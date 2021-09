Jak wybrać zaproszenia ślubne i dodatkowo je spersonalizować?

Zaproszenia ślubne pełnią bardzo istotną rolę w przygotowaniach do ślubu i wesela. Pozwalają w formalny sposób wyrazić swoją chęć goszczenia wybranych osób oraz oficjalnie zaprosić ich na ceremonię zaślubin i zabawę weselą. Jako że wielu gości decyduje się na zachowanie ich na pamiątkę, warto bardzo starannie wybrać zaproszenia ślubne oraz zadbać o to, aby wizualnie pasowały do klimatu i motywu przewodniego całego wydarzenia.

Jak mogą wyglądać zaproszenia ślubne dopasowane do charakteru uroczystości? Wręczanie zaproszeń ślubnych jest wielowiekową tradycją, którą od pokoleń kultywuje się w naszym kraju. Te niewielkie kartoniki z wypisaną ręcznie lub wydrukowaną krótką treścią przekazują wszystkie niezbędne informacje na temat zbliżającego się wydarzenia oraz pozwala w oficjalny, formalny sposób wyrazić chęć współdzielenia radości ze swojego ślubu i wesela z rodziną i bliskimi przyjaciółmi. Wybór zaproszeń sam w sobie stanowi jednak nie lada wyzwanie – w sprzedaży dostępnych jest ich bowiem tak wiele, że często nie wiemy, na które z nich postawić, aby prawidłowo wywiązały się ze swojej roli. Zaproszenia ślubne z zasady powinny pasować do zaplanowanego stylu zabawy weselnej. Jeśli nasze wesele ma być z założenia utrzymane w eleganckich, klasycznych klimatach, warto postawić na podobne zaproszenia. Powinny być one wykonane na bazie eleganckiego papieru, posiadać stonowaną, raczej oszczędną kolorystykę oraz eleganckie nadruki. Efektownie prezentują się także zaproszenia ślubne ze złotymi lub srebrnymi tłoczeniami i dodatkami w postaci kokardek i wstążek. Organizując wesele w stylu boho warto natomiast wybierać zaproszenia ślubne z motywami roślinnymi, wykonane na bazie ekologicznych papierów oraz z dodatkowymi zdobieniami w postaci naturalnych sznurków, suszonych kwiatów i drewnianych ozdób. Jak wypisać zaproszenia ślubne? Jakie informacje powinny się na nich znaleźć? Zaproszenia ślubne tradycyjnie wypisuje się ręcznie. W dzisiejszych czasach nie jest to jednak obowiązek, lecz jedna z opcji – z powodzeniem możemy zdecydować się bowiem także na zamówienie gotowych zaproszeń, które uzupełnimy tylko wybranymi danymi. Aby zaproszenia ślubne w pełni wywiązały się ze swojego zadania, muszą zawierać kilka podstawowych informacji. Powinny się na nich znaleźć imiona i nazwiska pary młodej, która zaprasza na uroczystość, dane zapraszanych osób oraz data i miejsce ceremonii zaślubin i zabawy weselnej. Dodatkowo warto podać także nr telefonu do jednego z narzeczonych z prośbą o potwierdzenie swojej obecności do określonej daty. Oprócz podstawowych informacji na temat wydarzenia, zaproszenia ślubne można także dodatkowo wzbogacić ulubionymi sentencjami, wierszami czy innymi treściami, które kojarzą się nam z wzajemną miłością i związkiem. Taki dodatek pozwoli spersonalizować zaproszenia oraz sprawi, że będą one bardziej „nasze". Pary młode chętnie dołączają do zaproszeń także swoje zdjęcie, które dodatkowo podnosi ich wartość pamiątkową i emocjonalną. Można tu wykorzystać zarówno fotografię wykonaną amatorsko, jak i jedno ze zdjęć pochodzących z profesjonalnej sesji narzeczeńskiej.

