Jaki ekspres do kawy wybrać?

Wyobraź sobie, że siedzisz we własnym ogródku lub na balkonie i pijesz świeżo zaparzoną kawę z ekspresu. Jest to doskonały sposób na relaks i miłe rozpoczęcie dnia. Do przyrządzenia aromatycznej kawy będzie Ci potrzebny ekspres, który wyróżnia się odpowiednimi parametrami technicznymi i ciekawym designem. Jak kupić dobry ekspres do kawy?