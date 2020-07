Sezon wakacyjny w pełni. Warto wykorzystać ciepłe dni na spędzenie czasu w ogrodzie lub na balkonie. Jeśli przymierzasz się do zaaranżowania swojej letniej strefy wypoczynku, z pewnością szukasz rozwiązań, które okażą się zarówno przytulne i efektowne, jak i praktyczne. Sercem każdej zewnętrznej przestrzeni wypoczynkowej są oczywiście krzesła i fotele do ogródka. Zastanawiasz się, jakie meble ogrodowe wybrać? Przeczytaj cały artykuł.

Włoskie meble ogrodowe

Jeśli szukasz zestawu wypoczynkowego na taras, do ogrodu czy na balkon, postaw na włoskich producentów, np. Nardi, których asortyment znajdziesz w sklepie Dominova. Włoskie meble ogrodowe cechuje nie tylko modne wzornictwo i ponadczasowy design, lecz także solidność wykonania. Bez względu na to, jaką powierzchnią zewnętrzną dysponujesz, bez trudu dobierzesz odpowiadające Ci krzesła i fotele ogrodowe, stoły i stoliki czy zestawy wypoczynkowe. Dzięki włoskim meblom ogrodowym oraz kilku elementom dekoracyjnym, takim jak: pled, poduszki czy świecie, Twoja przestrzeń do letniego wypoczynku stanie się ulubionym miejscem domowników.

Nowoczesne krzesła z tworzywa

Drewniane bądź tapicerowane meble nie zawsze sprawdzą się na zewnątrz. Czynniki takie, jak deszcz, nie tylko sprawią, że mebel będzie dłużej sechł, lecz także będą go zwyczajnie niszczyć. Praktyczniejszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o krzesła i fotele do ogródka, jest tworzywo sztuczne. W tej kategorii idealnie sprawdzą się krzesła ogrodowe Nardi. Tworzywo sztuczne jest nie tylko odporne na warunki pogodowe, lecz także łatwe w utrzymaniu czystości. Jeśli zależy Ci na tych aspektach, wybierz meble ogrodowe z polipropylenu, wzmacniane włóknem szklanym.

Meble do ogródka restauracji

A może prowadzisz własny biznes gastronomiczny i szukasz efektownych oraz trwałych mebli do ogródka restauracji? Jeśli tak, idealnie sprawdzą się krzesła ogrodowe Nardi, dostępne w sklepie Dominova. Meble do ogródka restauracji to element, który bez wątpienia doda Twojej przestrzeni charakteru. Warto postawić na nowoczesne krzesła z tworzywa i ponadczasowy design, którym wyróżniają się włoskie meble ogrodowe. Jeśli jednak zależy Ci na oryginalności Twojej restauracji, kawiarni czy hotelu, a także na optymalnym zagospodarowaniu przestrzeni, postaw na meble kontraktowe, tworzone na zamówienie.

Wybór mebli ogrodowych to decyzja na lata. Bez względu na to, czy szukasz krzeseł i foteli do ogródka, czy prowadzisz biznes gastronomiczny i szukasz mebli do ogródka restauracji, idealne rozwiązania znajdziesz w sklepie Dominova.

