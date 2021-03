Jak wybrać najlepsze ukulele - radzi Konstanty Wejchert

W ciągu ostatnich lat znacząco wzrosła popularność ukulele. Jest to instrument nie tylko o pięknym brzmieniu. Nauka gry na nim jest dość prosta, podobnie jak gitara daje możliwość łączenia gry ze śpiewem. Dodatkowym atutem instrumentu jest także łatwość jego transportu. Nic więc dziwnego w tym, że ukulele jest obecnie niezwykle popularnym instrumentem.

Czym jest ukulele i jakie są jego rodzaje?

Ukulele jest niewielkim instrumentem zaliczanym do grupy instrumentów strunowych szarpanych. Najczęściej posiada 4 struny, choć wyjątkowo można spotkać także egzemplarze, które posiadają ich 6 bądź 8. Na ukulele najczęściej gra się palcami, choć nie ma też przeciwwskazań ku zastosowaniu specjalnych filcowych bądź skórzanych kostek.

Mając na względzie wielkość instrumentu, ukulele można podzielić na cztery grupy:

ukulele sopranowe jest najmniejsze (około 53 cm). Instrument wydaje wysokie i cienkie dźwięki. Ze względu bliskie położenie względem siebie strun, będzie on najbardziej komfortowy rozwiązaniem do gry dla osób o szczupłych i drobnych palcach (doskonale sprawdzi się także w przypadku dzieci);

ukulele koncertowe to instrument którego pudło rezonansowe ma długość około 58 cm (jest to jeden z najczęściej wybieranych typów). Dźwięki wydawane przez instrument są znacznie głośniejsze i pełniejsze, w porównaniu do modelu sopranowego;

ukulele tenorowe - w tym przypadku długość pudła rezonansowego wynosi około 66 cm. Nie jest to typ, który sprawdzi się przy początkujących, zdecydowanie lepiej nadaje się dla osób które już dość dobrze grają na ukulele i chcą ciągle polepszać swoje umiejętności. W porównaniu do instrumentów sopranowych i koncertowych, ukulele tenorowe wydaje wyraźniejsze, szersze i mocniejsze dźwięki;

ukulele barytonowe jest największe (około 74 cm), wielkością zdecydowanie najbardziej spośród wszystkich zbliżone do klasycznej gitary. W tym przypadku dźwięki wydawane przez instrument są znacznie głębsze, dalekie od tych wydawanych przez klasyczne modele ukulele;

ukulele basowe choć pod względem konstrukcji przypominają tradycyjne instrumenty, to jednak wyposażone zostały w znacznie grubsze struny, przez co możliwe jest wydawanie dźwięków zbliżonych do tych, jakie uzyskiwane są przy grze na gitarze basowej.

Czym warto się kierować wybierając ukulele?

Istnieje kilka czynników, które należy mieć na względzie wybierając ukulele. Pierwszym i najważniejszym kryterium, jakim należy się kierować wybierając ukulele jest jego rozmiar. Instrument musi być dostosowany do wzrostu użytkownika, musi mieć także odpowiedni rozstaw strun, co zapewni komfortową grę, a w przypadku początkujących znacząco ułatwi naukę gry. Dla początkujących i dla dzieci, najlepszym wyborem będzie najmniejszy z instrumentów, czyli ukulele sopranowe. Ponadto instrument ten jest jednym z najtańszych modeli i jednocześnie najłatwiej dostępnych.

Wybierając ukulele, poza rozmiarem i ceną należy mieć na względzie także materiał, z jakiego instrument został wykonany. Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie wybór modeli wykonanych z poliwęglanu, drewna (najczęściej jest to mahoń lub lity świerk) lub tworzywa ABS.

Akustycznie czy ze wzmacniaczem?

Wybierając ukulele warto pomyśleć nad tym, gdzie i w jakich okolicznościach instrument będzie użytkowany. W przypadku gry wyłącznie w domowym zaciszu, bez udziału większej publiczności, dobrym rozwiązaniem będzie wybór modelu akustycznego. W przypadku zaplanowanych większych bądź mniejszych występów może być jednak nie wystarczający. W takim przypadku warto stawiać na instrument z przetwornikiem, co pozwoli na wygodne podłączenie ukulele do wzmacniacza lub miksera.

Dlaczego warto nauczyć się grać na ukulele?

W ostatnich latach ukulele stało się instrumentem cieszącym się bardzo dużą popularnością. Choć od ich powstania minęło już przeszło 150 lat, niezmiennie zachwycają nie tylko wyjątkowymi dźwiękami, ale i poręcznymi wymiarami, dzięki czemu łatwo i wygodnie instrument można zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. Warto także podkreślić, że jest to jeden z najłatwiejszych do nauki gry instrumentów, co bez wątpienia dla wielu stanowi dużą zachętę do zapoznania się z jego specyfiką.

