 Jak założyć konto w banku?

Planujesz założenie konta osobistego, ale nie wiesz jak to zrobić? Obecnie zainteresowani mają wiele możliwości, ponieważ obok standardowych rozwiązań istnieją nowoczesne, internetowe metody. Jednym z najtrudniejszych kroków może być natomiast wybór konta bankowego, ze względu na mnogość czynników świadczących o atrakcyjności danej oferty. Chcesz wiedzieć, na co zwracać uwagę, aby konto osobiste było jak najkorzystniejsze? W dalszej części tekstu przyjrzeliśmy się tej kwestii i opisaliśmy sposoby na założenie konta w banku.

W jaki sposób mogę założyć konto osobiste?

- tradycyjną metodą - składając osobistą wizytę w placówce. Taki sposób zakładania konta bankowego pozwala na uzyskanie pomocy w przypadku wątpliwości i pojawiających się pytań. Należy przy tym zabrać ze sobą dokument tożsamości, aby instytucja bankowa mogła zweryfikować naszą tożsamość.

- przez internet - wypełniając internetowy formularz, będziesz mógł założyć konto osobiste bez wychodzenia z domu. W tym przypadku tożsamość potwierdza się za pomocą skanu dowodu osobistego, wideorozmowy lub telefonu na infolinię. Należy przygotować urządzenie z dostępem do internetu: smartfon, tablet, laptop lub komputer.

Na co zwracać uwagę przy wybieraniu konta bankowego?

Pospieszny wybór konta bankowego nigdy nie będzie dobrym wyjściem. Działając pod presją czasu, klient może przeoczyć inne, atrakcyjniejsze oferty i dokonać niesatysfakcjonującej decyzji. Z tego powodu warto poświęcić dodatkową chwilę i zapoznać się z wszystkimi szczegółami: obowiązującymi kosztami i ograniczeniami, a także funkcjonalnością.

Dobrą wskazówką odnośnie tego, czy dane konto osobiste będzie atrakcyjną ofertą, są opinie innych użytkowników i recenzje dostępne na portalach branżowych. Można w nich znaleźć wiele wartościowych informacji, kluczowych z punktu widzenia przeciętnego klienta. Równie przydatny może okazać się ranking najlepszych kont osobistych na stronie https://finhack.pl/ranking-kont-osobistych/ , zestawiający wszystkie atrakcyjne oferty.

Jak szybko założyć konto w banku?

O wiele szybszą metodą na założenie konta bankowego będzie skorzystanie z internetu. Dzięki temu można uniknąć kolejek do placówki i wypełniania papierowych dokumentów. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest jego całodobowa dostępność. Wniosek o założenie konta w banku można złożyć nawet w środku nocy, a bank przetworzy i rozpatrzy go następnego dnia. W obu przypadkach użytkownicy zyskają dostęp do swojego rachunku natychmiast po jego otworzeniu, logując się poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną.