  Jakie rodzaje wina możemy spotkać?

Wino jest przez wielu uważane za napój Bogów. Ciężko kłócić się z tym stwierdzeniem, gdyż wokół tego trunku narosła pewna aura mityczności. Zazwyczaj jeśli myślimy o winie, to przychodzi nam na myśl cierpki, czerwony napój. Natomiast rodzajów wina jest bardzo wiele, a niektóre z nich powstały w przeciągu ostatnich dekad. Jakie są najpopularniejsze rodzaje win? Jak można sklasyfikować wino? O tym dowiesz się z niniejszego artykułu.

Wino czerwone, białe i różowe

Oczywiście, na samym początku warto wspomnieć o tych trunkach, które raczej dobrze znamy i kojarzymy, nawet jeśli sami nie jesteśmy smakoszami wina. Pierwszym rodzaje klasyfikacji może być kolor napoju. A więc wyróżnia się obecnie zazwyczaj trzy kolory wina: czerwone, białe oraz różowe.

Czym się charakteryzuje wino danego koloru? W teorii można stwierdzić, że wina czerwone pochodzą z czerwonych winogron, a różowe wina powstają w identyczny sposób, jednakże okres maceracji skórek w moszczu jest znacznie krótszy. Natomiast białe wina mogą powstać zarówno z białych, jak i czerwonych winogron. W przypadku wykorzystania tych drugich, wyciśnięty sok musi być od razu oddzielony od skórek i poddany fermentacji.

Wina bezalkoholowe

Kolejnym rodzajem trunku są wina bezalkoholowe. Jak nazwa wskazuje, nie posiadają one alkoholu, który to tracą na skutek procesu dealkoholizacji. Taki napój posiada zmniejszony bukiet smakowy, przez co wrażenia z jego skosztowania mogą być słabsze. Jednak to dobry zamiennik dla kierowców, kobiet w ciąży czy abstynentów.

W dodatku wino bezalkoholowe zawiera dużo mniej kalorii niż przeciętne wino tego samego rodzaju, tylko zawierającego alkohol. Nie jest niczym zaskakującym, że sam alkohol jest niezwykle kalorycznym składnikiem. Usunięcie go z trunku umożliwia stworzenia “fit napoju”, dzięki czemu lampka wina będzie zawierać zaledwie kilka lub kilkanaście kcal.

Wina ekologiczne, naturalne, organiczne, biodynamiczne

Ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną, żywieniową oraz chęć zadbania o środowisko, coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z ekologicznych zamienników. Podobnie jest również w przypadku wina, gdyż wszelkie trunki pochodzące z naturalnej uprawy mogą być również niezwykle apetyczne. Wina z grupy ekologicznych są uprawiane w sposób zgodny z naturą oraz ograniczają wykorzystanie chemicznych nawozów, maszynerii przemysłowej. Wina biodynamiczne funkcjonują w obiegu zamknięty, czyli winiarz może wykorzystać wyłącznie nawozy pochodzącego z jego gospodarstwa. Takie wina często posiadają certyfikaty ograniczonej emisji dwutlenku węgla czy zrównoważonej produkcji.

Wina deserowe i szampany

Na koniec zajmiemy się czymś słodszym, czyli popularnymi winami deserowymi i szampanami. Te pierwsze to zazwyczaj wina półsłodkie lub słodkie, z wyraźną sporą ilością alkoholu - 15-22%. Do produkcji wina deserowego wykorzystuje się winogrona bogate w cukry oraz odpowiednią temperaturę. Ciekawostką jest fakt, że większość win deserowych przechowuje się w pozycji pionowej, a nie poziomej - tak jak resztę typowych win.

Natomiast szampany to szczególny rodzaj wina musującego, które swoją nazwę zawdzięczają francuskiemu regionowi winiarskiemu - Szampanii. Jego produkcja nie wykorzystuje dwutlenku węgla do nasycenia napoju. Znane nam bąbelki tworzą się na skutek naturalnego procesu dojrzewaniu wina w butelkach.

