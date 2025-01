 Jak zapuścić włosy, które są gęste i mocne? Wybierz te kosmetyki

Długie, gęste i mocne włosy to marzenie wielu z nas. Jednak większość nie wytrzymuje próby zapuszczania – włosy cienkie, suche i zniszczone wymagają znacznie częstszego podcinania. Na szczęście w większości przypadków można temu zaradzić. Poniżej zdradzamy sekrety pań o bujnych fryzurach.

Najważniejsze kosmetyki do włosów

Sam szampon to za mało, jeśli marzysz o długich, gęstych i mocnych włosach. Przypadkowe kosmetyki ze sklepowych półek również nie stanowią rozwiązania. Potrzebujesz produktów o dobrych składach dopasowanych do własnych potrzeb. Wcale nie musisz wydawać na nie fortuny, co udowadnia np. blogerka Karolina Podsiadło, która w artykule wymienia najlepsze kosmetyki do włosów z Rossmana.

Szampon do włosów

Ten kosmetyk dopasuj do kondycji skóry głowy. Na co dzień najlepiej sprawdzi się szampon na bazie delikatnych substancji myjących, bez SLS-ów, parabenów i ftalanów. Zamiast nich w składzie szamponu szukaj składników takich jak Cocamidopropyl Betaine, Coco-Betaine, Coco-Glucoside, Decyl Glucoside czy Lauryl Glucoside. Dobrze oczyszczają skórę głowy, a jednocześnie nie zaburzają jej naturalnej warstwy ochronnej. W rezultacie działają seboregulująco i wzmacniająco.

Peeling trychologiczny

Poza szamponem w Twojej kolekcji kosmetyków przyda się również peeling do skóry głowy, zwłaszcza jeśli masz problem z łuszczącym się naskórkiem. Pomoże Ci dokładniej pozbyć się zanieczyszczeń i ułatwi skórze absorpcję składników odżywczych. Ten kosmetyk stosujemy rzadziej niż szampon. Może zawierać m.in. kwasy organiczne (np. kwas glikolowy, kwas glicyryzynowy), ekstrakty roślinne (np. z liści aloesu, palmy sabałowej) i olejki eteryczne (np. z liści rozmarynu).

Wcierka nawilżająca

Wiele osób pomija ten element pielęgnacji skóry głowy, co znajduje odzwierciedlenie w nadmiernie przesuszonym skalpie i wzmożonej produkcji sebum przez gruczoły łojowe. Wcierka nawilżająca pomoże Ci ukoić i wzmocnić skórę głowy. Stosowana systematycznie przeciwdziała przyspieszonemu przetłuszczaniu się włosów. Szukaj wcierek o naturalnych składach, np. z żelem aloesowym, ekstraktem z lnu, ektoiną i kompleksem NMF.

Odżywka do włosów

Pora zająć się kondycją włosów na długości. Dzięki odżywce możesz jak najdłużej utrzymać włosy bez uszkodzeń mechanicznych. Odżywka nawilża i wygładza włosy, nadaje im miękkość i elastyczność, przeciwdziała rozdwajaniu się końcówek. Warto mieć co najmniej 3 odżywki i stosować je naprzemiennie. Pozwala to zadbać o równowagę PEH (proteiny-emolienty-humektanty) włosów.

Odżywka proteinowa może zawierać keratynę, kolagen lub hydrolizowane proteiny pszenicy, mleka albo jedwabiu.

może zawierać keratynę, kolagen lub hydrolizowane proteiny pszenicy, mleka albo jedwabiu. Odżywka emolientowa może mieć w składzie różnego rodzaju oleje, m.in. arganowy, kokosowy, masło shea.

może mieć w składzie różnego rodzaju oleje, m.in. arganowy, kokosowy, masło shea. Odżywka humektantowa zawiera substancje higroskopijne (zatrzymujące wodę), takie jak gliceryna, pantenol, kwas hialuronowy, aloes.

Serum ochronne

Kolejny sekret posiadaczek długich, zdrowych włosów to ochrona kosmyków przed uszkodzeniami: w wyniku codziennego czesania, suszenia, stylizacji, ekspozycji na światło słoneczne, mroźne powietrze i wiele innych czynników. Serum ochronne do włosów może zawierać składniki:

naturalne – to olejki, takie jak masło shea, olej arganowy, olej z awokado,

– to olejki, takie jak masło shea, olej arganowy, olej z awokado, syntetyczne – głównie silikony, ale również filtry UV.

Ich zadaniem jest tworzenie niewidocznej warstwy ochronnej na powierzchni włosów. Przeciwdziałają nadmiernej utracie wilgoci z łodygi włosa i chronią go przed uszkodzeniami.

Rutyna pielęgnacyjna

Mieć odpowiednie kosmetyki do włosów to jedno – ale trzeba jeszcze wiedzieć, jak prawidłowo ich używać! Ważna jest przede wszystkim systematyczność.

Mycie włosów

Większość z nas powinna myć włosy codziennie , a w przypadku długich włosów zaleca się mycie dwukrotne : pierwsze powierzchowne, drugie dokładnie oczyszczające ujścia mieszków włosowych.

, a w przypadku długich włosów zaleca się : pierwsze powierzchowne, drugie dokładnie oczyszczające ujścia mieszków włosowych. Nie aplikujemy szamponu bezpośrednio na skórę głowy . Należy spieniać go na wilgotnych dłoniach lub w kubeczku z niewielką ilością wody.

. Należy spieniać go na wilgotnych dłoniach lub w kubeczku z niewielką ilością wody. Głowę myjemy kolistymi ruchami, delikatnie masując, ale bez agresywnego pocierania. Za drugim myciem przetrzymujemy pianę na włosach przez ok. 3 minuty, by składniki szamponu mogły lepiej zadziałać.

