubezpieczony" - nawet tutaj to powiedzenie ma swoje zastosowanie. Ubezpieczenie jest w stanie objąć dwa warianty: rezygnację z wyjazdu i przerwanie podróży. Przykłady tego, co może zrekompensować polisa:

-biletów lotniczych/kolejowych/autobusowych

-rezerwacji w hotelu

-wynajem auta

-opłaty za szkolenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się o kosztach związanych z ubezpieczeniem od rezygnacji oraz szerszym obszarem działania polisy, przejdź tutaj: https://www.polisaturystyczna.pl/poradniki/ubezpieczenie-kosztow-rezygnacji