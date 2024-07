 Jak zmniejszyć koszty eksploatacji maszyn John Deere poprzez właściwy dobór części?

O maszyny rolnicze trzeba należycie dbać przede wszystkim poprzez ich regularne czyszczenie, smarowanie i kontrolę techniczną. To działania istotne szczególnie ze względu na oszczędności i zapewnienie rentowności działalności gospodarstwa rolnego. Inwestycja w odpowiedni stan i sprawność techniczną sprzętu John Deere jest niezwykle opłacalna. Korzystanie z oryginalnych części oraz konserwacja i przygotowanie maszyny do rozpoczęcia sezonu zwykle wystarczają, by cieszyć się długotrwałą żywotnością cennego sprzętu.

John Deere to marka, którą charakteryzuje wysoka jakość samych maszyn, jak i części do maszyn rolniczych. Decydując się na oryginalne komponenty, zyskujemy gwarancję ich najdłuższej eksploatacji, nawet w ekstremalnie trudnych warunkach. Dzięki temu ograniczamy ryzyko występowania awarii, szczególnie niekorzystnych podczas sezonu, gdy maszyna rolnicza wyjeżdża w pole codziennie, pracując nieprzerwanie przez wiele godzin.

Jak dbać o odpowiednio wysoki poziom jakości części i maszyn John Deere?

Maszyny rolnicze John Deere wymagają dbałości i troski ze strony rolnika nie tylko podczas sezonu żniwnego. Dzięki ich sprawności właściciel gospodarstwa może wykonywać swoje prace nie tylko szybciej, ale przede wszystkim – dokładniej. Precyzja jest kluczowa w celu zwiększenia wydajności procesu produkcji żywności. Jak troszczyć się o to, by maszyny rolnicze przez cały sezon pozostawały w nienagannym stanie?

Podstawowym działaniem koniecznym w celu utrzymania jak najdłuższej sprawności maszyny rolniczej jest dokonywanie okresowych i systematycznych przeglądów. To również regularne czyszczenie i konserwacja poszczególnych podzespołów maszyny. Czynności te pozwalają nie tylko na utrzymanie maszyn w dobrym stanie technicznym, ale również umożliwiają zauważenie ewentualnych usterek i zwiększonego stopnia zużycia poszczególnych podzespołów. Podstawą jest też odpowiednie smarowanie z wykorzystaniem produktów wysokiej jakości. Należy je przeprowadzać nie tylko z należytą starannością, ale również z częstotliwością określoną z góry przez producenta maszyny.

Istotny jest również sposób przechowywania sprzętu. Ciągniki rolnicze John Deere oraz kombajny zbożowe są odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, co nie oznacza, że można je bez ograniczeń na nie narażać. Jeżeli to tylko możliwe, warto umieścić maszynę rolniczą pod zadaszeniem lub nawet w pomieszczeniu zamkniętym (zwłaszcza zimą). W przypadku braku takiej możliwości pomocne okaże się nawet okrycie sprzętu zwykłą plandeką. W ten sposób zabezpiecza się jej poszczególne elementy m.in. przed groźną dla części korozją.

Nowe i oryginalne części John Deere – jak je znaleźć?

Odpowiednia dbałość o stan techniczny maszyn rolniczych John Deere pozwala zapobiec niektórym ich usterkom oraz unieruchomieniu sprzętu podczas sezonu. Zauważając pierwsze nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania maszyny, nie należy zwlekać z naprawą i ewentualną wymianą zużytych elementów. Oryginalne części John Deere dostępne są najczęściej od ręki, co sprzyja szybkim naprawom i odpowiedniemu przygotowaniu maszyny do sezonu. Zwykle usterki usuwa się bowiem jeszcze przed wyjazdem maszyny w pole lub tuż po zakończeniu sezonu. W niektórych przypadkach maszyna rolnicza psuje się jednak również podczas pracy. Awaria skutkuje wówczas koniecznością czasowego unieruchomienia sprzętu i może generować straty w gospodarstwie.

By uniknąć takich sytuacji, zaleca się korzystanie z oryginalnych części rolniczych John Deere. Można je znaleźć w łatwy sposób. Są oznaczone numerem katalogowym oraz sygnowane logo producenta. Zależnie od modelu posiadanej maszyny, konieczne jest odpowiednie dobranie poszczególnych elementów do rodzaju i serii sprzętu. Potrzebne informacje znajdują się zwykle w książce serwisowej. Jeżeli jednak nie wiemy, jakich dokładnie części potrzebujemy, wystarczy, że podamy specjalistom w sklepie numer VIN pojazdu. Oryginalne komponenty to gwarancja wysokiej jakości i niezawodności. Fakt ten poświadcza sam producent, udostępniając klientom produkt spełniający najwyższe normy i posiadający stosowne atesty.

W jaki sposób oryginalne i odpowiednio dobrane części John Deere mogą zmniejszyć koszty eksploatacji maszyn producenta? Odpowiedź wydaje się prosta. Wysokiej jakości elementy, w które wyposaża się sprzęt służący w rolnictwie, zużywają się wolniej i wymagają mniejszego nakładu finansowego podczas serwisowania. Rzadziej konieczna jest zatem ich wymiana, w przeciwieństwie do tańszych zamienników. Szczególnej wydajności oczekuje się od elementów silnika czy przekładni.

Stacjonarne punkty handlowe czy sklepy internetowe?

Oferta części dla rolnictwa jest coraz bogatsza dzięki działalności internetowych sklepów. W serwisie GALOP dostępne od ręki są nowe i oryginalne części John Deere, dobierane indywidualnie do maszyny posiadanej przez rolnika. Korzystając z fachowego doradztwa, klient zyskuje gwarancję otrzymania idealnie dopasowanej części do serii i rodzaju maszyny. Elementy dostępne w sklepie internetowym GALOP klient otrzymuje w terminie zazwyczaj do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Objęte są one gwarancją, co potwierdza ich wysoką jakość wykonania i niezawodność funkcjonowania w maszynie rolniczej.

Rolnicy często zastanawiają się nad tym, czy lepiej skorzystać z oferty stacjonarnych punktów handlowych, czy internetowych sklepów rolniczych. Odpowiedź nie jest prosta i zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta. Zwłaszcza podczas sezonu żniwnego lub tuż przed jego rozpoczęciem dla większości właścicieli gospodarstw rolnych liczy się przede wszystkim czas. Wówczas warto zapoznać się z ofertą serwisów internetowych. Sklepy online posiadają w swoim asortymencie wiele części rolniczych dostępnych od ręki. Nawet te trudno dostępne, przeznaczone do starszych maszyn i mniej popularne, sklep może z powodzeniem zamówić bezpośrednio u producenta. Ich szybka wysyłka zapobiega nierentownym przestojom.