Złuszczanie martwego naskórka

Peeling trychologiczny wykonujemy raz w tygodniu , przed myciem włosów.

, przed myciem włosów. Formułę kosmetyku nanosimy pasmowo na suchą skórę głowy, przedziałek po przedziałku. Delikatnie wmasowujemy.

na suchą skórę głowy, przedziałek po przedziałku. Delikatnie wmasowujemy. Po 5 minutach peeling trychologiczny należy dokładnie spłukać, a następnie standardowo umyć włosy szamponem.

Nawilżanie skóry głowy

Kosmetyki nawilżające do skóry głowy warto aplikować 3 razy w tygodniu .

. Serum nawilżające możesz aplikować jako maskę przed myciem włosów. Wtedy nanieś je w większej ilości i pozostaw je na skórze głowy przez ok. 30 minut.

przed myciem włosów. Wtedy nanieś je i pozostaw je na skórze głowy przez ok. 30 minut. Wcierkę nawilżającą możesz stosować również po myciu włosów, w mniejszej ilości.

Pielęgnacja włosów na długości

Odżywkę do włosów stosuj po każdym myciu , na kosmyki odsączone z nadmiaru wody. Odżywki do włosów nie stosujemy na skórę głowy , a jedynie na długości włosów.

, na kosmyki odsączone z nadmiaru wody. Odżywki do , a jedynie na długości włosów. Najlepiej aplikować odżywkę, delikatnie rozczesując włosy szerokim grzebieniem .

. Nie przetrzymujemy odżywki na włosach. Po dokładnym rozprowadzeniu kosmetyku obficie spłukujemy odżywkę letnią wodą.

Termoochrona

Serum ochronne do włosów najlepiej stosować codziennie , przed suszeniem włosów.

, włosów. Niewielką ilość serum rozprowadzamy na długości włosów, skupiając się zwłaszcza na końcówkach.

Dodatkowe wskazówki, jak zapuścić gęste i mocne włosy

Nie tylko kosmetyki, ale również Twoje codzienne nawyki odgrywają istotną rolę w zapuszczaniu zdrowych włosów. Przygotowaliśmy dla Ciebie garść wskazówek.

Nie przetrzymuj nieumytych włosów – wzrasta wtedy ryzyko dolegliwości skóry głowy.

– wzrasta wtedy ryzyko dolegliwości skóry głowy. Dbaj o czystość akcesoriów : szczotki do włosów, gumek, ręcznika i poszewki na poduszkę. Zanieczyszczone mogą przyczyniać się do nadmiernego przetłuszczania włosów i dolegliwości skóry głowy.

: szczotki do włosów, gumek, ręcznika i poszewki na poduszkę. Zanieczyszczone mogą przyczyniać się do nadmiernego przetłuszczania włosów i dolegliwości skóry głowy. Nie kładź się spać w mokrych włosach – to prosta droga do łupieżu i innych dolegliwości skóry głowy.

– to prosta droga do łupieżu i innych dolegliwości skóry głowy. Rób masaże skóry głowy – np. podczas mycia, aplikacji wcierek. Stymulują mikrokrążenie i przyspieszają porost włosów.

– np. podczas mycia, aplikacji wcierek. Stymulują mikrokrążenie i przyspieszają porost włosów. Nie myj włosów za ciepłą wodą i nie susz ich za gorącym powietrzem – może to zaburzać naturalną barierę hydro-lipidową skóry głowy, powodować przesuszanie naskórka i dolegliwości skóry głowy.

– może to zaburzać naturalną barierę hydro-lipidową skóry głowy, powodować przesuszanie naskórka i dolegliwości skóry głowy. Rozczesuj włosy przed myciem – zgodnie z pozycją, w której myjesz włosy. Ograniczy to nadmierne plątanie się włosów w trakcie mycia.

– zgodnie z pozycją, w której myjesz włosy. Ograniczy to nadmierne plątanie się włosów w trakcie mycia. Dbaj o dokładne spłukiwanie kosmetyków – pozostawione na skórze głowy będą powodować podrażnienia, nadmierne przetłuszczanie, łupież.

– pozostawione na skórze głowy będą powodować podrażnienia, nadmierne przetłuszczanie, łupież. Zrezygnuj z ciasnych upięć – uniemożliwiają skórze głowy prawidłowe oddychanie, a ponadto nadwyrężają mieszki włosowe. Wybieraj elastyczne, miękkie gumki do włosów bez metalowych elementów.

– uniemożliwiają skórze głowy prawidłowe oddychanie, a ponadto nadwyrężają mieszki włosowe. Wybieraj elastyczne, miękkie gumki do włosów bez metalowych elementów. Wyeliminuj zbędne kosmetyki – mowa o suchym szamponie, piance i lakierze do włosów. Nie są Ci potrzebne, negatywnie wpływają na kondycję włosów.

Kosmetyki na długie, gęste i mocne włosy – podsumowanie

Jeśli chcesz zapuścić włosy, które w końcu będą gęste i niezniszczone, potrzebujesz łagodnego szamponu, peelingu tychologicznego, nawilżającej wcierki, odżywki do włosów i kosmetyku do termoochrony. Używając ich regularnie, szybko zaobserwujesz poprawę kondycji włosów. Staną się łatwiejsze do rozczesywania i będą rzadziej wymagać podcinania końcówek. Stąd już prosta droga do osiągnięcia wymarzonej, gęstej tafli.

Artykuł przygotowany przy współpracy z redakcją bloga kosmetyczki Magdaleny Jaglarz: https://magdalenajaglarz.pl.