 Jaki subwoofer wybrać?

Głośnik niskotonowy to jeden z ważniejszych elementów kina domowego. Producenci oferują szereg różnych wariantów, więc wybór tego idealnego wymaga zapoznania się ze specyfiką oraz określenia swoich preferencji oraz oczywiście budżetu. Wielu klientów decyduje się na subwoofer aktywny. To najbardziej popularna wersja z wbudowanym wzmacniaczem. Dla odmiany subwoofer pasywny będzie wymagać przesłania wzmocnionego dźwięku. Poza tym znaleźć można propozycje o różnych parametrach, kształtach oraz mocy.

Subwoofer, co to?

W systemie audio aktywny subwoofer z https://www.oleole.pl/subwoofery.bhtml jest jednym z najważniejszych elementów. To głośnik, który pracuje na niskich częstotliwościach, a tym samym generuje głęboki bas w czasie oglądania filmów i słuchania muzyki. Można podłączyć subwoofer do wzmacniacza, amplitunera czy soundbara. Poza tym dodaje się także głośniki kina domowego, aby uzyskać przestrzenny dźwięk, który pozwoli się poczuć w centrum akcji. By uzyskać potężny bas trzeba zainwestować w sprzęt renomowanego producenta i ustawić subwoofer zgodnie z zaleceniami. Najczęściej to urządzenie jest sterowane sygnałem audio przy użyciu rozbudowanej zwrotnicy głośnikowej. By uzyskać niskotonowy efekt koniczne jest więc określenie częstotliwości odcięcia oraz zastosowanie układów filtrów. I dlatego dźwięk wielokanałowy – taki jak chociażby Dolby Digital lub DTS mają dodatkowy kanał LFE, który jest wykorzystywany przez subwoofery. na jakość dźwięku wpływ ma również obudowa. Producenci zaskakują w tej materii arii kształtami, wielkościami oraz technologią i ma to znaczenie nie tylko designerskie. mocny bas jest uzyskiwany poprzez wprawienie w drganie dużej ilości powietrza. I dlatego w wielu wypadkach subwoofery wyposażone są w membrany o dużej powierzchni lub też mają mniejszy głośnik, który silniej drga. Niezmiennie jednak efektywność subwoofera jest zależna od wielkości i skoku membrany. Co istotne, w urządzeniach pasywnych niezwykle ważna jest duża moc samego wzmacniacza.

Subwoofer aktywny czy pasywny

Dużą popularnością cieszą się subwoofery niskoprofilowe. Świetnie radzą sobie w zakresie niskich częstotliwości, a także rewelacyjnie wyglądają. Zmieszczą się pod stolikiem czy kanapą i zapewniają świetne wrażenia odsłuchowe. Nie wolno również zapominać o tym, że przy kompletowaniu i ustawianiu zestawu kina domowego konieczna będzie konfiguracja wszystkich elementów, by ze sobą współpracowały. To jest niezbędne do osiągnięcia optymalnej jakości dźwięku. Kalibracji w zestawie stereo dokonuje się w panelu amplitunera AV.

W zestawach kina domowego najczęściej wykorzystywane są subwoofery aktywne. Mają wbudowany wzmacniacz i bez problemu można dopasować parametry wszystkich układów. Sama obsługa wymaga jedynie na doprowadzeniu sygnału z ampli tunera. Inaczej działa subwoofer pasywny, który nie ma wbudowanego wzmacniacza, więc musi być idealnie dopasowany do zewnętrznego urządzenia. I dlatego właśnie samodzielne stworzenie optymalnego zestawu może być niezwykle trudne i pracochłonne. Zakup subwoofera aktywnego jest bowiem wygodniejszy, mniej czasochłonny i prostszy.

Subwoofer do kina domowego

Aby dopasować wszystkie elementy oraz cieszyć się mocnym basem w kinie domowym należy zadbać o najdrobniejsze szczegóły. Przy kalibracji świetnie sprawdza się specjalne oprogramowanie i mikrofon pomiarowy. Pozwalają one dopasować urządzenia do siebie, ale również do panujących w pomieszczeniu warunków. Droższe subwoofery posiadają specjalne układy kalibracji, które dają możliwość przeprowadzenie pomiarów oraz zmianę ustawień urządzenia z poziomu aplikacji.

Nowoczesny głośnik niskotonowy z wbudowanym wzmacniaczem

Ze względu na kierunek promieniowania dźwięku wyróżnia się subwoofery front-fire, down-fire oraz free-air. W tym pierwszym wariancie membrana znajduje się z przodu, a tym samym fala dźwiękowa jest emitowana w stronę słuchacza. Niektóre urządzenia mają zamontowanych kilka głośników. Najczęściej w subwooferach typu down-firing stosuje się obudowy zamknięte lub bas refleks. Pozwalają one uzyskać wysoką moc, a sam dźwięk wyróżnia się impulsowym basem. W tych konstrukcjach fala akustyczna jest emitowana w stronę podłogi, co rozprowadza równomiernie niskie tony po pomieszczeniu. natomiast subwoofery typu free air są wykorzystywane w pojazdach.

Zanim zdecydujemy się na konkretny głośnik i kino domowe warto sprawdzić, jakie w pomieszczeniu są warunki. Wskazane typu subwoofera mają bowiem swoje ograniczenia i zalety, ale w każdym wariancie wymagają nieco innego miejsca instalacji. Jest to istotne z praktycznego punktu widzenia i wpływa na efekt finalny oraz wrażenia odsłuchowe. Subwoofer down-firing powinien więc znaleźć się na podłodze a nie na regale z książkami. Coraz częściej zatem producenci szukają innych rozwiązań. Aby zaoszczędzić miejsce, minimalizuje się zestawy kolumn kina domowego – chodzi o to, by wpasowały się one w przestrzeń często niewielkich salonów. Rozwiązaniem są subwoofery o płaskim profilu. Będą one mieścić się na przykład obok szafki czy za kanapą, ale dadzą świetny efekt akustyczny.

