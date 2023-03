 Jak wybrać odkurzacz do basenu?

Utrzymywanie wody w basenie w czystości to jeden z podstawowych obowiązków każdego właściciela basenu. Żeby kąpiel była przyjemna i komfortowa warto zadbać o czystość lustra, przejrzystość wody, ale i higienę samego dna basenu. Jeśli cenisz sobie wygodę i dokładność, postaw na odkurzacz do basenu. Jaki odkurzacz kupić do basenu? Podpowiadamy!

Odkurzacz basenowy — dlaczego warto?

Początkujący użytkownicy basenów ogrodowych, często zadają sobie pytanie, jak się czyści basen. Do utrzymania basenu w dobrej kondycji służą takie akcesoria jak: podbieraki, siatki i drążki oraz odkurzacze do basenu. Liście, kurz i piasek, które możesz usunąć manualnie, to nie jedyne nieczystości w basenie. Zdecydowanie bardziej efektywnym narzędziami, w które warto zainwestować, aby pozbyć się trudno dostępnych zanieczyszczeń, są odkurzacze basenowe.

Odkurzacz do czyszczenia basenu — zalety

Stosowanie odkurzaczy do basenów ma wiele korzyści. Regularnie używane odkurzaczy wraz z inną techniką basenową (pompy basenowe i filtry) wpływa nie tylko na czystość wody, ale przedłuża żywotność i efektywność samych urządzeń. Dzięki temu sprzęt do Twojego basenu będzie służył Ci dłużej, a proces oczyszczania wody będzie jeszcze skuteczniejszy. Odkurzacze do basenów są też wygodnym rozwiązaniem dla tych osób, które cenią sobie komfort, wygodę i automatyzację czynności. Zabrudzenia w trudno dostępnych miejscach jak kąty, zakamarki i dno basenu, dzięki odkurzaczom są możliwe do usunięcia bez wylewania wody z basenu. Dodatkowo jest to rozwiązanie ekonomiczne i…ekologiczne!

Odkurzacze do basenu — na co zwrócić uwagę?

Wybierając sprzęt do czyszczenia basenu, zastanów się, jakie są Twoje możliwości finansowe, potrzeby i preferencje. Z istniejących na rynku modeli odkurzaczy basenowych wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje: odkurzacze ręczne i automatyczne. Czym się różni ręczny odkurzacz do basenu od automatycznego odkurzacza basenowego?

Jeśli cenisz sobie odpoczynek i chcesz mieć czysty basen bez konieczności częstego sprzątania, zdecydowanie postaw na odkurzacz automatyczny. Ten model będzie droższy od modelu ręcznego, ale dzięki automatyzacji samej czynności zaoszczędzisz na czasie i wysiłku. Zautomatyzowane modele mają też dodatkowo wbudowany system filtracyjny, przez co sam proces czyszczenia basenu jest jeszcze bardziej skuteczny.

Jeśli dysponujesz mniejszym budżetem, ręczny odkurzacz basenowy w zupełności Ci wystarczy. Zaletą ręcznych odkurzaczy do basenu jest ich kompatybilność i łatwość przechowywania. Mimo że wymagają od Ciebie więcej czasu i pracy, możesz mieć kontrolę nad przebiegiem sprzątania.

